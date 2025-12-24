РедакцияНовости Hardware
Поддержка многозадачности и многочисленные аксессуары делают из обычного планшета аналог персонального компьютера
Внимание покупателей чаще всего привлекают к себе новинки, пусть даже не премиального уровня. Между тем качественная электроника способна работать долго, так что устройства прежних поколений, тем более по сниженным ценам, могут оказаться лучшим приобретением. Среди прочего относится это и к планшетам. Вне зависимости от даты выпуска они должны быть надёжными и простыми в повседневной работе.
Таким является Wi-Fi-версия планшета DOOGEE Tab A9 Pro. Он был представлен не вчера, но продолжает быть отличным вариантом для учащихся и офисных пользователей. К числу достоинств этого устройства относятся сбалансированная производительность, простота освоения и привлекательное соотношение цены и возможностей.
Tab A9 Pro можно использовать во время онлайн-занятий, для ведения заметок, редактирования документов и просмотра потокового видео. Одно устройство способно удовлетворить все потребности значительной части пользователей.
Планшет Tab A9 Pro обладает экраном IPS HD с диагональю 10,1 дюйма. Он обеспечивает чёткое и удобное чтение электронных книг, работу с файлами формата PDF, просмотр лекций и любого другого образовательного контента. Планшет обладает опцией комфорта для глаз, которая снижает нагрузку при длительной работе с экраном, уменьшая излучение синего света. Есть также тёмный режим или режим для сна. С ними можно заниматься в библиотеке или готовиться к экзаменам поздним вечером, не боясь повредить зрение.
Во время учёбы неизбежно приходится часто переключаться между множеством приложений. Могут потребоваться файлы Word или PDF, заметки, веб-страницы в браузере. Tab A9 Pro обеспечивает их одновременную плавную работу благодаря наличию оперативной памяти объёмом до 20 ГБ (4 ГБ физической памяти и 16 ГБ виртуальной). Объём хранилища составляет 128 ГБ, что позволит хранить на устройстве множество документов, приложений, крупных файлов изображений, аудио и видео. Многозадачность в режиме разделённого экрана позволяет одновременно читать и набирать текст.
В комплект поставки планшета входят клавиатура и мышь, с которыми он становится полноценным компьютером для выполнения несложных задач, таких как создание отчётов, электронных таблиц, расписаний и работа с электронной почтой.
Если в процессе учёбы возникнет необходимость общения с другими людьми, Tab A9 Pro готов и к этому. Задняя камера с разрешением 8 Мп поможет при работе с заметками, досками и заданиями. Переднюю камеру 5 Мп можно использовать во время онлайн-занятий и видеоконференций. Также поддерживается лицевая разблокировка для быстрого доступа к данным.
Каждый Tab A9 Pro содержит в комплекте поставки набор аксессуаров VIP-издания, которые делают его идеальным подарком для студентов. В их число входят стилус, защитная плёнка из закалённого стекла, Bluetooth-мышь, кожаный защитный чехол и Bluetooth-клавиатура.
Таким образом, DOOGEE Tab A9 Pro является практичным устройством с удобным интерфейсом, поддержкой многозадачности, качественным экраном и большим набором аксессуаров, с которыми учёба и повседневная работа будут более эффективными.