Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
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1920х1080
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2560х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В проекте Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона вплотную к ней приблизился ускоритель Radeon RX Vega 56. Проект оказался настолько требовательным к графической подсистеме, что у обеих карт возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности в разрешении 2560х1440.
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1920х1080
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2560х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В боевике Battlefield V в штатном режиме первое место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56. После разгона вперед вышла модель из красного лагеря.
1920х1080
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2560х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В шутере Call of Duty: Modern Warfare сложился расклад сил, очень похожий на ситуацию в игре Assassin's Creed Odyssey. С той разницей, что оба ускорителя обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560х1440.
1920х1080
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2560х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В пост апокалиптическом боевике Far Cry New Dawn в номинале лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона между обоими участниками тестирования был зафиксирован паритет.
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1920х1080
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2560х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В шутере с элементами стелса HITMAN 2 в штатном режиме видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 показали равные результаты. После разгона на первую позицию вышла Вега.
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