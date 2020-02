На этой неделе HP Inc. отчиталась о результатах деятельности в первом квартале 2020 фискального года. Выручка в размере $14,6 млрд превзошла ожидания аналитиков, треть выручки обеспечили системы печати, две трети – так называемые персональные системы, к которым относятся и все виды компьютеров, продаваемых под этой маркой.

Источник изображения: HP Inc.

Выручка HP Inc. на 21% зависит от расходных материалов для печатающих устройств, и на этом направлении компания собирается проводить реформы. Бизнес-модель с постепенной компенсацией расходов на продажу принтеров за счёт расходных материалов себя не оправдывает, и HP Inc. готова принять меры по борьбе с использованием сторонних расходных материалов, одновременно корректируя ценовую политику в отношении принтеров. Ситуация усугубляется тем, что тенденция отказа от бумажного документооборота сокращает объёмы продаж печатающих устройств в целом.

Источник изображения: HP Inc.

Бизнес по продаже персональных компьютеров HP выиграл как от перехода корпораций на Windows 10, так и от продолжающейся консолидации рынка. В условиях дефицита процессоров Intel крупные игроки типа HP Inc. имели больше шансов получить квоты на поставку, поэтому они росли в ущерб мелким сборщикам. Примерно 60% выручки профильного подразделения формировали продажи ноутбуков.

На апрель намечено очередное собрание акционеров HP Inc. Компания Xerox попытается номинировать своих директоров, но руководство HP Inc. призывает акционеров не поддаваться на провокации, обещая в последующие двенадцать месяцев выкупить акций на сумму не менее $8 млрд. В последующий год на эти нужды будет потрачено почти столько же. Чтобы обеспечить возврат капитала акционерам в таком объёме, компании придётся занимать деньги. Генеральный директор HP Inc. пояснил, что компания готова к диалогу с Xerox, но все возможные условия сделки должны быть справедливыми.