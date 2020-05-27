В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Core i5-9400F.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона вплотную к ней приблизился ускоритель Radeon RX Vega 56. Проект оказался настолько требовательным к графической подсистеме, что у обеих карт возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности в разрешении 2560х1440.

реклама

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В боевике Battlefield V в штатном режиме первое место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56. После разгона вперед вышла модель из красного лагеря.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В шутере Call of Duty: Modern Warfare сложился расклад сил, очень похожий на ситуацию в игре Assassin's Creed Odyssey. С той разницей, что оба ускорителя обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560х1440.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В пост апокалиптическом боевике Far Cry New Dawn в номинале лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона между обоими участниками тестирования был зафиксирован паритет.

реклама

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В шутере с элементами стелса HITMAN 2 в штатном режиме видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 показали равные результаты. После разгона на первую позицию вышла Вега.

реклама