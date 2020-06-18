Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default - июнь 2020
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрена производительность разогнанной видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super, работающего в штатном режиме.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
ControlНастройки графики:
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
F1 2019Настройки графики:
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Far Cry 5Настройки графики:
- Версия 1.0.11.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
Mount & Blade II: BannerlordНастройки графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистовть изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
SnowRunnerНастройки графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Strange BrigadeНастройки графики:
- Версия 1.47.22.14.
- Vulkan.
- Масштаб прорисовки - 100%.
- Асинхронные вычисления - включены.
- Детализация текстур - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Детализация отражений - ультра высокая.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Размытие в движении - включено.
- Преграждение окружающего света - включено.
- Тесселяция - включена.
- Поля локального затенения - включены.
реклама
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Tom Clancy’s Ghost Recon WildlandsНастройки графики:
- Версия 4792145.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Дистанция прорисовки - очень высокая.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество почвы - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Эффект дерна - включен.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина поля прицелов - включена.
- Качественная глубина поля - включена.
- Свечение - включено.
- Объемные лучи - усовершенствованные.
- Рассеивание под поверхностью - включено.
- Блики линз - включены.
- Качество дальних теней - ультра высокое.
реклама
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Wolfenstein: YoungbloodНастройки графики:
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что разогнанный графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti и карта GeForce RTX 2080 Super, работающая в номинальном режиме, показали равные результаты.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в играх Control, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.
- Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) показала приблизительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 1080 Ti OC в играх F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord и SnowRunner.
- Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была медленнее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в играх Far Cry 5 и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.
Несомненным плюсом для героев обзора стало то, что они обеспечили комфортную производительность во всех играх вплоть до разрешения 3440х1440.
рекламаДанное тестирование показало, что разогнанная видеокарта GeForce GTX 1080 Ti по сей день показывает высокие результаты во всех современных играх. Более того, она способна конкурировать с сородичем нового поколения GeForce RTX 2080 Super.
Также необходимо перечислить технологические возможности графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super. Прежде всего, он поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, которые реализованы в одиннадцати играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood. Вдобавок видеокарта поддерживает новые графические технологии: NVIDIA Adaptive Shading, Mesh Shading, Multi-View Rendering и Texture-Space Shading.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила