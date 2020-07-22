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Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020

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В данном обзоре будут протестированы процессоры в ценовом диапазоне от 13 000 до 20 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i5-9600KF;
  • Core i5-9500F;

  • Ryzen 5 3600Х;
  • Ryzen 5 3600;
  • Ryzen 7 2700X.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Strange Brigade

Настройки графики:
  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Настройки графики:
  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

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1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

Настройки графики:
  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

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1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что первое место разделили сразу три модели: Core i5-9600KF, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600. На второй позиции расположился ЦП Core i5-9500F, а третью строчку оккупировал Ryzen 7 2700X.

Участники тестирования обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • Core i5-9600KF - 16 500 рублей;
  • Core i5-9500F - 13 600 рублей;

  • Ryzen 5 3600Х - 16 400 рублей;
  • Ryzen 5 3600 - 13 500 рублей;
  • Ryzen 7 2700X - 13 800 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал процессор Ryzen 5 3600. Второе место заняла модель Core i5-9500F, а третья позиция осталась за CPU Ryzen 7 2700X.

Основываясь на результатах тестов можно утверждать, что оптимальными покупками станут процессоры Ryzen 5 3600 и Core i5-9500F. Они уверенно обеспечили комфортную производительность во всех играх, вдобавок были заметно дешевле старших сородичей Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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