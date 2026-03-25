Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone предлагает смартфон RugKing 5 Pro для полевых работ с защитой уровня IP68, IP69K и MIL-STD-810H
Мобильное устройство с ёмкостью аккумулятора 20 000 мАч способно долго продержиться под открытым небом без розетки

Компания Ulefone, ведущий производитель защищённых мобильных устройств, продолжает распродажу флагманского представителя своего бренда RugKing. Аппарат RugKing 5 Pro является самым производительным в этой серии, а его доступная цена не делает его хуже защищённым по сравнению с более дорогостоящими предложениями.



RugKing 5 Pro представляет собой альтернативу популярному смартфону Armor 24, позволяя без переплаты работать в тяжёлых условиях окружающей среды на протяжении длительного времени. Также это устройство привлечёт внимание любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Сейчас RugKing 5 Pro можно приобрести в официальном магазине Ulefone, в магазинах AliExpress и Amazon по цене менее $300.

Корпус смартфона выполнен с применением высокоплотного поликарбоната и усиленного металла. Именно эти материалы и дают устройству возможность пережить самые суровые условия. Запас прочности увеличивают четыре усиленных и износостойких угла, способных пережить падение с высоты 1,5 м. RugKing 5 Pro выдерживает воздействие воды и песка на протяжении получаса благодаря высококачественным металлическим боковым направляющим и тщательной герметизации.



На максимальный уровень защиты указывает соответствие стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Также аппарат обладает прочными задними камерами и светодиодным фонарём, которые вошли в состав приподнятой защитной панели. Три специально разработанных выступа защищают объективы, тогда как уникальный узор призван защитить нижнюю часть фонаря для кемпинга. Таким образом, даже при падении на плоскую поверхность компоненты устройства будут защищены от непосредственного удара по ним.



RugKing 5 Pro создан для решения критически важных задач, поэтому стабильность работы для него крайне важна. Её обеспечивает аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч, которого хватит на несколько дней без подзарядки. Фонарик яркостью 976 лм позволяет обойтись без отдельного устройства для освещения и сэкономить место.



Устройство обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+. Его пиковая яркость достигает 910 нит, позволяя разглядеть изображение в любом окружении. Чтобы зафиксировать происходящие вокруг события, можно использовать основную камеру с разрешением 64 Мп и камеру ночного видения 20 Мп, получив чёткие фото и видео в любом окружении и при любом освещении.

Оперативная память объёмом 8 ГБ и хранилище в количестве 256 ГБ дают устройству возможность обрабатывать самые требовательные к ресурсам приложения. Технология Ulefone AI делает аппарат более интеллектуальным и повышает эффективность управления компонентами.



RugKing 5 Pro в настоящее время входит в число одних из наиболее быстро продаваемых товаров в магазинах Ulefone, Amazon и AliExpress. Таким он стал благодаря своим многочисленным функциональным достоинствам и умеренной цене менее чем в $300. Это аппарат для тех, кто хочет не опасаться за сохранность своего мобильного устройства во время самых сложных испытаний, желая при этом получить лучшее соотношение возможностей и стоимости. Дополнительная информация доступна на официальном сайте Ulefone.
