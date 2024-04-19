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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC поможет SK hynix к 2026 году освоить выпуск HBM4
Компании подписали меморандум о взаимопонимании.

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Издание Nikkei Asian Review сообщило, что сегодня SK hynix и TSMC подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий взаимную помощь при производстве памяти HBM следующего поколения. Корейская компания надеется, что тайваньский партнёр поможет ей к 2026 году освоить массовое производство микросхем типа HBM4.

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Источник изображения: SK hynix

TSMC обладает компетенциями в сфере упаковки микросхем по сложным пространственным схемам, а HBM4 как раз подразумевает развитие подобных технологий. Поскольку NVIDIA является крупным клиентом как TSMC, так и SK hynix, то выпуск ускорителей вычислений нового поколения не обойдётся ни без услуг одной, ни без микросхем памяти другой, поэтому заблаговременное сотрудничество компаний будет полезно и другим участникам рынка.

#полупроводники #tsmc #sk hynix #hbm4
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