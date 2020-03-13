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Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700

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Оглавление

Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние видеокарты GeForce GTX 1080 с графическим ускорителем Radeon RX 5700.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Odyssey

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Battlefield V

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

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Far Cry New Dawn

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Hitman 2

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Need for Speed Heat

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Shadow of the Tomb Raider

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Star Wars Jedi: Fallen Order

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме Radeon RX 5700 опередила GeForce GTX 1080. После разгона они продемонстрировали одинаковую производительность.

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Теперь давайте рассмотрим противостояние графических ускорителей в отдельно взятых играх.
  • Видеокарта GeForce GTX 1080 была быстрее ускорителя Radeon RX 5700 в игре Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Видеокарта GeForce GTX 1080 показала приблизительно равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V и Hitman 2.
  • Видеокарта GeForce GTX 1080 уступила ускорителю Radeon RX 5700 XT в играх Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider.

Итак, видеокарта GeForce GTX 1080 опередила Radeon RX 5700 в одном проекте из восьми. В трех играх между ними был зафиксирован паритет, а в четырех «красная» модель обошла «зеленую».

Большим плюсом для обеих видеокарт стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вплоть до разрешения 2560 х 1440.

Итогом данного теста можно назвать победу графического ускорителя Radeon RX 5700. Однако из-за лучшего частотного потенциала после разгона видеокарта GeForce GTX 1080 вплотную приблизилась к сопернику.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd nvidia тест phoenix geforce gtx 1080 radeon rx 5700

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