В данном материале будет рассмотрена производительность разогнанной видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super, работающего в штатном режиме.

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Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц; Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). реклама Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 2050/11800 МГц (Palit). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. реклама Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Control.

F1 2019.

Far Cry 5.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood.

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

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1% low и average FPS

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

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1% low и average FPS

Far Cry 5

Версия 1.0.11.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

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1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистовть изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

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1% low и average FPS

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SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

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1% low и average FPS

Strange Brigade

Версия 1.47.22.14.

Vulkan.

Масштаб прорисовки - 100%.



Асинхронные вычисления - включены.



Детализация текстур - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Детализация отражений - ультра высокая.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Размытие в движении - включено.



Преграждение окружающего света - включено.



Тесселяция - включена.



Поля локального затенения - включены.

Настройки графики:

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1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Версия 4792145.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Сложное затенение - HBAO+.



Дистанция прорисовки - очень высокая.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Качество теней - ультра высокое.



Качество почвы - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Эффект дерна - включен.



Размытие в движении - включено.



Глубина поля прицелов - включена.



Качественная глубина поля - включена.



Свечение - включено.



Объемные лучи - усовершенствованные.



Рассеивание под поверхностью - включено.



Блики линз - включены.



Качество дальних теней - ультра высокое.

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1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).

Размытие в движении - включено.

Поле зрения - 90.

Качество освещения - очень высокое.

Качество теней - высокое.

Качество частиц - очень высокое.

Качество направленного затенения - высокое.

Качество отражений - очень высокое.

Качество декалей - очень высокое.

Качество размытия в движении - очень высокое.

Качество передачи изображения - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество объемного изображения - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.

Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.

Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.

Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.

Качество детализации - очень высокое.

Отложенный рендеринг - включен.

Удаление полигонов - отключено.

Асинхронное вычисление - включено.

Трассировка лучей - отключена / включена.

NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.

Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.

Хроматическая аберрация - включена.

Глубина резкости - включена.

Сглаживание глубины резкости - включено.

HDR свечение - включено.

Резкость - 2.0.

Зернистость - 1.0.

Масштабирование разрешения - отключено.

Настройки графики:





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1% low и average FPS

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1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что разогнанный графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti и карта GeForce RTX 2080 Super, работающая в номинальном режиме, показали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в играх Control, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) показала приблизительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 1080 Ti OC в играх F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord и SnowRunner.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была медленнее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в играх Far Cry 5 и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Итак, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super, работающий в штатном режиме, опередил разогнанную карту GeForce GTX 1080 Ti в трех проектах из восьми, в трех играх проекте между соперниками был зафиксирован паритет. В двух проектах из восьми разогнанный ветеран GeForce GTX 1080 Ti был быстрее дефолтного GeForce RTX 2080 Super.

Несомненным плюсом для героев обзора стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх вплоть до разрешения 3440х1440.

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Данное тестирование показало, что разогнанная видеокарта GeForce GTX 1080 Ti по сей день показывает высокие результаты во всех современных играх. Более того, она способна конкурировать с сородичем нового поколения GeForce RTX 2080 Super.

Также необходимо перечислить технологические возможности графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super. Прежде всего, он поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, которые реализованы в одиннадцати играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood. Вдобавок видеокарта поддерживает новые графические технологии: NVIDIA Adaptive Shading, Mesh Shading, Multi-View Rendering и Texture-Space Shading.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

