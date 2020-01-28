Оглавление

Вступление

За последние несколько лет прогресс в видеокартостроении шагнул вперед: технологические нормы уменьшаются, энергоэффективность возрастает, уровень производительности увеличивается. Однако популярные модели графических ускорителей по-прежнему рассчитаны на 140-200 Вт теплового пакета, а их уровень производительности устроит большинство геймеров.

реклама

Для удовлетворения большого спроса производители расширяют модельный ряд различными версиями видеокарт, оснащенными как простенькими системами охлаждения, так и монструозными комбинированными кулерами или копией референсного аналога. В конечном счете, каждый пользователь подыскивает себе доступное решение, отвечающее его запросам.

В данном обзоре мы вернемся к теме оригинальных систем охлаждения для видеокарт, к которым присматриваются по нескольким причинам. В их числе: низкая эффективность штатной СО, высокий уровень шума, выход кулера из строя, либо иные требования. Для изучения вопроса мы обратимся к актуальному графическому ускорителю с высоким уровнем производительности и энергопотреблением – Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC. Она построена на референсной печатной плате и оснащена оригинальной системой охлаждения, соответствующей концепции Founders Edition. Это хороший эффективный кулер с комфортным уровнем шума, но нет предела совершенству.

В тестировании принимают участие несколько различных систем охлаждения, доступных для приобретения и поделенных по двум ценовым сегментам. Мы познакомимся с бюджетным воздушным кулером, конструкция которого зарекомендовала себя наилучшим образом, и недорогой жидкостной СО, выступающей на ином уровне.

Но перед тем как детально изучить героев обзора – Arctic Cooling Accelero Mono Plus и ID-Cooling Frostflow 240VGA, рассмотрим видеокарту, выступающую в качестве основы для тестового стенда.

Внешний вид и размеры Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC

реклама

Видеокарта Inno3D относится к младшей линейке графических ускорителей Twin X2 и построена на концепции оригинальной модели Founders Edition. Но отличия никуда не деваются, и главное из них кроется в визуальном ряде, сменившем светло-серые вставки с контурами вентиляторов на темные краски.

Графический ускоритель получил строгие рамки, подчеркнутые парой 90 мм вентиляторов, которые освещает боковая надпись INNO3D с LED-подсветкой.

Завершает визуальный образ металлический «бэкплейт» с большим числом точек крепления.

Система охлаждения модели Twin X2 OC построена на базе из блока ребер с испарительной камерой, покрывающей всю область печатной платы.

Отдельная пластина накрывает микросхемы памяти и силовые элементы, контактируя с испарительной камерой через специальный термоинтерфейс.

Вентиляторы Champion CF9015H12S поддерживают технологию Fan Stop и вращаются со скоростью 0-3350 об/мин.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC построена на референсной печатной плате GeForce RTX 2080, соответствуя оригинальной концепции NVIDIA и являясь младшей разновидностью.

Подсистема питания лишена одной фазы питания и насчитывает девять фаз, где семь отведены на графический процессор и две – на память.

Графический процессор TU104-410A- A1 произведен по 12 нм техпроцессу на 5-й неделе 2019 года и включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блоков.

реклама

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9EA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Со вступительной частью закончено, переходим к знакомству с участниками.

Обзор Arctic Cooling Accelero Mono Plus

Упаковка и комплектация

Arctic Cooling Accelero Mono Plus поставляется в небольшой упаковке-блистере, плотно скомпонованного с дополнительными аксессуарами.

реклама

На тыльной стороне располагается вставка с техническими характеристиками на нескольких языках, три теста, свидетельствующие о преимуществе кулера, и небольшое описание модели.

Сбоку располагается список видеокарт, поддерживаемых Arctic Cooling Accelero Mono Plus, но давненько не обновляемый и частично потерявший свою актуальность.

Комплектация по современным меркам нескромная. Пользователь обнаружит:

Руководство пользователя;

QR-код для веб-инструкции;

Набор креплений;

Заглушка для слота расширения корпуса;

Переходник питания для штатного вентилятора >> Molex;

Двухкомпонентный термоклей;

Изоляционные полоски.

реклама

Дополнительно в набор входят 26 радиаторов для микросхем памяти и элементов питания различной формы.

Внешний вид и дизайн

Системе охлаждения для видеокарт Arctic Cooling Accelero Mono Plus без малого 8 лет, но и по истечении данного срока она не теряет своей актуальности и может ставиться в пример многим другим моделям.

реклама

Arctic Cooling Accelero Mono Plus имеет классическую конструкцию C-типа и в отличие от других оригинальных решений (Thermalright Shaman, Ice Hammer IH-900B), которые мы тестировали ранее, модель «Моно+» успешно существует и продается в наши дни.

В конструкции используется единственный 120-миллиметровый вентилятор. Размеры изделия составляют 136 х 138 х 51 мм, масса равна 348 граммам. При таких габаритах Arctic Cooling Accelero Mono Plus способен рассеивать до 200 Вт тепла графического процессора.

В основании теплосъемника располагается крепежный кронштейн, рассчитанный на многие виды монтажных отверстий. Сам же подошва снабжена заводской термопастой, и учитывая, с каким производителем мы имеем дело, с уверенностью стоит говорить о пасте типа MX.

реклама

Качество обработки основания находится на высоком уровне. Полировка хорошая, но тактильно ощущаются следы фрезы, и снимок кристалла GPU после тестов подтвердит наши слова.

Непосредственно сам теплосъемник медный и в каналах соединений с тепловыми трубками качественно пропаян.

реклама

Тело радиатора насчитывает 43 алюминиевых пластины, которые пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, они набраны с шагом в два миллиметра друг от друга, что способствует хорошей продуваемости радиатора даже при очень низких оборотах вентилятора.

Ребра запрессованы на тепловые трубки без использования пайки.

В качестве активной зоны выступает вентилятор типоразмера 120 мм, диаметр крыльчатки – 113 мм. В конструкции вентилятора используется гидродинамический подшипник, а скорость вращения крыльчатки составляет от 400 до 1500 об/мин. Максимальный ток при напряжении 12 В не превышает 0,2 А.

реклама

Разработчики предусмотрели все возможные исходы, снабдив штатный вентилятор раздвоенным коннектором питания, в зависимости от типа используемого на видеокарте разъема: 4-pin или 3-pin, не забывая о комплектном переходнике.

Особенности установки

Процесс установки системы охлаждения Arctic Cooling Accelero Mono Plus на видеокарту GeForce RTX 2070 Super начинается с разметки и выбора типа радиаторов для микросхем памяти: из-за широкого основания они немного смещены в стороны.

Модель Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC оборудована не отдельным радиатором для силовой части, а пластиной полного покрытия, которая не совместима с креплением рассматриваемого кулера, поэтому на мосфеты устанавливаем комплектные радиаторы VRM. Стоит отметить, что радиаторы фиксируются на термоскотч, чтобы не портить внешний вид изделия штатным клеем.

Графический процессор GeForce RTX 2070 Super использует площадку 53,2 х 53,2 мм. После установки стоек и фиксации основания винтами, система охлаждения Arctic Cooling Accelero Mono Plus занимает свое место.

Основное преимущество кулеров C-типа – это накрытие печатной платы и прямой обдув текстолита с горячими элементами. С учетом габаритов вентилятора последний нависает над зоной VRM и более эффективно ее охлаждает.

Крепежный кронштейн Arctic Cooling Accelero Mono Plus имеет три положения, позволяя двигать его влево-вправо относительно ракурса, представленного ниже.

Вид с обратной стороны. Arctic Cooling Accelero Mono Plus выступает на ~50 мм.

Отсутствие бэкплейта сказывается на печатной плате, которая провисает под давлением проводов дополнительного питания. В целом, некритично.

После череды тестов на графическом процессоре TU104 отпечатались следы от фрезы на основании.

Обзор ID-Cooling Frostflow 240VGA

Упаковка и комплектация

Жидкостная система охлаждения для видеокарты ID-Cooling Frostflow 240VGA поставляется в черной упаковке больших габаритов с изображением модели.

Набор аксессуаров включает дополнительные крепления для графических ускорителей GeForce RTX, крепления для различных моделей, пару стоек, Y-разветвитель для вентиляторов, винты для вентиляторов, две полосы двустороннего термоскотча и 16 радиаторов для микросхем памяти.

Внешний вид и дизайн

Модель ID-Cooling Frostflow 240VGA относится к необслуживаемым системам жидкостного охлаждения типа «3 в 1», объединяющие помпу, водоблок и выносной радиатор гибкими шлангами. Отличительной особенностью конкретно нашей модели заключается в переоборудованном креплении под новые задачи – графические процессоры, имеющие иные монтажные отверстия, нежели центральные процессоры с сокетами Intel LGA115x или AMD AM3/AM4.

Дополнительно центральная секция получила навесной кожух с закрепленным вентилятором, обдувающими печатную плату и горячие элементы видеокарты. Это модель ID-Cooling ND-9215M12S диаметром 92 мм и со скоростью вращения 700 – 1500 об/мин.

О помпе известно мало: заявлена скорость вращения ротора 2500 об/мин при уровне шума 25 дБА, используется керамический подшипник с отработкой на отказ 50000 часов.

От основного блока отходит питание помпы коннектор типа SATA и 3-pin вентилятора.

Для обдува радиатора типоразмера 240 мм производитель задействует две черно-красные вертушки с алой подсветкой и полупрозрачными лопастями. Корпус этих вентиляторов оборудован с двух сторон антивибрационными прокладками.

Диапазон вращения этих вертушек составляет 700 – 1500 об/мин. В механизме вращения вентиляторов используется гидравлический подшипник.

Особенности установки

Контур жидкостной системы ID-Cooling Frostflow 240VGA практически готов к эксплуатации: необходимо только смонтировать вентиляторы 120 мм на радиаторе и поставить нужные рамки креплений.

Для этого воспользуемся кронштейном из коробки «VGA-RTX» и фиксируем две планки к помпе-водоблоку.

Устанавливаем радиаторы на микросхемы памяти и силовые элементы на термоскотч.

В отличие от комплекта Arctic Cooling Accelero Mono Plus, штатные радиаторы ID-Cooling не предназначены для подсистемы питания из-за малой площади, но тестирование будем проводить именно с ними, чтобы выявить любые особенности комплекта, не прибегая к помощи к посторонним кулерам.

Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Frostflow 240VGA установлена на видеокарте Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC, операция потребовала 5 минут свободного времени.

Из плюсов отметим, что дополнительная секция перекрывает два слота расширения.

Вентилятор типоразмера 92 мм располагается над зоной VRM, активно обдувая наиболее горячую точку на видеокарте.

Мосфеты с закрепленными радиаторами выделен зеленым цветом.

Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black.

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Тестирование видеокарты Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC производилось в тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme в режиме 25 прогонов до тех пор, пока температурные показатели не зафиксируются.

На скриншоте ниже отмечены результаты воздушного кулера Arctic Cooling Accelero Mono Plus.

Тактовая частота графического процессора на видеокартах NVIDIA GeForce последних поколений частично зависит от температуры GPU, поэтому забегая вперед отметим, что с нештатными системами охлаждения модель Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC бустит немного сильнее.

Частота графического процессора, МГц



3DMark Fire Strike Extreme

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Более агрессивная тактовая частота ядра отражается на производительности видеокарты в тесте 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Видеокарта Inno3D оснащена сбалансированной системой охлаждения, по уровню шума и эффективности превосходя оригинальную модель RTX 2070 Super Founders Edition, но в качестве оппонентов у модели выступают воздушный кулер с одним из эффективных типов конструкции и жидкостная СО, которые по обыкновению не оставляют шансов обычным решениям.

В охлаждении графического процессора обе модели Arctic Cooling Accelero Mono Plus и ID-Cooling Frostflow 240VGA демонстрируют себя наилучшим образом, отыгрывая до 26°C по эффективности при низкой скорости работы.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Однако не стоит забывать про силовую часть видеокарты, о которой не только многие сторонние издания, но порой и сами производители забывают, акцентируя охлаждение только на GPU.

Штатная пластина полного покрытия полностью перераспределяет нагрев от мосфетов, а два вентилятора ее эффективно обдувают. Кулер Arctic Cooling Accelero Mono Plus может похвастаться увеличенными радиаторами для VRM и крупным вентилятором 120 мм, нависающим в данной области: в совокупности два этих фактора позволяют подсистеме питания функционировать в комфортных рамках, не переживая о перегреве.

В свою очередь, ID-Cooling Frostflow 240VGA такими данными похвастаться не может, что связано со слабо мощным вентилятором 92 мм, да и радиаторы мелковаты. В защиту ID-Cooling скажем, что производитель предупреждает об данных особенностях пользователя, сообщая, что видеокарта должна быть оснащена собственным отдельным радиатором зоны VRM.

Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Финальный тест – уровень шума, в котором наши участники уверенно обходят референс.

Уровень шума в нагрузке



дБА

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

Несмотря на все достоинства модели Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC и тот факт, что в штатном режиме она демонстрирует себя хорошо, ей нечего противопоставить оригинальным системам охлаждения. Впрочем, последние разрабатываются исключительно под требуемую задачу и не ограничены габаритами двухслотового формата. В таком сравнении спасовала бы практически любая видеокарта, что говорит об эффективности участников.

Воздушный кулер Arctic Cooling Accelero Mono Plus это наследник славной династии систем охлаждения для видеокарт C-типа, в которой когда-то балом правили Ice Hammer IH-900B и Thermalright Shaman. Увы, время неумолимо мчится вперед, и их уже не найти в свободной продаже, чего не скажешь о «Моно+». Он демонстрирует хорошую эффективность и сбалансированность, что привлечет ценителей тишины и продуманности. Особенно если у них штатный 120 мм вентилятор подключается непосредственно к видеокарте и регулируется ее силами. Недостатком выступит лишь выступающая часть, которая может помешать закрыться боковой дверце корпуса.

Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Frostflow 240VGA на голову превосходит оппонента в одном вопросе, но, к сожалению, уступает в другом. Температура VRM в пределах допустимой, а если проявить чуть смекалки и задействовать более массивный охладитель для мосфетов (или же по умолчанию оснастить видеокарту отдельным радиатором, что рекомендуют и разработчики), то «Ледяному потоку» нет равных. В любом случае, благодаря дизайну и эффективности модель ID-Cooling нравится мне больше, производителю стоит лишь заменить вентилятор 92 мм чуть более оборотистым собратом.

Александр Андерсон