Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z

+
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
Видеокарта за 900 000р - 32Gb HBM, 5160 core
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде

Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z, основанной на движке Swarm.

реклама

700x600 62 KB

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core Core i3-3220 или AMD A10-5700.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 3072 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-3790 или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2048 Мбайт или AMD Radeon RX 560 2048 Мбайт.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

Видеоролик тестового отрезка:


Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

720x626 62 KB

720x626 62 KB

Для комфортной игры в World War Z потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

реклама



Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

720x958 62 KB

720x958 62 KB

Игра World War Z предъявила умеренные требования к графической подсистеме. В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все видеокарты показали высокие результаты.

720x958 62 KB

реклама

В разрешении 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели NVIDIA – GeForce GTX 1650.

720x958 62 KB

В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли у части младших видеокарт. Однако после разгона они продемонстрировали заметный рост производительности.

720x958 62 KB

Разрешение 3840 х 2160 покорилось всем старшим графическим ускорителям, а также части моделей среднего ценового сегмента.

реклама

В игре World War Z наблюдался паритет между видеокартами NVIDIA и AMD. GeForce RTX 2080 Ti была безусловным лидером, однако другие модели обоих вендоров показали приблизительно равные результаты.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

720x958 62 KB

720x958 62 KB

реклама

Проект World War Z настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Правда, необходимо отметить, что младшие модели ЦП были в полтора раза медленнее своих старших сородичей.

Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров

720x958 62 KB

720x958 62 KB

реклама

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

реклама

720x958 62 KB

720x958 62 KB

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

реклама

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix world war z swarm engine

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
13
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
72
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
83
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 83
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
153
Новая тема Ubuntu для MIUI 11 удивила всех фанов
16
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
65
Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!
13
Новая тема Global Version 11 для MIUI 11 не оставит равнодушными поклонников
14
Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal
44
Энтузиаст показал, как выглядел бы ремейк Half-Life с трассировкой лучей
11
Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
39
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
45
Sony PlayStation 5: характеристики и цена
33
The Elder Scrolls IV Oblivion получает новый пакет текстур HD 2020
3
Настольный процессор AMD Ryzen 4000-й серии продемонстрировал низкую производительность
17
Технические характеристики Sony PlayStation 5 приятно удивили экспертов
43
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
14
Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
4
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
55
PC-версия Horizon Zero Dawn официально подтверждена
41
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
54
Рассказываем как исправить ошибку “драйвер не может быть загружен на этом устройстве” в ОС Windows 10
4
Стали известны характеристики и цена Google Pixel 4a: Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и АКБ на 3080 мАч за 499 долларов
6

Сейчас обсуждают

Den_Os
09:19
Хотел купить "Рязань" жене, а после такой статьи понял, проще заказать на алике Xeon и перетоптаться... Смысла вкладывать деньги сейчас в ПК нет. Собирал комп (заказ для КБ)на core i9-9900k + 64gb 346...
Сколько ядер нужно современным играм: 9 игр против 6-ядерного, 8-ядерного и 12-ядерного процессора по версии Hardwaretimes
ibulletproof
09:16
А русские почему должны на иностранном языке играть в русскую игру?
12 минут игрового процесса отечественной тактики «Партизаны 1941»
skydan
09:15
Ох я думаю владельцы 2080Ти обрадуютса, когда им придётса за гроши сливать видюхи, купленные за 70-100 косариков.
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
Kejma Kensiro
09:08
И то, и другое, догадки сообщества. Nvidia цифры не называли
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Alexanbar
09:05
вообще то компьютер не для свободы и не для несвободы он для того, чтоб на нём работать чисто утилитарная вещь мы же не задаёмся вопросом, а свободны ли мы, когда используем стиральную машину? кто ко...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Crazik
09:00
Странно в такой новости не единого фаната Интел )))))
Настольный процессор AMD Ryzen 4000-й серии продемонстрировал низкую производительность
Сергей Топориков
08:57
ДНС задрал цены около 20-25%
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
skydan
08:52
Чел ты это габену скажи, он пасмийосса с тиба
CD Projekt RED уже планирует следующую игру после Cyberpunk 2077
Игорь Стратиенко
08:52
Если в m.2 есть PCI-E что бывает далеко не всегда, чаще всего там только SATA.
Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!
Николай Петрович
08:52
Пора dx12 и вулкан в массы. Осталось только исправить проблему с мерцающий картинкой при связке двух видеокарт и можно радоваться. Почему производитель не понимает того что мультисвязка это дополнител...
Эксперты установили преимущества связки видеокарт Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем