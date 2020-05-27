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Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F

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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

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Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Core i5-9400F.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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1920х1080



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2560х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Odyssey в номинальном режиме работы лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона вплотную к ней приблизился ускоритель Radeon RX Vega 56. Проект оказался настолько требовательным к графической подсистеме, что у обеих карт возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности в разрешении 2560х1440.

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1920х1080



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2560х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

В боевике Battlefield V в штатном режиме первое место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56. После разгона вперед вышла модель из красного лагеря.

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1920х1080



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2560х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

В шутере Call of Duty: Modern Warfare сложился расклад сил, очень похожий на ситуацию в игре Assassin's Creed Odyssey. С той разницей, что оба ускорителя обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560х1440.

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1920х1080



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2560х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

В пост апокалиптическом боевике Far Cry New Dawn в номинале лидировала видеокарта GeForce RTX 2060. После разгона между обоими участниками тестирования был зафиксирован паритет.

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2560х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

В шутере с элементами стелса HITMAN 2 в штатном режиме видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 показали равные результаты. После разгона на первую позицию вышла Вега.

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Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, заключение
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