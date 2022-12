Ваша квартира будет сиять чистотой

12 декабря на AliExpress состоится премьера нового робота-пылесоса. Устройство получило целый ряд флагманских функций и легко справляется как с мусором, так и пылью. Если вы уже знакомы с товарами азиатского производителя, то добавляйте P7 Plus в корзину уже сегодня. Первые 5 частличвиков получат в подарок робот-пылесос Redkey R2, а все остальные смогут рассчитывать на дополнительный купон. Ну а если у вас остались вопросы, давайте изучим основные характеристики, что позволит оценить те или иные преимущества данной модели.Прежде всего стоит отметить технологию самоочистки, позволяющую не думать о накопившимся мусоре на протяжение 30 дней. В комплекте идёт сам пылесос и базовая станция, которая выступает в роли хранилища для собранной пыли. После уборки просто поместите Redkey R2 в специальный отсек, после чего весь мусор попадёт в герметичный отсек ёмкостью 3 литра. Этого хватит на весь месяц даже самым чистоплотным хозяюшкам. После полного заполнения вы просто выбросите одноразовый мешок, находящийся в базовой станции, продолжив эксплуатировать пылесос без контакта с мусором и пылью. Специалисты отмечают, что данная функция пользуется особым спросом не только из-за отсутствия контакта грязи с руками владельца, но и по другим причинам. Дело в том, что после очистки обычными пылесосами много микрочастиц попадает обратно в комнату. Это могут быть пылевые клещи, а в результате у вас может появиться аллергия, а неприятный запах будет следовать за пылесосом повсюду. Redkey P7 Plus лишён всех этих недостатков, позволяя избежать попадания вредных микробов наружу и исключить вторичное загрязнение.Базовая станция не только выступает в качестве хранилища для мусора, но и зарядного устройства. После уборки просто поставьте пылесос на место, где он получит полный заряд и будет готов к работе. Ну а станция не занимает много места, а значит поместится в шкаф, где будет ждать до следующей плановой уборки. Мощность Redkey P7 Plus составляет 25 000 Па, а значит устройство легко справится как с мелкими пылинками, так и с пищевыми загрязнениями в виде мусора от печенья и многого другого. В комплекте идёт несколько насадок, позволяющих проникнуть туда, куда обычным пылесосам вход заказан. Например, щелевая щётка уберёт мусор и пыль в узких местах, а выдвижная шланга с дополнительной насадкой позволит проводить уборку даже тем, у кого рост выше среднего. Щёткой для пыли можно очистить клавиатуру и даже автомобильные сиденья, а всё это поддерживает в состоянии боеготовности ёмкий аккумулятор, одного заряда которого достаточно на 60 минут непрерывной уборки.Если у вас возникли вопросы,. Там вы сможете получить больше информации, а также сделать заказ. Не все пылесосы одинаково хороши, ну Redkey P7 Plus способен делать то, на что большинство подобных устройств пока не способны.