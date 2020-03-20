В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms, основанной на движке TW Engine 3 (Warscape Engine).

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Минимальные:

Рекомендованные:

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Мбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Мбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Мбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Мбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Мбайт - 1785/14000 @ 2000/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Мбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Мбайт - 1725/12000 @ 1950/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Мбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);



Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4;

Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5000 МГц;

Core i5-9600F - 4400-4600 МГц;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4800 МГц;

Core i7-8700 - 3200-4600 МГц;

Pentium G5600F - 3900 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;

Pentium G5400 - 3700 МГц;



Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 442.59 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.2.

NVIDIA GeForce 442.59 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 x 2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размер отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

Видеоролик тестового отрезка:



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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Для комфортной игры в Total War: Three Kingdoms необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

Игра Total War: Three Kingdoms предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младших видеокарт.

С разрешением 2560 х 1080 не справилась часть графических ускорителей среднего ценового сегмента.

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В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты показали старшие видеокарты и часть моделей среднего класса.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось только старшим графическим ускорителям. GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 этот результат был достигнут только после разгона.

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В разрешении 3840 х 2160 нагрузка на видеокарты была настолько суровой, что флагман GeForce RTX 2080 Ti не справился с ней. Однако стоит отметить, что для стратегии производительность в районе 50 fps вполне достаточная величина для комфортной игры.

В игре Total War: Three Kingdoms видеокарты NVIDIA были заметно быстрее конкурентов из AMD. Самый мощный представитель красного лагеря Radeon RX 5700 XT продемонстрировал производительность на уровне GeForce RTX 2070.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

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Проект Total War: Three Kingdoms предъявил к мощности процессоров высокие требования. В результате младшие двухъядерные процессоры компаний Intel и AMD не смогли обеспечить комфортную производительность. Зато старшие модели показали результаты в два с лишним раза выше.

Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

