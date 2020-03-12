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Вступление

Блоки питания be quiet! хорошо знакомы нашим постоянным читателям. Они неоднократно принимали участие в сводных тестированиях и стабильно получали высокие оценки. Неудивительно – ведь все модели немецкой компании проектируются для использования в «прожорливых» системах премиум-класса. Если говорить на языке маркетологов, это люксовый бренд, так что простых и дешевых устройств, которые могли бы провалиться в тестах, в ассортименте просто нет.

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Обратная сторона высоких характеристик – столь же высокая стоимость. Впрочем, и среди продуктов be quiet! есть немало устройств с привлекательным соотношением «цена/возможности». Хороший пример – представители линейки Pure Power, в которую входят добротные блоки «верхнего среднего класса», сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold, но лишенные избыточности флагманов.

Линейка Pure Power 11

По классификации be quiet!, серия Pure Power относится к уровню «Essentail» (что можно перевести как «основной», «базовый»). При проектировании этих устройств производитель стремится не только обеспечить высокие характеристики, но и удержать стоимость на разумном уровне.

Неудивительно, что Pure Power – продукт компромиссный. По целому ряду характеристик эти БП не уступают дорогостоящим флагманам, однако лишены любых излишеств – таких как подсветка, полупассивная СО, электронная система мониторинга с подключением к материнской плате и так далее.

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В обширное семейство входят сразу 10 моделей, подразделяемых на две линейки: Pure Power 11 и Pure Power 11 CM. Отличия – только в компоновке, «обычные» Pure Power выполнены по стандартной немодульной схеме.

Устройства с «суффиксом» CM («Cable Management») сделаны частично модульными.

В серии Pure Power 11 CM представлены модели мощностью 700, 600, 500 и 400 Вт, а в серии Pure Power 11 – 700, 600, 500, 400, 350 и 300 Вт. Отмечу, что два последних маломощных блока добавлены сюда скорее «для галочки». Они построены на другой платформе и сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze.

Впрочем, при такой низкой мощности гнаться за «золотом» совершенно необязательно – разница в энергопотреблении и тепловыделении будет измеряться несколькими ваттами. Обратите внимание, что в списке нет моделей экстремальной мощности – линейка рассчитана на игровые системы среднего класса.

Несмотря на большой разброс мощности, внутри своих серий все блоки выглядят совершенно одинаково. Размеры корпусов моделей Pure Power CM составляют 150 х 150 х 86 мм (+20 мм к стандартной размерности ATX), Pure Power – 149 х 150 х 86 (+10 мм).

Все устройства (кроме уже упоминавшихся моделей мощностью 300 и 350 Вт) построены на платформе производства FSP, выполненной по топологии Active Clamp с синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для основных линий. Здесь и кроется секрет «доступного золота». Active Clamp в последние годы получает все большее распространение как доступная альтернатива топологии LLC. Эта схема обладает высокой эффективностью (читай – КПД) при умеренной стоимости и компактных размерах платы. DC-DC преобразователи, в свою очередь, должны обеспечить хорошее качество стабилизации при высокой нагрузке.

Еще один любопытный момент, указывающий на компромиссный подход к проектированию этих моделей. Все они оснащены фирменным вентилятором be quiet QF1-12025-MS с рифлеными лопастями. Вертушка неплохо проработана с точки зрения аэродинамики, однако в ее конструкции используется простой подшипник скольжения, с винтовой нарезкой на втулке для более равномерного распределения смазки. По показателям ресурса такая конструкция, конечно же, уступает флагманским решениям с гидродинамическим подвесом. Тем не менее, это достаточно тихий и надежный тип подшипника для использования в блоках питания среднего класса.

Все устройства серии Pure Power 11 отлично подходят для домашних игровых систем. Они располагают мощной линией 12 В (ее нагрузочная способность во всех случаях составляет не менее 90% от заявленного номинала модели) и предлагают достаточное количество разъемов PCIe. 400-ваттные и 500-ваттные модели снабжаются двумя коннекторами PCIe 6+2-pin, устройства мощностью 600 и 700 Вт – четырьмя.

Итак, перед нами компактные и мощные блоки питания, построенные на платформе FSP (полагаю, для многих это не пустой звук) и сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold. Выглядит многообещающе! Перейдем к рассмотрению старшей 700-ваттной модели, которой предстоит принять участие в нашем тестировании по массовой методике.

Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 700W

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в небольшой картонной коробке традиционного для be quiet! черного цвета.

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С информативностью – полный порядок. На упаковке приводится краткое описание блока (ключевые моменты раскрываются подробно – с графиками и иллюстрациями), а также таблица характеристик и перечень разъемов.

Для защиты устройства от ударов при перевозке используется пакет из «пузырчатой» пленки. В сочетании с плотными стенками коробки этого должно быть достаточно. В конце концов, речь идет не о хрустальной вазе, так что трех слоев ваты здесь не требуется.

В комплект поставки входят инструкция, шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы. Здесь все типично.

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Внешний вид и особенности конструкции

Внешний вид БП линейки Pure Power 11 вы уже могли оценить на фото выше. При личном знакомстве устройство производит приятное впечатление благодаря увесистости (масса блока – чуть больше 2.1 кг) и качественной матовой окраске.

Оформление можно признать удачным: блок выглядит достаточно ярко, чтобы привлечь внимание на витрине, но не скатывается в «пестроту», присущую многим моделям для игровых систем. Ключевые дизайнерские элементы – выштамповка «be quiet!» на боку и оранжевый ободок, опоясывающий вентилятор.

Габариты БП – 149 х 160 х 86 мм, устройство на 20 мм длиннее стандартных ATX-моделей. Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно если вы планируете использовать Pure Power 11 в компактном корпусе.

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Блок выполнен по частично модульной схеме. «Постоянными» являются шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, остальные кабели подключаются к устройству по мере необходимости. Все разъемы подписаны для удобства сборки.

Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, закрепленной на винтах – ее можно снять без потери гарантии, это заметно упрощает чистку вентилятора от пыли.

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Рассмотрим мощностные характеристики. Любопытно, что линия 12 В у этой модели разделена на два виртуальных канала – нетипичное решение для современных БП. Это может вызвать определенные неудобства при сборке системы.

Впрочем, каждая из суб-линий рассчитана на весьма высокую нагрузку – 432 и 360 Вт, этого с запасом хватит любой видеокарте или процессору. Суммарная отдача двух каналов достигает 672 Вт – 96% от заявленной мощности блока, отличный показатель!

Сила тока на линии 3.3 В ограничена на уровне 25 А, а на линии 5 В – на уровне 20 В. Суммарная нагрузочная способность – до 150 Вт.

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Основные (неотключаемые) кабели блока выполнены в виде шнуров круглого сечения с дополнительной оплеткой. Отключаемые провода представляют собой плоские шлейфы – они отлично гнутся и создают минимальное сопротивление потокам воздуха при правильной укладке в корпусе.

Как уже отмечалось выше, 600-ваттная и 700-ваттная модели линейки Pure Power 11 снабжены четырьмя коннекторами PCIe 6+2-pin и отлично подходят для систем с двумя видеокартами (разъемы закреплены попарно на двух шнурах длиной 500 мм).

Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъемов SATA и четыре Molex, кроме того, на одном из кабелей смонтирован разъем FDD для Floppy-дисковода (сегодня он может использоваться для питания некоторых плат расширения, но скорее это просто дань традиции).

Краткие технические характеристики

Наименование модели be quiet! Pure Power 11 CM 700W OEM-производитель FSP Заявленная максимальная мощность, Вт 700 Заявленная пиковая мощность, Вт 750 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 672 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 96 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 159 х 149 х 86 (+20 мм) Масса блока питания, г 2110 Типоразмер вентилятора 120 х 25 Модульная конструкция Да (частично) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

4+4-pin CPU;

4 x 6+2-pin PCIe;

6 х SATA;

4 х Molex;

1 x FDD Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);

600 (CPU);

500 (PCIe);

800/950 (Molex/SATA/FDD)

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Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);

Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);

Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Pure Power 11 CM, 700 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;

Вспомогательные утилиты:

MSI Afterburner 2.3.1;



ASUS TurboV EVO;



Prime 95 v.27.9;



Furmark 1.10.6;



Real Temp 3.7.

Инструментарий и методика тестирования

Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале

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Результаты тестов

Благодаря высокой мощности линии 12 В блок без затруднений выполнил полную программу тестирования с нагрузкой до 700 Вт. Более того: устройство способно некоторое время работать с перегрузкой. Результаты при потреблении 750 Вт почти не отличаются от полученных при 700 Вт.

be quiet! Pure Power 11 CM 700W



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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В отличие от устройств, построенных по топологии LLC, блоки с преобразователями Active Clamp не могут похвастать рекордным КПД в режимах с низкой нагрузкой. Для того чтобы выйти на 90%, be quiet требуется потребление около 200 Вт. В остальном цифры отличные – при самой «удобной» средней нагрузке эффективность достигает 93%!

be quiet! Pure Power 11 CM 700W



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Качество стабилизации – на пять с минусом. Минимальные просадки присутствуют, но они измеряются сотыми долями вольта и никак не сказываются на работе системы.

be quiet! Pure Power 11 CM 700W



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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Одной из главных фишек блоков be quiet! всегда были отличные шумовые характеристики (недаром название компании переводится как «будь тихим!», или просто «тише!»).

Фирменный вентилятор с ребристой крыльчаткой оптимизирован для работы при низких оборотах. Базовая скорость вращения крыльчатки – 660 об/мин. Показатель почти не возрастает с увеличением нагрузки.

be quiet! Pure Power 11 CM 700W



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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Здесь все закономерно: низкооборотная вертушка работает почти бесшумно. Все, чего нам удалось добиться от блока – тихое-тихое «шипение» при максимальной нагрузке, которое можно расслышать, только расположившись вплотную к вентилятору.

Сравнение результатов

В нашей подборке 700-ваттных моделей представлены в основном устройства начального и среднего уровня, так что у be quiet! есть все шансы стать «королем» этой категории. Любопытно взглянуть, так ли велика разница между «бронзой» и «золотом» в сегменте 700-ваттных БП.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт



%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт



В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт



Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт



С расстояния 150 мм

дБ





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При минимальной нагрузке преимущество по КПД составляет около 2%. В остальном результаты не слишком показательны: нагрузка недостаточно высока, чтобы делать выводы о качестве стабилизации и шумовых характеристиках.

Средняя нагрузка – 350 Вт.

КПД при нагрузке 350 Вт



%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт



В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт



Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 350 Вт



С расстояния 150 мм

дБ





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Тут разница уже более заметна. Блок с сертификатом 80 Plus Gold привозит своим «бронзовым» соперникам 3-4% в тесте КПД и оказывается лучшим по качеству стабилизации.

Высокая нагрузка – 600 Вт. Четыре блока питания сходят с дистанции из-за недостаточной мощности.

КПД при нагрузке 600 Вт



%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 600 Вт



В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 600 Вт



Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 600 Вт



С расстояния 150 мм

дБ





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При потреблении 600 Вт превосходство новинки be quiet! очевидно во всех тестовых дисциплинах. Особенно заметна разница в тесте на качество стабилизации. Справедливости ради отмечу, что «бронзовые» блоки Cougar, Aerocool и Zalman также оказываются очень тихими (с результатами 42-44 дБ).

Заключение

Отмечу, что результаты тестирования легко распространить на других представителей Pure Power 11. Все блоки линейки мощностью от 400 до 700 Вт построены на одной и той же платформе FSP (различие только в характеристиках некоторых элементов на плате) и снабжены одинаковыми вентиляторами.

Протестировав старший из них, мы убедились, что даже при нагрузке 700 Вт система охлаждения отлично справляется со своими обязанностями. Другие устройства серии могут чуть (в пределах процента) отличаться от этой модели по КПД, но будут демонстрировать сходное качество стабилизации и работать столь же тихо.

Продолжим с перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.

Плюсы be quiet! Pure Power 11 CM 700W:

Отличные мощностные характеристики (блок соответствует заявленной категории и может даже работать с перегрузкой);

Высокий КПД (89-93% при напряжении питания 220 В);

Образцовые шумовые характеристики (для БП с активной СО, модель почти невозможно расслышать независимо от нагрузки);

Высокое качество стабилизации (просадки практически отсутствуют, даже при максимальной нагрузке);

Модульная (частично модульная) конструкция;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами.

Минусы блока питания:

Заметных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

Нестандартные габариты корпуса блока.

Комментарии излишни. Для блока питания умеренной стоимости, сертифицированного по стандарту 80 Plus Gold, be quiet! Pure Power 11 показывает отличные результаты во всех дисциплинах нашего тестирования.

Добавим сюда фирменную пятилетнюю гарантию и мы получим беспроигрышный вариант для сборки «прожорливых» игровых систем среднего и высокого класса.

Константин Назаров aka Лакс Наваху