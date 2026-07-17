Иногда лучше отпустить проект в свободный космический полёт.

Космическая RPG Starfield является той самой поляризующей видеоигрой, разделяющей геймеров на тех, которых всё устроило, и тех, кто на дух её не переносят. Проект действительно крайне неоднозначный, и заметно, что первый блин Bethesda в новой стезе всё-таки вышел комковатым. Тем не менее, разработчики считают его успешным, и в качестве подтверждения прикрепили обновлённую статистику, из которой следует, что в Starfield с момента релиза сыграли 17 миллионов человек.

Здесь важно сразу отметить, что речь идёт именно об общей аудитории, а не о количестве проданных копий. В случае со Starfield это лишь частично связанные статистики, поскольку игра доступна в составе подписки Game Pass.

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Согласно комментарию разработчиков, они продолжат осуществлять поддержку Starfield как напрямую, так и косвенно — через поддержку сторонних создателей контента (модификаций). От себя же девелоперы обещают потихоньку расширять игровой «лор», исправлять ошибки и недочёты, а также добавлять дополнительный фракционный контент.

Сегодня же, напомним, Bethesda заявила о пребывании Fallout 5 в стадии препродакшена и о том, что основные усилия студии наконец-то брошены на The Elder Scrolls VI.