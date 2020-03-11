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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super

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Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей GeForce GTX 1650 Super.

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С появлением видеокарты GeForce GTX 1650 расстановка сил в бюджетном сегменте не сильно изменилась. С одной стороны, популярная модель Radeon RX 570 с объемом памяти 4 Гбайт достигла определенных успехов, с другой – монополия в данной ценовой категории не может быть вечной. Хотя заметного перекоса не случилось, компания AMD с анонсом архитектуры Navi задумалась о выпуске правопреемника для целевой аудитории, требования которой невысоки, бюджеты ограничены, а мониторы с разрешением Full HD и меньше. Ею стала Radeon RX 5500 XT, которая обеспечила прирост производительности и энергоэффективности, но даже в таком случае Radeon RX 570 устояла: народную видеокарту не хотели отпускать на покой.

Мы чуть не забыли о главном оппоненте «красных». В это время компания NVIDIA выпустила улучшенную модель GeForce GTX 1650 на «стероидах» с приставкой Super, которая если не внесла панику в ряды противника, то пожелала отнять свой кусок пирога. Основными преимуществами новой версии стали низкое энергопотребление, холодный GPU и, как следствие, малый уровень шума и хороший разгонный потенциал. Поговаривали, что она может стать реинкарнацией «народной» GeForce GTX 750 Ti. Поживем – увидим.

Разработчики ASUS выпустили несколько модификаций новой видеокарты в различных комплектациях. Наибольший интерес вызывает старшая модель – ROG Strix GeForce GTX 1650 Super, относящаяся к топовой серии Republic of Gamers и вооруженная по последнему слову техники. Последнее в случае нетребовательного графического процессора способно обеспечить эффект «ва-банк». Как заявляет производитель: «покажи нам, на что способен».

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super; код производителя: ROG-STRIX-GTX1650S-O4G-GAMING.

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НаименованиеROG Strix GeForce GTX 1650 SuperGeForce GTX 1650 Super Gaming XGeForce GTX 1650 SUPER
ПроизводительASUSMSINVIDIA
Графический процессорTU116-250TU116-250TU116-250
Частота ядра, МГц153015301530
Частота ядра (Turbo), МГц178517551725
Заводской разгон ядра, МГц6030-
Частота памяти, МГц150015001500
Заводской разгон видеопамяти, МГц---
Тип памятиGDDR6GDDR6GDDR6
Объем памяти, Гбайт444
Шина памяти, бит128128128
Разъемы интерфейсов2 x DP, 2 x HDMI3 x DP, HDMIDP, HDMI, DVI
Питание, разъемы Pin666
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм2 х 952 х 95-
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз4 + 13 + 1-
Power Limit (штат/макс), Ватт110 / 132100 / 110100
Формат СО2.3 слота2.2 слота2 слота
Размеры видеокарты, мм243 х 129248 х 127-

Внешний вид и размеры

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super получила обновленный внешний вид кожуха с декоративными рисунками, напоминающие дорожки на материнских платах или что-то из мира «Трансформеров».

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Длина графического ускорителя составляет 243 мм, что позволяет вместить системе охлаждения два фирменных вентилятора типоразмера 100 мм, построенные по технологии Axial-tech с объединяющей рамкой все лопасти. Сверху по центру расположен логотип ASUS ROG с подсветкой

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Тыльную часть прикрывает металлический «бэкплейт» с символикой серии.

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Дополнительное питание ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super осуществляется единственным 6-pin коннектором. Потребление видеокарты составляет 110 Вт с возможностью расширения лимита до 132 Вт: это положительно отражается на разгонном потенциале.

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В передней части расположен разъем FanConnect II для подключения корпусного вентилятора, что полезно при недостаточном количестве соответствующих портов на материнской плате. Последний регулируется согласно температуре видеокарты.

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Приятной особенностью на ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super является двойной переключатель BIOS между тихим и производительным режимами, а также кнопка управления подсветкой.

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Интерфейсная панель получила решетку с крупными геометрическими прорезями и предлагает следующие видеопорты:

  • 2 x DisplayPort 1.4;
  • 2 x HDMI 2.0b.

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Система охлаждения

Система охлаждения ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super досталась видеокарте от старшей модели ROG Strix GeForce GTX 1660 Super, которая была разработана с учетом более высоких требований и в соответствии с фирменными стандартами.

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Радиатор набран 56 алюминиевыми ребрами, пронизанные двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.

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Применяется технология прямого контакта, что для компактного графического процессора NVIDIA Turing TU116-250 выглядит обоснованно: последний полностью накрыт тепловыми трубками.

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Под кулером скрывается печатная плата с элементами жесткости конструкции и открытой подсистемой питания, лишенной радиатора VRM. Отдельного охлаждения для силовой части не помешало бы, однако, четыре фазы с TDP равным 110 Вт и прямым обдувом как показывает практика тоже чувствуют себя комфортно.

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Две микросхемы памяти получили контакт с тепловыми трубками посредством толстой термопрокладки. Наоборот, это является чрезмерным попечительством и запишем в минусы, так как в некоторых случаях чипы подогреваются основным радиатором, а не охлаждаются.

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В свою очередь металлический бэкплейт отводит нагрев в области микросхем памяти.

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За активное охлаждение отвечают вентиляторы PLD10010S12HH производства Power Logic со скоростью вращения 0 – 3100 об/мин.

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Печатная плата

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super построена на оригинальной печатной старшей модели ROG Strix GeForce GTX 1660 Super. Разработчики лишь слегка переработали PCB, убрав четыре микросхемы памяти, две фазы питания и соответствующую обвязку SMD-элементов.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-250-KC-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 32-й неделе 2019 года и включает 1280 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блоков.

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Подсистема питания насчитывает пять фаз: четыре отведены на графический процессор, одна – на видеопамять. Основной ШИМ-контроллер – uP9512R.

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В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9TA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).

Комплектация

Упаковка видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super получила яркую полиграфию и описание основных возможностей на обратной стороне коробки.

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В комплектацию вошли две стяжки ASUS ROG, благодарственную брошюру и руководство пользователя.

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Тестовый стенд

Конфигурация

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

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Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты – Performance BIOS

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super наделена двумя микросхемами BIOS, настройки которых различаются кривыми вентиляторов кулера.

Заводской разгон данной модели составляет 60 МГц. В положении «Performance» в простое вентиляторы вращаются при скорости 1000 об/мин, а температура графического процессора составляет 32°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super. Показатель ее уровня TDP равен 110 Вт с возможности увеличения до 132 Вт.

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При высокой нагрузке видеокарта ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super бустит при среднем значении 2010 МГц, температура чипа дева поднимается до 55°C при скорости вентиляторов 1600 об/мин. Уровень шума ниже среднего. Нагрев силовой части составляет 59°C.

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Стандартные частоты – Quiet BIOS

Версия BIOS с пометкой «Quiet» отличается более щадящим режимом кривой вращения вертушек. В простое они останавливаются, а температура графического процессора составляет 40-42°C.

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Тактовые частоты и лимиты потребления совпадают.

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Теперь в играх ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super прогревается до 59°C по графическому процессору и 65°C по подсистеме питания. Вентиляторы вращаются при 1200 об/мин и очень низком уровне шума.

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Разгон ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super

Оверклокерский потенциал видеокарты GeForce GTX 1650 Super напрямую зависит от лимита TDP, зашитого в микропрограммное обеспечение модели. В отличие от прошлой топовой модели GeForce GTX 1650 Super Gaming X под брендом MSI, компания ASUS в своем продукте не стали перестраховываться и жадничать, позволив увеличивать Power Limit на 20%. Это полностью развязывает руки пользователю и позволяет раскрыться GTX 1650S.

После череды попыток удалось выяснить, что видеокарта ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super стабильно держит тактовую частоту ядра на отметке 2145 МГц и по памяти 1875 МГц. Вентиляторы работали в автоматическом режиме и раскрутились до 1750 об/мин, уровень шума комфортен для продолжительной работы.

450x197 140 KB. Big one: 2256x992 1546 KB

Разгон добавляет 11-13% производительности к номинальному быстродействию ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


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Обороты вентиляторов, режим Авто, %

об/мин
Меньше – лучше


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Уровень шума в простое и нагрузке

дБА
Меньше – лучше


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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)

Heaven BenchMark 4.0
МГц


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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

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Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor


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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce GTX 1650 Super, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super – приятное открытие для энтузиастов, позволяющее почувствовать себя юным оверклокером, что связано с простой операцией настройки и податливостью видеокарты, и геймеров, присматривающихся к моделям GeForce GTX 1650 Super и выбирающих наибыстрейшую среди них.

К плюсам версии ROG Strix GeForce GTX 1650 Super отнесем высокую для своего уровня производительность, отличное охлаждение графического процессора, стильный внешний вид, двойной переключатель BIOS, регулятор подсветки, ребро жесткости и «бэкплейт», отводящий тепло. Очевидных недостатков не выявлено, хотя часть читателей может не устроить охлаждение микросхем памяти и мосфетов (по замерам температуры в пределах допустимого).

В итоге модель ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super можно отнести к классу «бескомпромиссных», которые стоит рекомендовать к приобретению.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тест видеокарту ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
K_Abadonna
12:28
Когда их собственный Дуал более презентабелен, нежели Стрикс на два "карлсона". Сама карта -- хорошая бюджетка, если не смотреть на полярисы и б/у.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
VII
12:24
Конечно ему денюжку дают на это дело. Таким образом появится реальная возможность следить за пуком каждого на Земле. Спутники то не видят, что творится внутри зданий, в метро и т.д. А через интернет, ...
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