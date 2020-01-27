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Вступление

Рассказывая о ноутбуках компании ASUS, мы уделяем много внимания игровым моделям и ультрабукам. А классические ноутбуки удостаиваются меньшего внимания. Тем временем, они также обновляются и улучшаются. Причем основная масса продаж приходится на массовые модели, оптимизированные под наилучшее соотношение стоимости и предлагаемых качеств.

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Такие модели обычно получают доступные ценники, но и компромиссов в их случае больше. Мы познакомимся с моделью ASUS X571G поближе и на ее примере расскажем о базовых ноутбуках для повседневного использования.

Для начала оценим технические характеристики новинки.

Технические характеристики

Тип устройства Ноутбук Модель ASUS X571G Процессор Intel Core i5-9300H, Intel Core i7-9750H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX1050, NVIDIA GeForce GTX1650 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память, Гбайт До 16 Встроенная память До 2 Тбайт Экран 15,6" IPS 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0 Аккумулятор, Вт*ч 42 Размеры, мм 359 х 248 х 21,9 Масса, кг 1,8 Цена, руб Н/Д*

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*На момент тестирования стоимость не объявлена.

Ноутбук получил неплохой комплект «железа», рассчитанного на широкий спектр задач. Он хорошо подойдет для использования дома или на работе, а также для решения мультимедийных задач.

Стоимость тестовой модификации неизвестна. Однако в продаже встречается вариант с процессором Core i5 и видеокартой GeForce GTX 1650, а также 12 Гбайт оперативной памяти, твердотельным накопителем на 256 Гбайт и классическим жестким диском с объемом 1 Тбайт. Такая версия предлагается в официальном интернет-магазине за 79 990 рублей. Неплохой комплект для такой стоимости.

Внешний вид и конструкция

Ноутбук получил пластиковый корпус и оформлен в сдержанном классическом дизайне. Верхняя крышка выполнена полуглянцевой, отпечатки пальцев остаются, но не привлекают излишнего внимания. В центре крышки разместился глянцевый логотип производителя.

Снизу корпус закрыт единой пластиковой крышкой с вентиляционными прорезями. Решетки оформлены в геометрическом стиле и обеспечивают свободный доступ воздуха к внутренним компонентам.

В качестве упоров выступают плоские резиновые ножки по углам крышки. Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью защелок и небольших винтов по периметру.

Рабочее пространство корпуса также представлено пластиковой панелью, но она уже темно-синего цвета, хотя при недостаточно ярком освещении кажется просто черной.

Как и в большинстве современных моделей ASUS, вывод воздуха организован в сторону дисплея. Здесь, решетка выполнена необычной стилизацией и немного разбавляет общую строгость дизайна.

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На правом торце можно увидеть два порта USB-A 2.0 и слот для карт памяти формата SD. Здесь же предусмотрено место для кенсингтоновского замка и светодиодных индикаторов состояния.

На левой грани ассортимент разъемов оказался разнообразнее. Здесь можно увидеть круглый разъем питания, порты RJ-45 и HDMI, а также USB-A 3.0 и USB-C 3.0. Для подключения звуковой периферии используется комбинированный порт AUX.

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Демонтаж крышки не вызывает каких-либо затруднений. Внутри можно увидеть достаточно плотную компоновку. Каждый элемент расположен на своем месте.

Корпус не оставляет сомнений в том, что ноутбук относится к базовым устройствам. Это определяется по использованию пластиковых панелей корпуса, не самой маленькой толщине корпуса и просто базовому стилю оформления корпуса.

Но скажется ли это на впечатлениях от использования? Рассмотрим подробнее «рабочее пространство» героя обзора.

Клавиатура и тачпад

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Габариты корпуса позволили разместить здесь полноразмерную клавиатуру островного типа с цифровым блоком справа.

Кнопки обладают комфортной площадью и достаточно большими промежутками для исключения случайных нажатий. Сама клавиатура выполнена из обычного черного пластика и не обладает подсветкой. В характеристиках указано, что некоторые модификации могут комплектоваться подсветкой.

Набирать текст и работать с клавиатурой удобно, усилие нажатия комфортное для работы, конфигурация стандартная и большого времени для привыкания не потребуется.

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Кнопка питания объединена с общим блоком клавиатуры – такое решение не слишком удобно, но становится традиционным. А вот полное отсутствие индикации или подтверждения активности цифрового блока стало причиной неудобства, так как при использовании проверить включена ли цифровая панель можно только методом эксперимента.

Тачпад обладает гладкой поверхностью и выполнен совмещенным с кнопками. Нажимать можно на всю площадь панели, усилие нажатия подобрано комфортным. Дактилоскопический сканер расположен в верхнем правом углу сенсорной панели и предусмотрен не для всех модификаций.

В целом, каких-то ощутимых проблем с работой клавиатуры или тачпада не возникало, за исключением нюанса с отсутствием индикации активности цифровой панели. Причем, клавиши питания и Caps Lock обладают светодиодными индикаторами, почему же не предусмотрен аналогичный индикатор для NumLock? Непонятно.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет стандартные 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Предусмотрены исключительно матрицы с матовой поверхностью, также не предлагается варианта с поддержкой сенсорного управления.

Зато, в разных модификациях могут устанавливаться дисплеи с частотой обновления 60 или 120 Гц.

Визуально дисплей радует контрастностью изображения и неплохими углами обзора.

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Хотя, под углом все-таки наблюдается небольшое изменение контрастности, а также заметно снижается яркость, дискомфорта при эксплуатации это не создается.

С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 252 0.180 1400 50 130 0.093 1398 0 15 0.011 1364

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Дисплей обладает высоким уровнем контрастности. Этого удалось достичь благодаря достаточному запасу максимального уровня яркости и низким уровнем яркости черного поля.

Графики расположились близко друг к другу и минимально отклонились от референсного показателя.

Все цвета обладают равномерными графиками, хорошо повторяющими референс и минимально отклоняясь друг от друга.

Цветовая температура практически совпала с референсом, лишь немного отклоняясь к холодным оттенкам. В современных условиях, такой результат можно считать идеальным, ведь обычно цветовая температура завышается сильнее.

А вот с цветовым диапазоном все оказалось не так идеально. Он заметно скромнее, обещпринятого треугольника RGB. Конечно, в режиме повседневной эксплуатации едва ли это вызовет неудобства, но требовательные пользователи могут остаться недовольны.

Точки серого клина выстроились в ряд в пределах Дельты. Паразитные оттенки не будут создавать неудобств пользователю.

Дисплей обладает широкими углами обзора, оптимальным разрешением и неплохим запасом яркости. Видно также и результаты трудов при настройке матрицы. Однако, с цветовым диапазоном все оказалось не так радужно и это стоит учесть, если планируется решение мультимедийных задач.

Программное обеспечение и прошивка

Ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. В зависимости от модификации, могут быть установлены домашняя или профессиональная версии.

Нам достался тестовый образец, который располагает лишь пробной версией системы. Кстати, будут предусмотрены также и варианты без установленной лицензионной копии Microsoft Windows. Такие варианты будут дешевле и предоставят пользователю возможность самостоятельно выбирать требуемую операционную систему.

Аппаратная платформа и производительность

Ноутбук базируется на процессорах компании Intel и даже минимальный уровень оснащения относится к весьма неплохому уровню. Так, самая доступная версия получит центральный процессор Intel Core i5-9300H.

А вот наша версия получила более производительный Intel Core i7-9750H. Это шестиядерный чип с тактовой частотой каждого из ядер до 2,6 Ггц в штатном режиме и возможностью работать в 12 потоков одновременно. При необходимости, технология TurboBoost позволяет ему увеличить частоту до отметки 4,2 Ггц.

Объем оперативной памяти составляет 12 Гбайт. Из них, 8 Гбайт распаяны на плате, а остальной объем достигается установкой отдельного модуля.

Максимальный объем составляет 16 Гбайт.

Память работает в двухканальном режиме и соответствует формату DDR4-2400.

За обработку видео отвечает дискретная видеокарта. В нашем случае, используется NVIDIA GeForce GTX1050 с собственной памятью GDDR5 объемом 4 Гбайта. Также, пользователю будет предложена версия с NVIDIA GeForce GTX1650 и аналогичным объемом памяти.

Обратим внимание на результаты тестирования в различных приложениях, для оценки общего уровня производительности новинки.

Как видим, аппарат едва ли сможет сравниться с современными игровыми решениями, но для повседневного устройства он обеспечивает вполне уверенную производительность. Правда, быстродействие современных чипов сильно зависит от качества системы охлаждения, так как ноутбуки становятся все компактнее, а компоненты – производительнее.

Посмотрим, как решен этот вопрос в случае с ASUS X571G. Как мы уже отмечали в разделе внешнего вида, внутреннее пространство скомпоновано достаточно плотно.

Существенную часть этого пространства занимает именно система охлаждения. Две теплопроводные трубки отводят тепло от наиболее нагруженных элементов и рассеивают его по двум радиаторам. В свою очередь, вентиляторы продувают радиаторы.

Система охлаждения сконфигурирована таким образом, чтобы воздух поступал к вентиляторам непосредственно из внутреннего пространства корпуса, дополнительно отводя тепло от всех компонентов. В свою очередь, доступ воздуха внутрь корпуса организован через крупную вентиляционную решетку в крышке.

Тесты стабильности помогли сделать выводы о склонности корпуса к нагреву при длительных нагрузках.

В первую очередь, хочется отметить невысокую громкость работы системы охлаждения. Даже в активном режиме, шум вентиляторов не создает дискомфорта или неудобств. На максимальных режимах, звук становится заметнее, но все равно остается в комфортных пределах.

Увеличение температуры также не вызывает заметного троттлинга процессора, позволяя ему сохранять уровень быстродействия даже при длительной эксплуатации.

Мультимедиа

Хотя в стремлении к компактности некоторые современные ноутбуки компании лишились встроенной камеры, наш герой ей обладает. Она расположена на верхней рамке дисплея, обладает светодиодным индикатором активности и расположенным рядом микрофоном.

За вывод звука отвечает пара встроенных динамиков. Они обладают достаточно крупными размерами и обеспечивают неплохой запас громкости. В разработке звуковой составляющей помогали инженеры их компании Harman/Kardon.

Также, отметим фирменную технологию ASUS Sonic Master, которая включает в себя применение интеллектулаьного усилителя и специальных программных алгоритмов.

В рамках повседневного использования, звуковых возможностей ноутбука вполне хватит ля любых задач.

Беспроводные интерфейсы и безопасность

Традиционно для современных ноутбуков список беспроводных интерфейсов типичен. Так, для передачи файлов или подключения беспроводных аксессуаров, предусмотрен модуль Bluetooth.

Для подключения к проводной локальной сети предусмотрен разъем RJ-45. А доступ к беспроводным сетям Wi-Fi осуществляется с помощью модуля Intel Wi-Fi 6.

Никаких нареканий к работе беспроводных модулей не возникло. Это обеспечивается за счет грамотного расположения антенн в корпусе.

Файловая система

Доступны различные варианты оснащения накопителями данных. Так, для твердотельного накопителя предусмотрен слот PCI-e на материнской плате и в нашем случае объем такого накопителя составляет 256 Гбайт.

Также, в корпусе нашлось место для установки классического накопителя формата 2,5 дюйма. Заводская конфигурация подразумевает использование дополнительного жесткого диска объемом до 2 Тбайт. К нам на тестирование попала версия с дополнительным жестким диском на 1 Тбайт. Такой вариант можно считать оптимальным для большинства пользователей.

Мы протестировали оба накопителя с помощью приложения Crystal Disk Mark. Оценивалась скорость работы с файлами различных объемов.

Как и полагается современному накопителю с интерфейсом PCI-E, основной модуль отличается высокой скоростью работы с файлами и позволяет добиться быстрого запуска системы и приложений. Классический жесткий диск не позволяет добиться сравнимых результатов скорости, но его возможностей более чем хватит для хранения файлов.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 42 Вт*ч. Это не самый высокий показатель, но и пространство внутри корпуса лимитировано. Производитель постарался найти баланс между массогабаритными показателями и автономностью модели. Обратимся к результатам тестирования автономности и оценим результаты усилий конструкторов.

Для начала определим, сколько времени ASUS Laptop X571 сможет продержаться при минимальной нагрузке. Активируем режим экономии энергии, закроем все фоновые задачи и отключим дисплей. Активным остается только соединение Wi-Fi. Такой режим израсходовал запас энергии чуть менее чем за пять с половиной часов.

Средний уровень нагрузки имитировался путем запуска поочередного воспроизведения видеороликов YouTube в разрешении 1080р. Использовался интернет-браузер Microsoft Edge. Яркость подсветки дисплея – максимальная, режим работы – сбалансированный. Результат составил около 1 часа 45 минут.

Наконец, с помощью стресс-теста имитируем максимальную загрузку процессора. Также оставляем активным Wi-Fi соединение и максимальный уровень яркости подсветки. Режим работы ноутбука – максимальная производительность.

Для подзарядки используется компактный блок питания мощностью 150 Вт.

Назвать героя обзора рекордсменом по части автономности не выйдет, да и на «долгожителя» он не тянет. Тем не менее, для выполнения несложных задач такой автономности хватит.

Заключение

ASUS X571G это типичный ноутбук, предназначенный для повседневного использования в режиме домашнего компьютера. Он подойдет и для работы, если не требуется постоянно носить его с собой. Он не столь компактный и легкий, чтобы быть ультрабуком, но и не такой производительный, чтобы соответствовать игровым моделям.

Зато внутри скрыта полноценная аппаратная платформа, хорошо подходящая для решения широкого спектра задач. Это универсальное устройство. Относясь к массовому сегменту рынка, новая модель получила большой набор модификаций с разными объемами памяти и предложила процессоры актуального поколения Intel и современную дискретную графику.

Правда, у такого ноутбука есть и обратная сторона медали – отсутствие каких-либо эмоций от его использования. Перед нами обычная рабочая станция для дома или офиса. Она станет хорошим инструментом, который привлекает минимум внимания и выполняет поставленную задачу.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: