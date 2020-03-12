Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z, основанной на движке Swarm.
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core Core i3-3220 или AMD A10-5700.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 3072 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-3790 или AMD FX-6300.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2048 Мбайт или AMD Radeon RX 560 2048 Мбайт.
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Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Видеоролик тестового отрезка:
Для комфортной игры в World War Z потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Игра World War Z предъявила умеренные требования к графической подсистеме. В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все видеокарты показали высокие результаты.
В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли у части младших видеокарт. Однако после разгона они продемонстрировали заметный рост производительности.
Разрешение 3840 х 2160 покорилось всем старшим графическим ускорителям, а также части моделей среднего ценового сегмента.
Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Графические настройки
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
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Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
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В разрешении 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели NVIDIA – GeForce GTX 1650.
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В игре World War Z наблюдался паритет между видеокартами NVIDIA и AMD. GeForce RTX 2080 Ti была безусловным лидером, однако другие модели обоих вендоров показали приблизительно равные результаты.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
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Проект World War Z настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Правда, необходимо отметить, что младшие модели ЦП были в полтора раза медленнее своих старших сородичей.
Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров
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Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Видеоролик тестового отрезка:
Для комфортной игры в World War Z потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Игра World War Z предъявила умеренные требования к графической подсистеме. В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все видеокарты показали высокие результаты.
В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли у части младших видеокарт. Однако после разгона они продемонстрировали заметный рост производительности.
Разрешение 3840 х 2160 покорилось всем старшим графическим ускорителям, а также части моделей среднего ценового сегмента.
Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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