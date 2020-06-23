Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 40 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.
В тестировании приняли участие следующие видеокарты:
- GeForce RTX 2070 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт;
- Radeon RX 5700 8192 Мбайт.
ControlНастройки графики:
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
В проекте Control в штатном режиме на первом месте расположились видеокарты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Вторую строчку занял графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super, а третья позиция осталась за моделью Radeon RX 5700. После разгона в лидеры вышла карта GeForce RTX 2070. За вторую позицию поборолись ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 ХТ. Красная модель Radeon RX 5700 осталась на третьей строчке.
F1 2019Настройки графики:
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
В автогонке F1 2019 первую позицию разделили графические ускорители GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Второе место заняла карта GeForce RTX 2060 Super и третья позиция осталась за моделью Radeon RX 5700.
Far Cry 5Настройки графики:
- Версия 1.0.11.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
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1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 довольно неожиданно лидировала видеокарта Radeon RX 5700 ХТ, при том, что игра славится своей оптимизацией под продукцию "зеленого" конкурента. Второе место "оккупировал" графический ускоритель GeForce RTX 2070. Третью строчку разделили модели GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700.
Mount & Blade II: BannerlordНастройки графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистовть изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
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1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord даже разогнанный процессор Core i7-8700K настолько ограничил потенциал видеокарт, что все участники тестов показали приблизительно равные результаты.
SnowRunnerНастройки графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
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1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
В игре SnowRunner вновь лидировал графический ускоритель Radeon RX 5700 ХТ. Второе место осталось за моделью GeForce RTX 2070, а на третьей позиции расположилась карта Radeon RX 5700.
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