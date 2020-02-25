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HP Inc будет обсуждать с Xerox возможные варианты альянса

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На этой неделе HP Inc. отчиталась о результатах деятельности в первом квартале 2020 фискального года. Выручка в размере $14,6 млрд превзошла ожидания аналитиков, треть выручки обеспечили системы печати, две трети – так называемые персональные системы, к которым относятся и все виды компьютеров, продаваемых под этой маркой.

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Источник изображения: HP Inc.

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Выручка HP Inc. на 21% зависит от расходных материалов для печатающих устройств, и на этом направлении компания собирается проводить реформы. Бизнес-модель с постепенной компенсацией расходов на продажу принтеров за счёт расходных материалов себя не оправдывает, и HP Inc. готова принять меры по борьбе с использованием сторонних расходных материалов, одновременно корректируя ценовую политику в отношении принтеров. Ситуация усугубляется тем, что тенденция отказа от бумажного документооборота сокращает объёмы продаж печатающих устройств в целом.

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Источник изображения: HP Inc.

Бизнес по продаже персональных компьютеров HP выиграл как от перехода корпораций на Windows 10, так и от продолжающейся консолидации рынка. В условиях дефицита процессоров Intel крупные игроки типа HP Inc. имели больше шансов получить квоты на поставку, поэтому они росли в ущерб мелким сборщикам. Примерно 60% выручки профильного подразделения формировали продажи ноутбуков.

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На апрель намечено очередное собрание акционеров HP Inc. Компания Xerox попытается номинировать своих директоров, но руководство HP Inc. призывает акционеров не поддаваться на провокации, обещая в последующие двенадцать месяцев выкупить акций на сумму не менее $8 млрд. В последующий год на эти нужды будет потрачено почти столько же. Чтобы обеспечить возврат капитала акционерам в таком объёме, компании придётся занимать деньги. Генеральный директор HP Inc. пояснил, что компания готова к диалогу с Xerox, но все возможные условия сделки должны быть справедливыми.

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