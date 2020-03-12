Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования



Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Видеоролик тестового отрезка:

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Для комфортной игры в World War Z потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

Игра World War Z предъявила умеренные требования к графической подсистеме. В разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все видеокарты показали высокие результаты.

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В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли у части младших видеокарт. Однако после разгона они продемонстрировали заметный рост производительности.

Разрешение 3840 х 2160 покорилось всем старшим графическим ускорителям, а также части моделей среднего ценового сегмента.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

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Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.



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