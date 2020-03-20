Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms, основанной на движке TW Engine 3 (Warscape Engine).
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core Core i3-3220 или AMD A10-5700.
- Оперативная память: 4 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1024 Мбайт или AMD Radeon HD 7770 1024 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4096 Мбайт или AMD Radeon RX 470 4096 Мбайт.
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Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размер отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
Видеоролик тестового отрезка:
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Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Для комфортной игры в Total War: Three Kingdoms необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.
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Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
Игра Total War: Three Kingdoms предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младших видеокарт.
С разрешением 2560 х 1080 не справилась часть графических ускорителей среднего ценового сегмента.
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В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты показали старшие видеокарты и часть моделей среднего класса.
Разрешение 3440 х 1440 покорилось только старшим графическим ускорителям. GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 этот результат был достигнут только после разгона.
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В разрешении 3840 х 2160 нагрузка на видеокарты была настолько суровой, что флагман GeForce RTX 2080 Ti не справился с ней. Однако стоит отметить, что для стратегии производительность в районе 50 fps вполне достаточная величина для комфортной игры.
В игре Total War: Three Kingdoms видеокарты NVIDIA были заметно быстрее конкурентов из AMD. Самый мощный представитель красного лагеря Radeon RX 5700 XT продемонстрировал производительность на уровне GeForce RTX 2070.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
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Проект Total War: Three Kingdoms предъявил к мощности процессоров высокие требования. В результате младшие двухъядерные процессоры компаний Intel и AMD не смогли обеспечить комфортную производительность. Зато старшие модели показали результаты в два с лишним раза выше.
Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.
Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров
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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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