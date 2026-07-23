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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экшен Aliens Fireteam Elite 2 поступит в продажу в конце августа
Разработчики не опускают руки после первой части, и это само по себе похвально.
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Об экшене Aliens Fireteam Elite вспоминать не принято, потому что о покойных надо либо хорошо, либо никак. Тем не менее, разработчики из Cold Iron Studios решили, что в ту же реку можно войти дважды, и в мае анонсировали сиквел — Aliens Fireteam Elite 2. Сегодня же стало известно, что релиз данного проекта совсем близок: он состоится 25 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Девелоперы обещают исправление всех недочётов первой части, что, в общем-то, логично, а также расширенный игровой процесс с большим количеством возможностей. Как и в первой части, в сиквеле будет представлен режим совместного прохождения до четырёх игроков, каждый из которых может выбирать персонажа подходящего ему класса и архетипа. Понятно, что для максимального эффекта играть следует именно вчетвером.

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Заявлен более обширный по сравнению с первой частью арсенал, новые способности, перки и умения, дополнительные разновидности ксеноморфов («Чужих»), и многое другое.

А вот удалось ли Cold Iron Studios в самом деле доработать свою идею, сделать её играбельной и, самое главное, увлекательной, узнаем через месяц.

#cold iron studios #aliens fireteam elite 2
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