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Вступление

Судя по всему, компания AeroCool решила попасть в книгу рекордов Гиннесса за счет ассортимента моделей корпусов. Какие-то модели уходят, появление новых не заставляет себя долго ждать. Дизайнеры сидят сутки напролет и постоянно думают над созданием нового, оригинального и необычного. Однако они не забывают про массового покупателя бюджетных или моделей среднего ценового уровня. Благо цены на продукцию компании очень демократичные и каждый может подобрать для себя что-то интересное по доступной стоимости. Конечно, каждый сам решает, что ему предпочтительнее: обычная черная коробка или отличный внешний вид за небольшую доплату. Корпус должен радовать глаз и доставлять эстетическое удовольствие. Кажется, именно так звучит слоган компании AeroCool.

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Однако тут возникает другая проблема. При таком огромном разнообразии моделей сложно сделать выбор и остановиться на чем-то универсальном и интересном. У компании есть модели, которые могут подойти для большой аудитории благодаря тому, что в них сочетается современный дизайн, хорошая эргономика, продуманная вентиляция и, конечно же, подсветка.

При этом у каждой модели есть модификации и с закаленным стеклом, и с акрилом. Если выбирать между первым и последним, то я для себя решил так: для стационарной модели, которую собрал один раз на длительное время – стекло, а для частых сборок и с возможной транспортировкой системника – акрил. Стекло тяжелее, но за ним легче ухаживать. Акрил царапается, но он легкий и гибкий.

Сегодня на тестировании универсальная модель, которая может понравиться многим потому, что у нее хорошее базовое оснащение, отличный дизайн и хорошая эргономика. Три вентилятора спереди и сетка – это уже отличное решение для большинства компьютерных сборок и огромное пространство для разных модификаций. Это корпус AeroCool Ore с закаленным стеклом.

Существует модификация с акрилом, поэтому каждый может подобрать для себя наиболее оптимальный вариант, а сам корпус получается универсальным. Посмотрим, что нового и интересного в этой модели.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая для модели со стеклянной панелью. А еще есть прорези в картоне, которые образуют ручки для переноски. Одному с ней обращаться очень комфортно. Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 510 х 240 х 465 мм, а вес 5,9 кг. Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. Однако, за стеклом проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

Оформление уже привычно и к нему постоянно есть вопросы. Возможно пора уже найти какого-то нового оформителя, чтобы была понятна концепция устройства. Здесь с этим большая проблема потому, что по этому схематичному изображению видно закрытую переднюю панель без вентиляторов. На самом же деле там сетка и три вентилятора. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower, а еще в описании обозначено, что передняя панель сетчатая. Еще нам сообщают, что в корпусе есть универсальный карт-ридер, а также поддержка систем СЖО.

На другой боковой поверхности мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. Как раз там, где находится глухая стальная панель. Автор картинок корпуса похож на шпиона, который не раскрывает информацию до конца. Ведь никакое представление о корпусе ты не получишь, пока не достанешь его из коробки и не посмотришь на него своими глазами. В левой части опять находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS и стальной сетки, цвет черный, глубина ниши для укладки кабелей справа – 20 мм. Также тут много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

Устройство чтения карт памяти поддерживает карты памяти SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC;

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 155 мм;

Поддержка видеокарт премиум класса длинной до 371 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку сверху, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью верх.

В качестве каркаса используется пенопласт. Статика образуется, но как-то терпимо. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но для начала надо выпрямить картон в местах, где он прорезан под ручки.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Втулки для крепления материнской платы к шасси;

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, но не все, а кроме одной верхней. Там установлена одна съемная со своим фиксирующим винтом. Выламывать все равно пришлось потому, что в большинстве плат видеокарта идет вторым слотом.

Дизайн и особенности

Корпус выглядит строго, лаконично и красиво. Он относительно компактный и удобный. Сразу видно, что у него крупные ножки, а сам объем не очень большой. Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 195 х 461 х 422 мм. Вес - 4,85 кг. В ванном случае все приблизительно соответствует действительности. Только корпус получается немного шире из-за винтов крепления стекла, которые выпирают сбоку.

В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но есть маркер в обозначении комплектации. Это указывает на то, что могут быть различные модификации. Сам корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама стальная, передняя панель с пластиковой рамкой, которая практически полностью закрыта стальной сеткой. Есть совсем маленькие вентиляционные отверстия по бокам. В местах соединения каркаса рамы и других элементов используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но не похож на фольгу. Он не мнется и не гнется так просто, но есть слабое место – винтовые соединения. В местах фиксации винтом карт расширения металл такой же как везде, а следовало бы делать его толще потому, что крепление получается одноразовым. Это касается не данной конкретной модели, а многих, в том числе премиальных, где используют тонкий металл.

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В остальном ничего не гнется, мнется или люфтит. Изготовление очень хорошее: все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных недоработок.

В описании сказано, что корпус высокопроизводительный (речь скорее о системе охлаждения) и предназначается для мощных геймерских комплектующих. От части я с этим утверждением согласен потому, что испытал это устройство, но сама формулировка размыта и не совсем понятно, что считать мощным? Например, видеокарта на базе видеочипа nVidia GeForce GTX480 уже давно не мощная, а немощная, но очень горячая. RX5700XT или RTX2070Super греются меньше, но в разы мощнее и корпус с ними хорошо справляется. Приблизительно такая же картина с процессорами. Все очень относительно и надо трезво оценивать каждую конкретную ситуацию.

Внешний вид можно оценивать субъективно, но на мой взгляд получилось неплохо. Дизайн строгий, органичный и универсальный для любых случаев. Он вполне впишется как в офисе, так и дома. Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

Фиксация осуществляется ими, а также Г-образными выступами сверху, снизу и спереди. Они вставляются в прорези и в переднюю стойку рамы.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 20 мм для комфортной укладки кабеля и это соответствует действительности.

Каждый раз я пытаюсь найти два одинаковых шасси, где отличались бы только панели, но пока это безуспешно, как и в данном случае. Мне показалось, что я нашел зацепку в виде окошка в нижнем тоннеле, где располагается блок питания и корзина дисков, но он только похож визуально, а основная пластина, на которую монтируется материнская плата все равно совсем другая. Получается, что рама не унифицирована с другими моделями. Еще заметно, что она тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов.

Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Для начала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Как обычно, она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

Каждая из них крепится при помощи саморезов непосредственно к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Несмотря на большую высоту ножек, корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивый.

Сверху картина тоже привычная. Здесь находится стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она легко сдвинется.

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Установка вентилятора здесь не предусмотрена потому, что верхний край материнской платы находится очень близко к верхней плоскости. Сетка здесь больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, кард-ридер, разъемы и индикаторы.

Здесь они смонтированы в один модуль, который крепится к верхней панели корпуса. Есть кнопки Power, Reset, два USB 2.0, один USB 3.0, два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки. Кард-ридер с двумя слотами под карты памяти типа SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика и стальной сетки. По бокам есть щели для лучшего захвата воздуха. После панели нет больше никакой дополнительной сетки для улавливания пыли. Прямо за передней панелью находится рама, куда крепятся вентиляторы.

Их можно установить три штуки диаметром 120 мм. Здесь как раз полный комплект из вентиляторов AeroCool Saturn 12 FRGB. Точно такие же устанавливались в AeroCool Menace и AeroCool Flo. Сзади указаны характеристики: 12В, 0,15А. Вентиляторы со статичной подсветкой и без управления скоростью вращения. Подключаются они через разъем MOLEX. У каждого устройства он двухсторонний, поэтому сначала они подключаются друг к другу, а затем к блоку питания.

Сзади находятся семь заглушек для карт расширения, шесть из которых нужно выламывать, а еще есть место для установки вентилятора диаметром 120 мм.

Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 20 мм и этого вполне достаточно. Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5” или 2.5”. Для этого есть специальные пластиковые лотки.

Еще два накопителя 2.5” можно закрепить на боковую панель, для чего предусмотрены специальные места.

Одно находится справа, под процессором, а другое слева, ближе к передней панели.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Ore проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS XII HERO, версия BIOS 0607;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

HDD 3.5”;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Не могу сказать, достаточно ли мощное я подобрал «железо» по меркам производителя, но думаю, что вполне, чтобы проверить этот корпус как следует. Надо отметить, что со сборкой не возникло никаких сложностей. Жесткие диски в корзину устанавливаются очень просто. Это можно делать совсем без инструментов, благодаря очень удачной конструкции.

На самом деле я не понимаю, почему нельзя использовать такие корзины везде, во всех устройствах. Они очень удобные и надежные. Если волнуешься, то всегда можно прикрутить эти салазки к корзине. Сначала, чтобы как-то аккуратно разложить кабели, я собирал их в жгуты. Потом, когда я попробовал закрыть боковую крышку, понял, что это было напрасно.

Еще одной важной особенностью является первоочередное подключение коннектора 8-pin дополнительного питания ATX. Если этим пренебречь, то потом придется снимать плату и проделывать эту операцию. Блок питания просто устанавливается сбоку в нижний тоннель и закручивается саморезами через отверстия в корпусе.

Раньше я тестировал подобные корпуса со своей старенькой nVidia GeForce GTX1080Ti Founders Edition. Она была компактная и влезала везде. А сейчас с ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb у меня возникли большие сомнения. Однако, видеокарта влезла без каких-либо сложностей. После того как все готово, можно начинать тестирование

Однако, сначала предлагаю посмотреть видео работающей сборки.

Специально для тех, кто думает, что ничего не закрылось в итоге, есть еще одно видео.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать AIDA64 Stress Test, для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Ore и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура HDD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Позже я планирую провести модернизацию этого корпуса и оснастить его комплектом AeroCool Saturn 12F ARGB PRO, чтобы посмотреть на то, как это было задумано в полной мере. Пока я вижу, что вентиляторы не очень мощные, качают воздух слабо, но это в любом случае лучше, чем ничего и не так шумно. Одним словом – компромисс.

Заключение

Немногим ранее я рассматривал корпус AeroCool Menace, и получается, что AeroCool Ore – это его прокачанная версия. Там был один вентилятор и маленькая сеточка, тут – сетка во всю панель и три вентилятора. Со стула они, конечно, не сдувают, но производитель постарался обеспечить баланс между шумом и воздушным потоком. В идеале сделать бы регулировку скорости оборотов, но в компании решили оставить это для самостоятельных модификаций. То же самое можно сказать про RGB подсветку. Здесь самый простой вариант и она статична. Не устраивает? Покупай AeroCool Saturn 12 PRO и получай удовольствие.

Чем-то мне эта ситуация напомнила конструкторы Lego, где можно отдельно приобрести моторы, батарейные блоки, чтобы игрушка ожила и заиграла по-новому. На первый взгляд можно счесть, что это неправильно. Однако если бы изначально функциональность была бы большей, то цена могла бы многих отпугнуть. Подобная же схема подразумевает то, что возможно несколько этапов модернизации системы. Сегодня купил просто корпус, потом подкопил денег и дооснастил его до нужного уровня, а кого-то все устроит и так.

В этом плане выигрышнее смотрятся варианты совсем без вентиляторов, но в комплекте AeroCool Ore их три. Если посмотреть на стоимость одной модели 120 мм с подсветкой, становится понятно, что корпус предлагают по разумной цене. Самое главное то, что первое время можно вообще не думать про вентиляцию внутри. Ведь три вентилятора, пусть и не очень производительных, создают хороший воздушный поток и улучшают теплообмен внутренних компонентов системы.

Да и по габаритам корпус не рассчитан на топовые сборки с тремя видеокартами, огромной кастомной СЖО и HEDT платформой, и ориентирован на средние конфигурации с одной видеокартой уровня AMD RX 5700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и системой на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400. Поэтому AeroCool Ore легко справится со своей задачей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: