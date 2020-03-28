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Tronsmart устраивает масштабную распродажу на AliExpress

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В условиях всемирного карантина китайская компания Tronsmart решила устроить крупную распродажу своей продукции, чтобы пользователи смогли хоть как-то скрасить время пребывания в самоизоляции. Со всеми гаджетами, доступными по скидке на AliExpress, можно ознакомиться по этой ссылке. А мы отметим несколько наиболее интересных предложений.



Первое – Tronsmart Onyx Ace. Это новейшие полностью беспроводные наушники на базе чипа Qualcomm, который обеспечивает поддержку кодеков apt-X, качественное звучание, а также быстрое и надёжное соединение с источником звука. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth.

Наушники оборудованы 13-миллиметровыми драйверами и могут похвастаться системой подавления шумов. Tronsmart Onyx Ace обеспечивают качественное звучание во время телефонных разговоров. Всё это модель сочетает с низким уровнем потребления энергии.



На каждом из наушников установлены сенсорные панели, на базе которых реализовано управление жестами. Наконец, для многих пользователей важным будет то, что каждый наушник можно использовать по отдельности. Распродажа на AliExpress начнётся 27 марта и продлится до 31 марта. С купоном магазина и промо-кодом SAVEACE купить Tronsmart Onyx Ace можно за 27 долларов на AliExpress.

Купить Tronsmart Onyx Ace за 27 долларов


Вторая модель, доступная в рамках распродажи – Tronsmart Spunky Beat. Это ещё одни TWS-наушники. Аксессуар был анонсирован в прошлом году, а пик продаж пришёлся на сентябрь. Наушники получили множество лестных отзывов как от пользователей, так и со стороны критиков.



Tronsmart Spunky Beat тоже обзавелись чипом Qualcomm и могут похвастаться низким энергопотреблением. Динамики с графеновым покрытием способны обеспечить чистое звучание и мощные басы. С промо-кодом 1USDBEAT в период распродажи наушники можно заказать за 24 доллара.

Купить Tronsmart Spunky Beat за 24 доллара


Наконец, последнее решение, которое коротко рассмотрим в заметке, называется Tronsmart T6 Plus Classical Version. Это портативная беспроводная колонка с поддержкой технологии SoundPulse. С её помощью колонка может выдавать звук мощностью 40 Вт, несмотря на компактные габариты.



Для настройки колонки под персональные вкусы предусмотрено три режима эквалайзера. Кроме того, модель обзавелась поддержкой True Wireless Stereo. Эта функция позволяет объединять две колонки для синхронизации воспроизведения музыки.

Корпус Tronsmart T6 Plus Classical Version имеет защиту от воды по стандарту IPx6. В рамках распродажи модель доступна со скидкой 43% от полной стоимости. Акционная цена составляет 49 долларов при использовании промо-кода PLUS4USD.

Купить Tronsmart T6 Plus Classical Version за 49 долларов


Итак, чтобы карантин проходил менее скучно, компания Tronsmart предлагает клиентам беспроводные наушники Onyx Ace за 27 долларов и Spunky Beat за 24 доллара, портативную музыкальную колонку T6 Plus за 49 долларов и ещё множество других продуктов. Со всеми вы можете ознакомиться на странице распродажи на AliExpress.
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