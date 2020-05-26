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Вступление

Текущий 2020 год полон неожиданных событий. Многие из них связаны с большим числом перенесенных анонсов и мероприятий, о причине которых вы прекрасно осведомлены. Поэтому не будем повторяться и оставим данную прерогативу иным источникам. Наш материал исключительно о другом.

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Для компании Intel последние годы были очень напряженными в сфере технологий последнего поколения, покорения новых технологических процессов и наращивания конкурентной борьбы (особенно в свете выхода процессоров поколения AMD Ryzen 3000). Но подвинуть калифорнийского гиганта непросто, ведь огромная «машина» давно запущена, а фирменные часики с алгоритмом «тик-так» работают без сбоев. Или почти без сбоев?

Производитель электронных устройств и компьютерных компонентов встретил трудности с сохранением текущего режима работы и неоднократно задерживал очередной шаг «тик», концентрируя внимание на оптимизации процессоров по техпроцессу 14 нм. Однако будьте уверены: по последней информации из-за кулис, у компании все в полном порядке, и разработчики готовятся к «чему-то крупному» в будущем.

А пока компания Intel, несмотря на примеры коллег, не стала что-то отменять и 20 мая представила центральные процессоры десятого поколения Intel Core, а вместе с ними и материнские платы на старшем чипсете Intel Z490. «Железный занавес» снят, настает очередь обзоров новых продуктов. О платформе LGA 1200, новом чипсете Intel Z490 и процессорах поколения Comet Lake-S мы уже рассказывали в предыдущем обзоре, поэтому на сей раз перейдем сразу к обзору новинки.

Просим любить и жаловать: топовая материнская плата MEG Z490 Godlike производства MSI – элитный укротитель процессоров Comet Lake под флагом дракона.

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Технические характеристики

Модель MSI MEG Z490 Godlike Сокет Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5000 МГц (OC) Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;

1 х PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Aquantia AQC107 10G LAN;

Realtek 8125B 2.5G LAN Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio with Audio Boost HD Питание материнской платы ATX 24-pin, 2 x 8-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x Clear CMOS Button;

1 x Flash BIOS Button;

2 x USB 2.0;

1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;

4 x USB 3.2 Gen 15Gbps (Type-A);

1 x 2.5G LAN;

1 x 10G Super LAN;

2 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A);

2 x Thunderbolt 3 40Gbps;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор E-ATX

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike выполнена на черном восьмислойном текстолите в форм-факторе E-ATX с габаритами 305 х 277 мм, характеризующийся в сравнении с ATX расширенной печатной платой для размещения дополнительного функционала.

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MSI MEG Z490 Godlike является топовой материнской платой в иерархии производителя и принадлежит к элитной серии MEG – MSI Enthusiast Gaming. Последние несколько продуктов разработчики активно экспериментировали с дизайном новинок, отдав в итоге полное предпочтение темной цветовой гамме, подчеркивая грани и формы новой модели: лишь часть элементов декора и массивной системы охлаждения отбрасывают серо-синие очертания.

С обратной стороны материнской платы размещены три усиливающие пластины, предотвращающие изгиб текстолита, два из которых переведены в режим и пассивных радиаторов в области подсистемы питания.

MSI MEG Z490 Godlike является носителем нового процессорного разъема Intel LGA1200, физически несовместимым с процессорами прошлого поколения.

Сокет окружен массивными радиаторами классической конструкции: стержневая тепловая трубка проходит сквозь подошву охладителей, в которой закреплен набор тонких алюминиевых ребер. В качестве дополнения – два крохотных вентилятора, активируемые при достижении высокой температуры.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 5000 МГц при оверклокинге.

Дополнительное питание организовано по схеме «24 + 8 + 8» pin. Отдельно расположен коннектор 6-pin для обеспечения питания разъемов PCI Express x16, задействованный при оверклокинге топовых графических ускорителей или пары видеокарт в тандеме.

Панель Dynamic Dashboard II отображает информации о системе, температуру процессора, его частоту, состояние обновления BIOS, сообщения об ошибках и фирменную анимацию.

Материнская плата MSI оснащена двумя колодками для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннектора SATA-III, развернутые на 90 градусов.

Помимо колодок для передней звуковой панели, USB-портов, разъема для температурного сенсора, коннектора датчика скорости потока охлаждающей жидкости новинка оснащена разъемами увеличения базовой частоты и множителя, кнопками OC Fail Save и OC Retry, джамперами OC Slow и Clear CMOS, разъемами модуля TPM и датчиком открытия корпуса. Отдельно стоит упомянуть переключатель индикаторами EZ, в случае необходимости отключающий внешнюю индикацию светодиодов и подсветку.

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Помимо того доступны джамперы загрузки при низких температурах, разъемы датчиков температуры, двойной переключатель BIOS, коннекторы подсветок RGB.

Стоит подчеркнуть, что перед нами топовый представитель линейки MSI, который получил наибольшее количество поддержки различных интерфейсов и коннекторов, о которых стоит ознакомиться исключительно в руководстве пользователя: благо они там детально расписаны.

Для расширения функциональности модель MSI снабжена четырьмя слотами PCIe:

PCI Express 3.0 x16 с технологией Steel Armor;

PCI Express 3.0 x8 с технологией Steel Armor;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x8 с технологией Steel Armor.

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Первые два слота функционируют на процессорных линиях, последние два – на чипсетных линиях.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – линии процессора, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

Для расширения функционала материнская плата MSI MEG Z490 Godlike снабжена картой M.2 Xpander-Z Gen 4 S, поддерживающий дополнительно два слота M.2 22110.

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За отвод нагрева от твердотельных накопителей на материнской плате MSI отвечают два плоских толстых радиатора по фирменной концепции M.2 Shield Frozr, которые благодаря своим габаритам могут справится и с графическим ускорителем уровня GeForce GT 1030.

В верхнем правом углу от слотов оперативной памяти DIMM располагаются панели светодиодных индикаторов EZ Debug LED, позволяющих определить процесс загрузки или неисправности и контрольные точки замера напряжений.

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike поддерживает подключение до 10 вентиляторов с PWM-управлением и один датчик потока жидкости.

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Оголенная печатная плата MSI MEG Z490 Godlike во всей своей красе.

Обратная сторона новинки раскрывает некоторые любопытные факты, о которых ниже.

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Микросхема системной логики Intel Z490. По внешним признакам чипсет не отличается от прошлой версии.

Подсистема питания насчитывает 18 фаз (16+1+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ISL69269, о котором пока нет дополнительной информации. В качестве сборок применены ISL99390B с максимальной силой тока 90 А. С обратной стороны распаяно восемь удвоителей ISL6617A с маркировкой 17AFXXPN.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: восемь фаз с удвоением отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA. Используются дроссели Titanium Choke III с повышенной энергоэффективностью.

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В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Отдельно располагается 10-гигабитный сетевой контроллер Aquantia AQC107 с пассивным охлаждением и 2.5-гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8125B.

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike вооружена большим числом радиаторов систем охлаждения. Часть располагается с обратной стороны текстолита и выступает элементом опоры от прогибания при установке тяжелых компонентов, например, процессорного кулера и графического ускорителя.

Отдельная насадка прикрывает панель Dynamic Dashboard II и чипсетный радиатор.

Системную логику охлаждает небольшая пластина с низким оребрением. Дисплей подключается через гибкий шлейф.

Заднюю интерфейсную часть защищает декоративная насадка, к которой монтируется специальная панель.

Впечатляюще на материнской плате MSI MEG Z490 Godlike выглядят радиаторы подсистемы питания VRM. Два спаренных охладителя соединены тепловой трубкой 6 мм и накрыты специальными накладками. Особняком расположен радиатор сетевого контроллера Aquantia AQC107, который отличается горячим нравом.

Одной из ключевых особенностей системы охлаждения являются новые термопрокладки с теплопроводностью 7W/mK, но ваше внимание конечно же привлечет спаренная установку из двух вентиляторов. Да-да, разработчики задействовали активное охлаждение с технологией Zero Frozr или проще говоря Fan Stop.

Перед нами вентиляторы PLA02510B12M производства Power Logic типоразмера 25х10 мм с двойным шарикоподшипником и PWM-управлением. Материнская плата имеет заложенный алгоритм управлениям двумя вертушками. По заявлению производителя температура компонентов снижается на 10°C. Откуда они получают приток свежего воздуха?

На интерфейсной панели имеется три ряда вентиляционных отверстий. Скорость вращения установлена опытным путем в диапазоне 0 – 11000 об/мин. В зависимости от выбранного режима (Silent, Balance, Turbo, Manual) вентиляторы стартуют от отметки ~60°C на скорости 4000 об/мин, издавая низкий уровень шума равный 35,3 дБА. Но забегая вперед отмему, что разгочегарить зону VRM выше 54°C не получилось. Видимо для таких целей необходим старший процессор Core i9-10900K, полное отсутствие обдува подсистемы питания и максимальный разгон, чтобы увидеть весь потенциал встроенного кулера.

Помимо охлаждения, на интерфейсной панели расположен букет всевозможных коннекторов:

1 x кнопка Clear CMOS;

1 x кнопка Flash BIOS;

2 x USB 2.0;

1 x комбинированный порт PS/2;

4 x USB 3.2 Gen 15Gbps (Type-A);

1 x 2.5G LAN;

1 x 10G Super LAN;

2 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A);

2 x Thunderbolt 3 40Gbps;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

Контроллер Intel T803A900 отмечает за реализацию портов Thunderbolt 3.

Упаковка и комплектация

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike поставляется в фирменной упаковке соответствующего уровня. Перед нами достаточно тяжелая коробка с удобной ручкой для переноски.

В прошлом обзоре мы детально рассмотрели комплектацию и изучили каждый элемент поставки, поэтому пробежимся по списку:

6 x кабели SATA 6 Гб/с;

1 x Y-образный кабель для подключения LED JRGB;

1 x Кабель для подключения LED JCORSAIR;

1 x Кабель для подключения LED JRAINBOW;

2 x Термисторный кабель;

1 x Аксессуары Антенна Wi-Fi;

1 x M.2 XPANDER-Z GEN4 S;

1 x Винты для М.2 (3 шт./уп.);

1 x Наклейка с логотипом;

1 x Этикетки для маркировки кабелей SATA;

1 x Регистрационная карточка продукта;

1 x USB флэш-диск с драйверами и утилитами;

1 x Документы Руководство пользователя;

1 x Краткое руководство;

1 x Руководство по быстрой установке.

Возможности BIOS

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5 с некоторыми нововведениями и дополнительными функциями, которые принадлежат топовой модели. В частности, новинка получила полное управление над платой расширения M.2 Xpander-Z Gen 4 S, включая регулировку встроенного кулера, видоизмененные опции активации Game Boost, более тонкие настройки VRM и лимитами питания, индикацию встроенных датчиков во вкладке Board Explorer.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MEG Z490 Godlike (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MEG Z490 Godlike был обновлен до последней актуальной и доступной версии 1.0J.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MEG Z490 Godlike

Последняя версия микропрограммного обеспечения улучшило совместимость с текущим оборудованием и повысило производительность процессора Intel Core i5-10600K. «Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MEG Z490 Godlike с версией BIOS 1.0J следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 65-67°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 50 Вт, в выключенном состоянии 5,71 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 185 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MEG Z490 Godlike, не превышающее 46°C, а вентиляторы радиатора находятся в выключенном состоянии.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MEG Z490 Godlike с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4300 МГц.

Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология Game Boost от MSI, активированная в BIOS. В данном случае для всех ядер множитель относительно базового поднимается на два пункта, и средняя частота составляет 4700 МГц. Кольцевая шина по умолчании – 4300 МГц, оперативная память – 2133 МГц.

Финальный пункт – максимальный разгон. Для нашего экземпляра Intel Core i5-10600K на материнской плате MSI MEG Z490 Godlike с текущей версией BIOS наилучший стабильный результат зафиксирован на отметке 5100 МГц по всем ядрам, а кольцевая шина функционировала при 4900 МГц. К сожалению, частота памяти упиралась в отметку 2800 МГц, что связано с сырым микропрограммным обеспечением: при изменении базового параметра напряжение VCCIO и VCCSA замирали на отметке 0,95 В и 1,05 В соответственно и система не реагировала на ручные значения, что и сказывалось на дальнейшем разгоне ОЗУ.

Максимальное потребление с технологией Game Boost составляет 260 Вт, ручной разгон – 235 Вт для всего стенда в тесте LinX v0.9.5.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.9.5

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Несмотря на активное охлаждение центральных радиаторов, благодаря своим габаритам и конструкции система охлаждения отлично справляется и в пассивном режиме с процессором Intel Core i5-10600K.

Температура зоны VRM, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Согласно документации, потребление чипсета составляет 6 Вт, что позволяет микросхеме системной логики неплохо обходится небольшим радиатором.

Температура чипсета, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором M.2 Shiled Frozr в первом слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C



CrystalDiskMark

Меньше – лучше





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Заключение

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike по сути венец творения инженеров компании. Как и подобает флагману, она предлагает перечень передовых технологий.

В арсенале новинки усиленная подсистема питания с активной системой охлаждения с функцией Zero Frozr, 10-гигабитный LAN-контроллер и Wi-Fi 6 AX201, два интерфейса Thunderbolt 3, шикарные возможности по организации дисковой подсистемы и расширенный комплект поставки. Любители мелочей оценят по достоинству USB-флешку с брелком и кабели SATA в тканевой оплетке.

Перечислять все достоинства MSI MEG Z490 Godlike можно долго, сложнее выявить недостатки. Читатель, конечно, подчеркнет разгон оперативной памяти, но материнская плата проходит обкатку, и у конкурентов на старте программное обеспечение не лучше, так что с новыми версиями BIOS это исправят.

Куда больше мне не понравилась подсветка индикаторов и кнопок: она слишком яркая. Благо есть переключатель, отключающий эффекты, но тогда исчезает и основная подсветка радиаторов, и новинка превращается в обычную черную плату. Возник вопрос и к управлению штатными вентиляторами 25 мм. Есть режимы от «Тихого» до «Пользовательского», но полноценной регулировки не предоставляют. Надеюсь, поправят.

В целом, если вы выбираете среди флагманских материнских плат на LGA 1200, то MSI MEG Z490 Godlike станет отличным выбором благодаря достойному оснащению, приятному дизайну и вниманию к мелочам.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: