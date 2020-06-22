Оглавление

Вступление

Несмотря на обстановку в мире, производители продолжают радовать нас новинками. Одним из них стала компания Lenovo, которая обновила линейку игровых ноутбуков и выпустила преемника для модели Lenovo Legion Y540.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Новая версия сохранила общую концепцию, получила переработанный корпус и современные комплектующие, а также доработанный ряд технических решений. Как вы уже догадались, речь далее пойдет об обновленном Lenovo Legion 5.

Он задумывался производителем как модель, предлагающая идеальный компромисс между игровой производительностью и строгим дизайном, и разрабатывался с учетом максимально широкого спектра выполняемых задач.

Мы оценим качество сборки, эффективность работы системы охлаждения и производительность. Внимания также достойны качество изображения и автономность. Эти факторы помогут понять, удалось ли производителю достичь своей цели.

Технические характеристики

реклама

Модель Lenovo Legion 5 Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 7 4800H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Гбайт Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 Гбайт, DDR4 3200 МГц Накопитель SSD 1 Тбайт Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора 80 Вт*ч Размеры 363.0 х 260.0 х 26.13 мм Масса 2.5 кг Цена* ~95 000 руб.

С данной аппаратной платформой мы уже знакомы и можем оценить ее как оптимальную для современных игровых ноутбуков. Возможно, если рассматривать такой вариант только для игр, можно было бы взять менее мощный процессор, но в целом характеристики модели типичны, главный вопрос заключается в исполнении – именно об этом и поговорим.

Внешний вид и конструкция

В дизайне новинка является продолжением модели Legion Y540 с аналогичной конструкцией. Впрочем, отличий также хватает.

реклама

Верхняя крышка теперь гладкая и без какого-либо текстурного оформления. Она выполнена из пластика, усиленного тальком. Поверхность украшена классическим логотипом производителя. Более крупным и с радужным эффектом "хамелеона" выполнен логотип модельного ряда Legion.

Поверхность получилась твердой на ощупь и не склонной собирать отпечатки пальцев. В процессе эксплуатации, она будет долго сохранять первозданный вид.

Снизу, корпус закрыт единой пластиковой крышкой. Она фиксируется защелками и винтами по периметру и в центре. Примерно треть пространства занята вентиляционной решеткой для доступа воздуха к системе охлаждения и внутренним компонентам.

Ноутбук опирается на поверхность через несколько крупных резиновых ножек, обеспечивая устойчивость и оптимальный зазор между корпусом и поверхностью для циркуляции воздуха.

Здесь же можно заметить, что решетки динамиков расположены на боковых скосах и не будут перекрываться даже при установке на мягкой поверхности.

Интерфейсы и разъемы распределены по бокам и сзади корпуса. Слева находим один порт USB-A 3.1 Gen 1 и комбинированный аудиоразъем 3,5 mm. Основное пространство занято крупной вентиляционной решеткой.

Сзади видим две крупных вентиляционных решетки и достаточно большой ассортимент разъемов. Здесь находим порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети, USB-C 3.1 с поддержкой интерфейса DisplayPort, два USB-A 3.1 Gen 1, полноразмерный HDMI, прямоугольный штекер для подключения зарядного устройства и кенсингтоновский замок.

На правой стороне предусмотрен светодиодный индикатор активности и еще один порт USB-A 3.1 Gen 1. Здесь же видим четвертую вентиляционную решетку для вывода воздуха.

реклама

Петлевой механизм выполнен достаточно плотным для точной фиксации крышки в любом выбранном положении. При этом, крышка легко открывается одной рукой, не требуя придерживать основание ноутбука – здесь "на руку" играет распределение массы.

Сами петли сдвинуты от края корпуса ближе к пользователю. А дисплей может раскрываться на 180 градусов, позволяя пользователю выбрать любое удобное положение.

Оформление рабочей зоны подчинено минимализму и лаконичности. Здесь нет каких-то дизайнерских изысков, лишь строгость и спокойные оттенки. Топкейс получил покрытие софт-тач, приятное тактильно и с темно-синим оттенком.

реклама

Здесь также предусмотрены два логотипа – производителя и модельной линейки. Конфигурация классическая для абсолютного большинства ноутбуков.

Оценим "внутренний мир" новинки – демонтируем крышку и осмотрим основные компоненты.

В первую очередь, привлекает внимание развитая система охлаждения и теплорассевающие крышки практически на всех компонентах. Исполнение напомнило современных автомобили, где абсолютно всё подкапотное пространство закрыто декоративными щитками.

реклама

Корпус нашего героя получился достаточно сдержанным с точки зрения дизайна, хоть и не без интересных дизайнерских акцентов, вроде радужного логотипа. Зато, производитель позаботился о надежности конструкции. Все элементы корпуса хорошо подогнаны друг к другу и прочно зафиксированы на своих местах, не наблюдается люфтов или посторонних звуков при нагрузках на скручивание.

Клавиатура и тачпад

Среди обновленных моментов также присутствует тачпад – теперь он объединен с кнопками и поддерживает нажатие в любой точке панели. Сама поверхность приятная тактильно и комфортна для управления пальцами. Корректно распознаются мультитач-жесты.

Для сугубо игрового ноутбука тачпад является второстепенным устройством. Однако, разрабатывая универсальный аппарат, производитель уделил этому вопросу достаточно внимания и новинка получила отзывчивую сенсорную панель с приятной поверхностью и оптимальной площадью.

реклама

Клавиатура островного типа немного утоплена в корпус. Клавиши обладают коротким ходом и оптимальным усилием нажатия, даже при активной работе сохраняет четкое понимание отзывчивости клавиш, ошибочные нажатия минимальны.

Кнопки выполнены в классическом для Lenovo стиле со скруглениями нижней части и немного вогнутым профилем. Промежутки между кнопками подобраны оптимально для комфортной работы. Кнопка Caps Lock снабжена индикатором активности для удобства использования.

Конфигурация клавиш и конструкция механизма позаимствована из профессиональных моделей линейки ThinkPad. Это сделано для обеспечения комфортного использования не только в играх, но и в работе с текстами или выполнении иных задач. Производитель специально обращает внимание, что это не оптимизированная игровая клавиатура, а комплексное решение для всех задач.

Клавиши со стрелками немного отделены от общего блока и достаточно крупные, работа со стрелками будет комфортной. А вот кнопка Enter визуально объединена с соседней клавишей и это может потребовать привыкания.

реклама

Кнопки цифрового блока получили более выраженный вогнутый профиль и удобны для работы с большими объемами цифровых данных.

Клавиатура имеет белую светодиодную подсветку с возможностью регулировки яркости. Традиционно для ноутбуков Lenovo, управление яркости подсветки происходит при помощи комбинации клавиш Fn+Space или через фирменную утилиту Lenovo Vantage.

реклама

Круглая кнопка питания расположена посередине над клавиатурой и снабжена светодиодным индикатором активности. Нажать ее случайно в процессе работы не получится.

В зависимости от выбранного режима работы ноутбука – цвет индикатора также будет изменяться. Так, для производительного режима выбрали красный цвет, в стандартном варианте он будет белым, а при переходе в тихий режим – станет синим. Так, пользователь всегда будет понимать, в каком именно режиме сейчас находится его ноутбук.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек – самый оптимальный формат современных ноутбуков. Используется IPS матрица с широкими углами обзора и 100% покрытием цветового диапазона RGB.

Частота обновления дисплея может составлять 60 или 144 Гц, в зависимости от конкретной модификации. К нам на тестирование попала версия с частотой обновления 144 Гц.

Боковые рамки дисплея достаточно тонкие (около 5мм), позволив добиться меньших размеров корпуса. В сравнении с предшественником, тоньше стала нижняя рамка.

Углы обзора широкие и даже при взгляде со стороны, не наблюдается инверсии цветов или изменений в контрастности.

Белый цвет отображается корректно. Цветовая температура воспринимается истинной, без заметных отклонений.

С черным цветом все оказалось не так гладко. Можно увидеть небольшие засветки на темном фоне. При взгляде под углом черный наливается краснотой. Впрочем, при эксплуатации этот эффект не наблюдается, становясь заметным только в случае преобладания черного цвета.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали точность калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 317 0.300 1057 50 91 0.086 1058 0 15 0.014 1071

Запас яркости достаточно приличный, для комфортной работы в условиях яркого окружающего освещения. А матовая поверхность защитит от выраженных бликов и отсветов

Оба графика показали точное совпадение всех цветовых показателей с референсными значениями. Это говорит о точной и тщательной настройке цветопередачи.

Цветовая температура изменяется в небольшом диапазоне, но эти отклонения не получится заметить визуально, да и на общем впечатлении от изображения это никак не скажется.

Заявления о 100% покрытии цветового пространства RGB полностью подтвердились – дисплей точно отображает указанный диапазон. Едва заметное отклонение можно увидеть на графике, но никак не удастся выявить при эксплуатации.

Точки серого клина разместились практически в центре Дельты. Паразитных оттенков ожидать не стоит.

Качество дисплея является очень важным параметром, ведь оно определяет общие впечатления от всего ноутбука. Стремясь создать универсальную модель, производитель учел этот фактор и позаботился об использовании качественной матрицы, не забыв тщательно поработать над ее настройкой. Дисплей отличается хорошим запасом яркости, высоким уровнем контрастности и точной цветопередачей. Последние параметр делает нашего героя весьма интересным вариантом для пользователей, занятых в редактировании видео и фото. Досадным моментом отметим не самое лучшее отображение черного цвета, особенно при взгляде под углом.

Кстати, здесь используется такая же матрица, как и на модели Legion 5P. И там будет доступна корректировка цветопередачи дисплея, в зависимости от выполняемой задачи. И хотя наш герой не оснащается таким же функционалом "из коробки", вполне возможно что это можно будет исправить установкой профилей от модели Legion 5P.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно, ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10.

Для управления режимами работы и некоторыми отдельными параметрами ноутбука, а также для мониторинга его состояния предусмотрена утилита Lenovo Vantage.

Еще одной полезной функции данного софта является автоматизированная настройка ноутбука после установки "чистого" образа операционной системы. Путем нажатия одной клавиши, происходит автоматическое определение, скачивание и установка всех необходимых драйверов, позволяя настроить ноутбук максимально быстро и комфортно.

Аппаратная платформа и производительность

К нам на тестирование попала модификация на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H. Это современный процессор, выполненный по 7нм техпроцессу и обладающий восемью вычислительными ядрами. Каждое из ядер способно работать одновременно в два потока.

Базовая частота работы составляет 2,9 ГГц с возможностью ускорения до 4,2 ГГц в случае необходимости.

Мы уже знакомились с данным процессором на примере нескольких игровых моделей и остались довольны его возможностями. Посмотрим, как проявит себя данный чип в рамках новинки Lenovo.

Оперативная память набирается из двух модулей DDR4-3200 с объемом 8 Гбайт. Суммарный объем составляет 16 Гбайт – оптимальный показатель для современных реалий.

Оба модуля съемные, они скрываются под металлической крышкой и это единственная крышка, доступная к демонтажу без отворачивания дополнительных винтов.

Обработкой графики занимается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX1650Ti с 4 Гбайтами собственной памяти. Это не самый производительный вариант, но для обеспечения необходимой производительности в современных играх его будет вполне достаточно.

В иных модификациях, могут применяться следующие модели графических адаптеров: NVIDIA GeForce GTX1650, NVIDIA GeForce GTX1660Ti, NVIDIA GeForce RTX2060. Причем, в случае с двумя старшими версиями, предусмотрено использование более мощной системы охлаждения.

Обратимся к результатам тестирования в различных бенчмарк-тестах и оценим общий уровень производительности новинки.

В целом, тесты показали вполне ожидаемые результаты, ведь с возможностями данной платформы мы уже знакомились.

Встроенный бенчмарк в игре Forza Horizon 4 позволяет также оценить стабильность показателей в игровом процессе. Отметим, что тестирование проводилось на самых максимальных настройках качества графики.

С производительностью ситуация понятна, но насколько эффективно работает охлаждение? Этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Система охлаждения построена на базе двух вентиляторов, выполненных из жидкокристаллического полимера. Такие вентиляторы получили увеличенное количество лопастей, с их минимальной толщиной. Производитель заявляет, что использование таких вентиляторов позволило увеличить объем воздушного потока на 47 процентов.

Каждый вентилятор отвечает за продув двух радиаторов, тепло к которым передается по трем тепловым трубкам. Радиаторы могут быть алюминиевыми в случае с двумя младшими версиями видеокарт и медными с увеличенным количеством ребер – для двух старших модификаций.

Отвод тепла осуществляется не только от процессора и графического адаптера, но и от большей части компонентов. Все съемные элементы расположены под специальными теплоотводящими крышками.

В конструкции системы охлаждения хорошо прослеживается комплексный подход. Обратимся к результатам стресс-тестов и оценим эффективность такого подхода.

Первый цикл тестирования в приложении OCCT подразумевает максимальную нагрузку центрального процессора.

Далее, к тесту OCCT добавился тест FurMark для создания нагрузка на графическую составляющую.

Как видим, температура достаточно быстро вырастает, но это не вынуждает процессор снижать производительность. Частота работы процессора стабильно поддерживается на отметке около 4 ГГц.

Ноутбук пришёл к нам на тестирование с не самой свежей версией БИОС и первоначальные температуры были выше, но в последней версии BIOS оптимизированы алгоритмы управления питанием и работы процессора. Это позволило добиться стабильных показателей питания, а также обеспечить оптимальный температурный режим. Все тесты, которые вы видите, были проведены уже с новой версией BIOS.

Даже при длительной работе под нагрузкой, температура центрального процессора сохраняется около 95 градусов. Напомним, производитель заявляет максимально допустимое значение в 105 градусов. Получается, Lenovo Legion 5 обеспечивает стабильную работу в оптимальном температурном режиме. Причем, эти показатели получены в ходе стресс-тестирования, создающего предельные нагрузки на компоненты и заставляющие ноутбук показать максимум своих возможностей.

При тестировании одновременно с тестом FurMark, видеокарта нагревалась примерно до 65 градусов и стабильно работала в таком режиме.

При этом, хотя работа вентиляторов становится хорошо слышна, звук не создает серьезного дискомфорта и позволяет продолжать использование ноутбука. Правда, едва ли этот фактор имеет значение, ведь в подобных сценариях использования обычно пользователи используют наушники.

Какие ресурсоемкие задачи для такого ноутбука можно назвать типичными? Скорее всего, речь будет идти о современных играх или активном использовании приложений для обработки мультимедийного контента. В таком сценарии использования, ноутбук продолжительное время работает с достаточно серьезной нагрузкой на процессор и видеокарту.

В ходе тестов удалось опытным путем установить, что при длительной работе под нагрузкой, температура центрального процессора успешно поддерживается в разумных пределах. Среднее значение температуры процессора в таких "тяжелых" приложениях составляет немного меньше 80 градусов.

И хотя в максимальном значении была зафиксирована отметка 105 градусов, это лишь единичный и кратковременный момент, который не оказывает никакого влияния на общую ситуацию. Показательным можно считать именно среднее значение.

При этом, не наблюдается снижения производительности или иных ограничений. Но вот система охлаждения вынуждена работать в своих максимальных режимах. Однако, для более производительных модификаций, используется и более эффективная система охлаждения. Таким образом, достигается баланс между поддержанием стабильности работы и оптимальными массогабаритными параметрами.

Эффективности пассивного режима системы охлаждения достаточно для рассеивания тепла в несложных задачах и если речь не идет об активном использовании графики – вентиляторы полностью отключаются. Это позволяет сберечь энергию и добиться максимального комфорта при эксплуатации. Добиться этого позволила не только развитая конфигурация радиаторов, но и эффективная работа центрального процессора с достаточно скромным тепловыделением.

Коммуникация и безопасность

Подключение к интернету может осуществляться посредством беспроводного модуля Wi-Fi AX с каскадом антенн 2х2. А при необходимости, можно подключиться к проводной локальной сети, для этого предусмотрен классический порт RJ-45.

Фирменная утилита Lenovo Vantage способна автоматически сканировать и проверять безопасность используемого Wi-Fi соединения – полезно при использовании общественных сетей.

Обмен данными с внешними устройствами и подключение аксессуаров осуществляется посредством интерфейса Bluetooth 5.0.

А вот каких либо дополнительных интерфейсов, вроде модуля NFC, здесь не предусмотрено.

В сравнении с предшественником, фронтальная камера перебралась на привычное место – над дисплеем. И здесь вновь можно увидеть отсылку к ультрабукам из профессиональных серий – камера обеспечена механической задвижкой, перекрывающей объектив.

Здесь же можно увидеть два стереомикрофона для качественной записи звука при видеоконференциях.

Традиционно для игровых моделей, ноутбук не оснащается дактилоскопическим сканером или системой разблокировки по лицу. И если в формате именно игровых моделей это может быть логично, то универсальные модели с позиционированием для профессионального использования кажутся обделенными.

Файловая система

Для хранения файлов предусмотрен твердотельный накопитель формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-e. Кроме того, доступна установка второго аналогичного модуля для расширения объема.

Скорость работы штатного накопителя тестировалась с помощью утилиты CrystalDiskMark при обработке файлов различного объема.

Как видим, показатели скорости сохраняются стабильно высокими и практически не изменяются при работе с файлами разных объемов.

Время автономной работы

Автономность – один из самых важных факторов при выборе ноутбука. Применение современных процессоров и графических адаптеров позволяет добиться приличных результатов, но все еще есть к чему стремиться.

Герой обзора комплектуется аккумулятором с емкостью 80 Вт*ч – солидный показатель. Аккумулятор скрывается под общей крышкой и фиксируется несколькими винтами.

Проведем ряд замеров времени автономной работы при разных сценариях использования. Это позволит оценить влияние активности тех или иных компонентов на общую продолжительность работы без подзарядки.

Для начала имитируем режим простоя, отключив дисплей и фоновые приложения, оставив активным лишь Wi-Fi соединение и непосредственно операционную систему с приложением для замера времени. Ноутбук переведен в режим энергосбережения; система охлаждения работает в пассивном режиме, полностью остановив вентиляторы.

Результат составил почти 32 часа непрерывной работы. Это солидно даже по меркам ультрабуков, не говоря уже о полноценных игровых моделях.

Усложним задачу, проведя тестирование в режиме чтения. Режим энергосбережения остается активным, но яркость подсветки минимальна. Система охлаждения успешно справляется со своими задачами без использования вентиляторов.

В данном сценарии непрерывно имитируется работа с текстовым документом. Результат составил чуть более 13.5 часов. Получается, при использовании данного ноутбука в рабочем режиме запаса энергии гарантированно хватит на полный рабочий день. Речь идет о стандартных офисных задачах, вроде работы с офисными приложениями, веб-серфинге и прочем.

Сам производитель заявляет, что новинка способна работать в режиме воспроизведения видео в течение 8 часов при средней яркости подсветки дисплея. Исходя из наших тестов, такое заявление воспринимается вполне реалистичным.

Наконец, режим максимальной нагрузки позволит выяснить время автономной работы при использовании «на полную». Использован профиль максимальной производительности, включена максимальная яркость подсветки дисплея.

В этом режиме вентиляторы выходят на максимальные обороты, тепловыделение ощутимо возрастает. Полного заряда хватит на 1 час, и это нормальный результат.

Сложно представить геймера, играющего на ноутбуке без подключения к источнику питания. А для кратковременных мультимедийных задач такого запаса энергии достаточно.

Комплектный блок питания компактен, его мощность – 170 Вт. Небольшие габариты при необходимости позволят взять его с собой.

Время полного заряда ноутбука, находящегося в режиме простоя, составляет чуть более двух часов. Аппарат с равной скоростью заряжается до 90 процентов, после чего скорость заряда снижается для продления срока службы аккумулятора.

Нынешние технологии позволили сделать ноутбуки не только производительными, но и компактными с хорошей автономностью. Так и модель Lenovo, отличаясь игровой производительностью и будучи мобильной, обладает приличными показателями автономности. Во многих случаях можно будет оставить зарядное устройство дома, даже при использовании в течение всего дня.

Заключение

Новинку сложно воспринимать как совершенно новую модель, скорее это переосмысленный и обновленный Lenovo Legion Y540. И такое решение закономерно, особенно с учетом неплохих продаж предшественника.

В первую очередь обновили аппаратную платформу, выбрав современные процессоры с хорошими показателями энергоэффективности и скорости работы. Новинка получила процессоры AMD и дискретные видеокарты NVIDIA. В зависимости от задач пользователь может выбрать оптимальный вариант по стоимости и производительности. В случае с данной моделью это важный аспект.

Все дело в позиционировании. Новинка предлагается как универсальное решение, одинаково хорошо подходящее как для игр и работы, так и для повседневных задач. И производитель постарался учесть как можно больше факторов. Помимо «шустрых» компонентов, предусмотрен качественный дисплей с полным соответствием цветовому пространству RGB для комфортной работы с графикой, клавиатура позаимствовала ряд технологических решений у профессиональной линейки ThinkPad – для обеспечения комфорта при длительной работе с текстовыми документами.

Емкий аккумулятор обеспечивает внушительный уровень автономности, гарантируя пользователю полный рабочий день без подзарядки. Причем для этого не потребуется категорически снижать энергопотребление и жертвовать комфортом. Система охлаждения получилась развитой, с целым набором радиаторов и тепловых трубок, двумя крупными вентиляторами и теплорассеивателями практически на всех компонентах.

Все ли так идеально? Есть и спорные моменты. Например, черный цвет при взгляде со стороны отображается с выраженным красным оттенком. Отсутствуют дактилоскопический сканер или система разблокировки по лицу, а ведь в современном мире такая функция защиты персональных данных желательна (особенно если ноутбук предусматривается для работы). Причем о механической шторке для камеры позаботились, а о системе аутентификации почему-то забыли.

Достоин ли Lenovo Legion 5 внимания при выборе нового ноутбука? Да, он обладает всем необходимым набором характеристик, благодаря чему большинство пользователей подберут оптимальную для себя конфигурацию. При этом ценовая политика компании позволяет ему успешно конкурировать с представителями таких брендов как ROG, Acer и Dell.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: