Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super

+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Оглавление

Вступление

За последние несколько лет прогресс в видеокартостроении шагнул вперед: технологические нормы уменьшаются, энергоэффективность возрастает, уровень производительности увеличивается. Однако популярные модели графических ускорителей по-прежнему рассчитаны на 140-200 Вт теплового пакета, а их уровень производительности устроит большинство геймеров.

реклама

Для удовлетворения большого спроса производители расширяют модельный ряд различными версиями видеокарт, оснащенными как простенькими системами охлаждения, так и монструозными комбинированными кулерами или копией референсного аналога. В конечном счете, каждый пользователь подыскивает себе доступное решение, отвечающее его запросам.

В данном обзоре мы вернемся к теме оригинальных систем охлаждения для видеокарт, к которым присматриваются по нескольким причинам. В их числе: низкая эффективность штатной СО, высокий уровень шума, выход кулера из строя, либо иные требования. Для изучения вопроса мы обратимся к актуальному графическому ускорителю с высоким уровнем производительности и энергопотреблением – Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC. Она построена на референсной печатной плате и оснащена оригинальной системой охлаждения, соответствующей концепции Founders Edition. Это хороший эффективный кулер с комфортным уровнем шума, но нет предела совершенству.

В тестировании принимают участие несколько различных систем охлаждения, доступных для приобретения и поделенных по двум ценовым сегментам. Мы познакомимся с бюджетным воздушным кулером, конструкция которого зарекомендовала себя наилучшим образом, и недорогой жидкостной СО, выступающей на ином уровне.

Но перед тем как детально изучить героев обзора – Arctic Cooling Accelero Mono Plus и ID-Cooling Frostflow 240VGA, рассмотрим видеокарту, выступающую в качестве основы для тестового стенда.

Внешний вид и размеры Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC

реклама

Видеокарта Inno3D относится к младшей линейке графических ускорителей Twin X2 и построена на концепции оригинальной модели Founders Edition. Но отличия никуда не деваются, и главное из них кроется в визуальном ряде, сменившем светло-серые вставки с контурами вентиляторов на темные краски.

450x304 36 KB. Big one: 1500x1012 281 KB

Графический ускоритель получил строгие рамки, подчеркнутые парой 90 мм вентиляторов, которые освещает боковая надпись INNO3D с LED-подсветкой.

450x215 36 KB. Big one: 1500x716 295 KB

Завершает визуальный образ металлический «бэкплейт» с большим числом точек крепления.

450x217 29 KB. Big one: 1500x722 244 KB

Система охлаждения модели Twin X2 OC построена на базе из блока ребер с испарительной камерой, покрывающей всю область печатной платы.

450x294 49 KB. Big one: 2000x1306 553 KB

Отдельная пластина накрывает микросхемы памяти и силовые элементы, контактируя с испарительной камерой через специальный термоинтерфейс.

Вентиляторы Champion CF9015H12S поддерживают технологию Fan Stop и вращаются со скоростью 0-3350 об/мин.

450x250 41 KB. Big one: 2000x1110 407 KB

Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC построена на референсной печатной плате GeForce RTX 2080, соответствуя оригинальной концепции NVIDIA и являясь младшей разновидностью.

Подсистема питания лишена одной фазы питания и насчитывает девять фаз, где семь отведены на графический процессор и две – на память.

Графический процессор TU104-410A- A1 произведен по 12 нм техпроцессу на 5-й неделе 2019 года и включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блоков.

450x218 53 KB. Big one: 2000x970 687 KB

реклама



В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9EA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Со вступительной частью закончено, переходим к знакомству с участниками.

Обзор Arctic Cooling Accelero Mono Plus

Упаковка и комплектация

Arctic Cooling Accelero Mono Plus поставляется в небольшой упаковке-блистере, плотно скомпонованного с дополнительными аксессуарами.

реклама

450x339 44 KB. Big one: 1500x1129 328 KB

На тыльной стороне располагается вставка с техническими характеристиками на нескольких языках, три теста, свидетельствующие о преимуществе кулера, и небольшое описание модели.

Сбоку располагается список видеокарт, поддерживаемых Arctic Cooling Accelero Mono Plus, но давненько не обновляемый и частично потерявший свою актуальность.

440x450 104 KB. Big one: 1466x1500 874 KB

Комплектация по современным меркам нескромная. Пользователь обнаружит:

  • Руководство пользователя;
  • QR-код для веб-инструкции;
  • Набор креплений;
  • Заглушка для слота расширения корпуса;
  • Переходник питания для штатного вентилятора >> Molex;
  • Двухкомпонентный термоклей;
  • Изоляционные полоски.

реклама

450x336 36 KB. Big one: 2000x1495 453 KB

Дополнительно в набор входят 26 радиаторов для микросхем памяти и элементов питания различной формы.

450x182 23 KB. Big one: 2000x808 219 KB

Внешний вид и дизайн

Системе охлаждения для видеокарт Arctic Cooling Accelero Mono Plus без малого 8 лет, но и по истечении данного срока она не теряет своей актуальности и может ставиться в пример многим другим моделям.

реклама

Arctic Cooling Accelero Mono Plus имеет классическую конструкцию C-типа и в отличие от других оригинальных решений (Thermalright Shaman, Ice Hammer IH-900B), которые мы тестировали ранее, модель «Моно+» успешно существует и продается в наши дни.

450x331 52 KB. Big one: 1500x1104 369 KB

В конструкции используется единственный 120-миллиметровый вентилятор. Размеры изделия составляют 136 х 138 х 51 мм, масса равна 348 граммам. При таких габаритах Arctic Cooling Accelero Mono Plus способен рассеивать до 200 Вт тепла графического процессора.

450x186 34 KB. Big one: 1500x619 253 KB

В основании теплосъемника располагается крепежный кронштейн, рассчитанный на многие виды монтажных отверстий. Сам же подошва снабжена заводской термопастой, и учитывая, с каким производителем мы имеем дело, с уверенностью стоит говорить о пасте типа MX.

реклама

450x379 70 KB. Big one: 1500x1263 536 KB

Качество обработки основания находится на высоком уровне. Полировка хорошая, но тактильно ощущаются следы фрезы, и снимок кристалла GPU после тестов подтвердит наши слова.

450x288 56 KB. Big one: 1500x961 445 KB

Непосредственно сам теплосъемник медный и в каналах соединений с тепловыми трубками качественно пропаян.

450x289 76 KB. Big one: 1500x963 523 KB

реклама

Тело радиатора насчитывает 43 алюминиевых пластины, которые пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, они набраны с шагом в два миллиметра друг от друга, что способствует хорошей продуваемости радиатора даже при очень низких оборотах вентилятора.

450x426 85 KB. Big one: 1500x1421 569 KB

Ребра запрессованы на тепловые трубки без использования пайки.

450x145 20 KB. Big one: 1500x476 169 KB

В качестве активной зоны выступает вентилятор типоразмера 120 мм, диаметр крыльчатки – 113 мм. В конструкции вентилятора используется гидродинамический подшипник, а скорость вращения крыльчатки составляет от 400 до 1500 об/мин. Максимальный ток при напряжении 12 В не превышает 0,2 А.

реклама

450x353 42 KB. Big one: 1500x1178 278 KB

Разработчики предусмотрели все возможные исходы, снабдив штатный вентилятор раздвоенным коннектором питания, в зависимости от типа используемого на видеокарте разъема: 4-pin или 3-pin, не забывая о комплектном переходнике.

450x215 12 KB. Big one: 1083x517 47 KB

Особенности установки

Процесс установки системы охлаждения Arctic Cooling Accelero Mono Plus на видеокарту GeForce RTX 2070 Super начинается с разметки и выбора типа радиаторов для микросхем памяти: из-за широкого основания они немного смещены в стороны.

450x244 40 KB. Big one: 1500x814 300 KB

Модель Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC оборудована не отдельным радиатором для силовой части, а пластиной полного покрытия, которая не совместима с креплением рассматриваемого кулера, поэтому на мосфеты устанавливаем комплектные радиаторы VRM. Стоит отметить, что радиаторы фиксируются на термоскотч, чтобы не портить внешний вид изделия штатным клеем.

450x218 54 KB. Big one: 1500x725 370 KB

Графический процессор GeForce RTX 2070 Super использует площадку 53,2 х 53,2 мм. После установки стоек и фиксации основания винтами, система охлаждения Arctic Cooling Accelero Mono Plus занимает свое место.

450x304 55 KB. Big one: 1500x1013 398 KB

Основное преимущество кулеров C-типа – это накрытие печатной платы и прямой обдув текстолита с горячими элементами. С учетом габаритов вентилятора последний нависает над зоной VRM и более эффективно ее охлаждает.

450x173 34 KB. Big one: 1500x577 248 KB

Крепежный кронштейн Arctic Cooling Accelero Mono Plus имеет три положения, позволяя двигать его влево-вправо относительно ракурса, представленного ниже.

450x263 49 KB. Big one: 1500x876 360 KB

Вид с обратной стороны. Arctic Cooling Accelero Mono Plus выступает на ~50 мм.

450x275 59 KB. Big one: 1500x917 474 KB

Отсутствие бэкплейта сказывается на печатной плате, которая провисает под давлением проводов дополнительного питания. В целом, некритично.

450x228 69 KB. Big one: 1500x759 474 KB

После череды тестов на графическом процессоре TU104 отпечатались следы от фрезы на основании.

450x249 69 KB. Big one: 1500x829 526 KB

Обзор ID-Cooling Frostflow 240VGA

Упаковка и комплектация

Жидкостная система охлаждения для видеокарты ID-Cooling Frostflow 240VGA поставляется в черной упаковке больших габаритов с изображением модели.

450x427 55 KB. Big one: 1500x1424 412 KB

Набор аксессуаров включает дополнительные крепления для графических ускорителей GeForce RTX, крепления для различных моделей, пару стоек, Y-разветвитель для вентиляторов, винты для вентиляторов, две полосы двустороннего термоскотча и 16 радиаторов для микросхем памяти.

450x260 28 KB. Big one: 1500x865 187 KB

Внешний вид и дизайн

Модель ID-Cooling Frostflow 240VGA относится к необслуживаемым системам жидкостного охлаждения типа «3 в 1», объединяющие помпу, водоблок и выносной радиатор гибкими шлангами. Отличительной особенностью конкретно нашей модели заключается в переоборудованном креплении под новые задачи – графические процессоры, имеющие иные монтажные отверстия, нежели центральные процессоры с сокетами Intel LGA115x или AMD AM3/AM4.

450x335 38 KB. Big one: 1500x1118 258 KB

Дополнительно центральная секция получила навесной кожух с закрепленным вентилятором, обдувающими печатную плату и горячие элементы видеокарты. Это модель ID-Cooling ND-9215M12S диаметром 92 мм и со скоростью вращения 700 – 1500 об/мин.

О помпе известно мало: заявлена скорость вращения ротора 2500 об/мин при уровне шума 25 дБА, используется керамический подшипник с отработкой на отказ 50000 часов.

450x239 36 KB. Big one: 1500x795 295 KB

От основного блока отходит питание помпы коннектор типа SATA и 3-pin вентилятора.

450x189 13 KB. Big one: 1500x629 75 KB

Для обдува радиатора типоразмера 240 мм производитель задействует две черно-красные вертушки с алой подсветкой и полупрозрачными лопастями. Корпус этих вентиляторов оборудован с двух сторон антивибрационными прокладками.

450x300 46 KB. Big one: 1500x1000 313 KB

Диапазон вращения этих вертушек составляет 700 – 1500 об/мин. В механизме вращения вентиляторов используется гидравлический подшипник.

Особенности установки

Контур жидкостной системы ID-Cooling Frostflow 240VGA практически готов к эксплуатации: необходимо только смонтировать вентиляторы 120 мм на радиаторе и поставить нужные рамки креплений.

450x302 47 KB. Big one: 1500x1006 337 KB

Для этого воспользуемся кронштейном из коробки «VGA-RTX» и фиксируем две планки к помпе-водоблоку.

450x211 29 KB. Big one: 1500x702 189 KB

Устанавливаем радиаторы на микросхемы памяти и силовые элементы на термоскотч.

450x258 62 KB. Big one: 1500x861 428 KB

В отличие от комплекта Arctic Cooling Accelero Mono Plus, штатные радиаторы ID-Cooling не предназначены для подсистемы питания из-за малой площади, но тестирование будем проводить именно с ними, чтобы выявить любые особенности комплекта, не прибегая к помощи к посторонним кулерам.

450x275 75 KB. Big one: 1500x915 551 KB

Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Frostflow 240VGA установлена на видеокарте Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC, операция потребовала 5 минут свободного времени.

450x313 43 KB. Big one: 1500x1044 319 KB

Из плюсов отметим, что дополнительная секция перекрывает два слота расширения.

450x239 36 KB. Big one: 1500x798 245 KB

Вентилятор типоразмера 92 мм располагается над зоной VRM, активно обдувая наиболее горячую точку на видеокарте.

450x135 23 KB. Big one: 1500x451 162 KB

Мосфеты с закрепленными радиаторами выделен зеленым цветом.

450x324 60 KB. Big one: 1500x1081 569 KB

Тестовый стенд

Конфигурация:

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black.
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Тестирование видеокарты Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC производилось в тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme в режиме 25 прогонов до тех пор, пока температурные показатели не зафиксируются.

На скриншоте ниже отмечены результаты воздушного кулера Arctic Cooling Accelero Mono Plus.

450x230 168 KB. Big one: 2304x1180 2072 KB

Тактовая частота графического процессора на видеокартах NVIDIA GeForce последних поколений частично зависит от температуры GPU, поэтому забегая вперед отметим, что с нештатными системами охлаждения модель Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC бустит немного сильнее.

Частота графического процессора, МГц

3DMark Fire Strike Extreme
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Более агрессивная тактовая частота ядра отражается на производительности видеокарты в тесте 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Видеокарта Inno3D оснащена сбалансированной системой охлаждения, по уровню шума и эффективности превосходя оригинальную модель RTX 2070 Super Founders Edition, но в качестве оппонентов у модели выступают воздушный кулер с одним из эффективных типов конструкции и жидкостная СО, которые по обыкновению не оставляют шансов обычным решениям.

В охлаждении графического процессора обе модели Arctic Cooling Accelero Mono Plus и ID-Cooling Frostflow 240VGA демонстрируют себя наилучшим образом, отыгрывая до 26°C по эффективности при низкой скорости работы.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Однако не стоит забывать про силовую часть видеокарты, о которой не только многие сторонние издания, но порой и сами производители забывают, акцентируя охлаждение только на GPU.

Штатная пластина полного покрытия полностью перераспределяет нагрев от мосфетов, а два вентилятора ее эффективно обдувают. Кулер Arctic Cooling Accelero Mono Plus может похвастаться увеличенными радиаторами для VRM и крупным вентилятором 120 мм, нависающим в данной области: в совокупности два этих фактора позволяют подсистеме питания функционировать в комфортных рамках, не переживая о перегреве.

В свою очередь, ID-Cooling Frostflow 240VGA такими данными похвастаться не может, что связано со слабо мощным вентилятором 92 мм, да и радиаторы мелковаты. В защиту ID-Cooling скажем, что производитель предупреждает об данных особенностях пользователя, сообщая, что видеокарта должна быть оснащена собственным отдельным радиатором зоны VRM.

Температура зоны VRM, °C

Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Финальный тест – уровень шума, в котором наши участники уверенно обходят референс.

Уровень шума в нагрузке

дБА
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Несмотря на все достоинства модели Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC и тот факт, что в штатном режиме она демонстрирует себя хорошо, ей нечего противопоставить оригинальным системам охлаждения. Впрочем, последние разрабатываются исключительно под требуемую задачу и не ограничены габаритами двухслотового формата. В таком сравнении спасовала бы практически любая видеокарта, что говорит об эффективности участников.

Воздушный кулер Arctic Cooling Accelero Mono Plus это наследник славной династии систем охлаждения для видеокарт C-типа, в которой когда-то балом правили Ice Hammer IH-900B и Thermalright Shaman. Увы, время неумолимо мчится вперед, и их уже не найти в свободной продаже, чего не скажешь о «Моно+». Он демонстрирует хорошую эффективность и сбалансированность, что привлечет ценителей тишины и продуманности. Особенно если у них штатный 120 мм вентилятор подключается непосредственно к видеокарте и регулируется ее силами. Недостатком выступит лишь выступающая часть, которая может помешать закрыться боковой дверце корпуса.

Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Frostflow 240VGA на голову превосходит оппонента в одном вопросе, но, к сожалению, уступает в другом. Температура VRM в пределах допустимой, а если проявить чуть смекалки и задействовать более массивный охладитель для мосфетов (или же по умолчанию оснастить видеокарту отдельным радиатором, что рекомендуют и разработчики), то «Ледяному потоку» нет равных. В любом случае, благодаря дизайну и эффективности модель ID-Cooling нравится мне больше, производителю стоит лишь заменить вентилятор 92 мм чуть более оборотистым собратом.

Александр Андерсон


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест turing go.d-bq сжо inno3d сво arctic tu104 id-cooling geforce rtx 2070 super arctic cooling accelero mono plus id-cooling frostflow 240vga inno3d geforce rtx 2070 super twin x2 oc

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
+
Обзор ноутбука ASUS X571G
8
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
20
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
15
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
17
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
47

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 78
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 116
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
490
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
165
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
32
Тестирование «неправильного» процессора AMD Ryzen 5 1600AF, который никогда не должен был поступить в продажу от экспертов techspot
12
Windows 7 может стать бесплатной и перейти в руки энтузиастов
62
Intel оснастит свои видеокарты трассировкой лучей раньше AMD
54
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
73
Samsung рекордно снизила стоимость флагманов 2019 года: скидки достигают 700 долларов
21
Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
10
Видеокарты с пассивным охлаждением NVIDIA Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive до 119,4 TFLOPs представила PNY
7
Официально: дополнение «История Сэма» к Metro Exodus выйдет 11 февраля
24
Microsoft выпустит обновление Windows 7 для всех пользователей
9
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
39
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
59
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
32
Xiaomi устраивает масштабную распродажу в России со скидками до 50%
9
Авторы эмулятора RPCS3 похвастались крупным обновлением: теперь в Uncharted 2 можно комфортно сыграть и на PC
15
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
38
Microsoft сообщает о новой уязвимости Windows, которой подвержены сотни миллионов компьютеров
18
Авторы Black Mesa рассказали, какие изменения будут представлены в релизной версии проекта
10

Сейчас обсуждают

enzolas
09:40
Ну, то что какой то дурачок хочет продать процессор по той же цене как и купил, проблемы конкретно этого дурачка. Либо лоха покупателя искать, либо он так и будет лежать у него в кармане.
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
haunter
09:39
у вас какие? я взял 2 шт BLS2K8G4D30AESBK
Crucial Ballistix AES - лучший выбор экономного энтузиаста? Выясняем зависимость производительности Ryzen третьего поколения от оперативной памяти
enzolas
09:38
Какой же крутой процессор у этого баклана. Берет 5.2, наверное и стресс тесты все проходит :D, ну и приводить 7890xe в пример это верх идиотизма. Такой мусор, наверное еще про разгон втирать будет, на...
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
Алексей Александрович
09:32
Зачем обновлять бюджетники придурки их кроме школяров и чурок никто не берет а ни тем ни другим ваши обновы нахер не сдались
26 смартфонов Samsung получат One UI 2 на Android 10 в 2020 году
LazyCamel
09:30
Странные люди. Память старше 3600 (точнее 3700 с копейками) на третий рузенах заставляет инфинитифабрик работать на половиной частоте. Хорошо что ещё вплюс производительность а не в минус на реальных ...
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
Вячеслав Долгополов
09:29
его ты ебешь, а потом он тебя.
Игрок EVE Online отдал на благотворительность космический корабль стоимостью 2 500 000 рублей
sevik68
09:29
С учетом того, что посылка дважды, китайцами и нашими просвечивается довольно жестким излучением, то роспотребнадзор таки прав. Но лучше не рисковать :-)
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
Гордон Фримен
09:28
гарантия им действительно нужна, новые Black безобразны, читайте отзывы реальных владельцев
Стали известны лучшие SSD и HDD 2019 года!
Nikolay Yeryomenko
09:25
Они это не учитывают, вот когда заражённых будет сотни тысяч - тогда будут воспринимать всерьёз, но будет уже поздно - в мире все делается спустя рукава.
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
Kutuz
09:25
Ну да, неплохо, с учётом того, что доставят быстрее, скорее всего не перепутают и не потеряют/разобьют по дороге, все будет официально сертифицировано для наших сетей и на гарантии. Я поэтому не эконо...
Бренд Honor присоединился к участию в акции Киберпонедельник - скидки до 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем