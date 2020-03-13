Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние видеокарты GeForce GTX 1080 с графическим ускорителем Radeon RX 5700.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме Radeon RX 5700 опередила GeForce GTX 1080. После разгона они продемонстрировали одинаковую производительность.
Итак, видеокарта GeForce GTX 1080 опередила Radeon RX 5700 в одном проекте из восьми. В трех играх между ними был зафиксирован паритет, а в четырех «красная» модель обошла «зеленую».
Большим плюсом для обеих видеокарт стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вплоть до разрешения 2560 х 1440.
Итогом данного теста можно назвать победу графического ускорителя Radeon RX 5700. Однако из-за лучшего частотного потенциала после разгона видеокарта GeForce GTX 1080 вплотную приблизилась к сопернику.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Заключение
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Теперь давайте рассмотрим противостояние графических ускорителей в отдельно взятых играх.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме Radeon RX 5700 опередила GeForce GTX 1080. После разгона они продемонстрировали одинаковую производительность.
Итак, видеокарта GeForce GTX 1080 опередила Radeon RX 5700 в одном проекте из восьми. В трех играх между ними был зафиксирован паритет, а в четырех «красная» модель обошла «зеленую».
Большим плюсом для обеих видеокарт стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вплоть до разрешения 2560 х 1440.
Итогом данного теста можно назвать победу графического ускорителя Radeon RX 5700. Однако из-за лучшего частотного потенциала после разгона видеокарта GeForce GTX 1080 вплотную приблизилась к сопернику.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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