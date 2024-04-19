Компании подписали меморандум о взаимопонимании.

Издание Nikkei Asian Review сообщило, что сегодня SK hynix и TSMC подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий взаимную помощь при производстве памяти HBM следующего поколения. Корейская компания надеется, что тайваньский партнёр поможет ей к 2026 году освоить массовое производство микросхем типа HBM4.

реклама

Источник изображения: SK hynix

TSMC обладает компетенциями в сфере упаковки микросхем по сложным пространственным схемам, а HBM4 как раз подразумевает развитие подобных технологий. Поскольку NVIDIA является крупным клиентом как TSMC, так и SK hynix, то выпуск ускорителей вычислений нового поколения не обойдётся ни без услуг одной, ни без микросхем памяти другой, поэтому заблаговременное сотрудничество компаний будет полезно и другим участникам рынка.