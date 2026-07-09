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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидаемо установил рекорд серии по «онлайну» в Steam
Ожидаемо — потому что Black Flag интересен даже тем, кому в целом франшиза Assassin’s Creed безразлична.
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В своё время Assassin’s Creed IV Black Flag удалось сделать, казалось бы, невозможное: привлечь к себе внимание даже тех, кто по тем или иным причинам «не переваривали» остальные игры серии про борьбу двух непримиримых орденов. Поэтому когда Ubisoft официально подтвердила существование ремейка «Чёрного Флага», практически всем стало очевидно, что проект явно не останется без спроса.

И вот сегодня, практически сразу после релиза, пиковый «онлайн» Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam стал рекордным среди всех игр серии. Примерно за 40 минут до написания данной заметки одновременно в игре через Steam находился 99 451 пользователь. Предыдущий рекорд был установлен Assassin’s Creed Shadows, пиковый «онлайн» которой через главный сервис цифровой дистрибуции на ПК составлял около 65 000 пользователей.

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При этом следует понимать, что за тринадцать лет, прошедшие с момента релиза оригинальной Black Flag, игровая индустрия радикально «распухла» как в плане охвата аудиторий, так и в плане заработков. Так что напрямую сравнивать ситуации, при которых выходил оригинал и сейчас вышел ремейк, мягко говоря, неправильно. И заниматься этим мы не будем.

А вот что мы сделаем, так это затронем тему «смешанных» 45-процентных отзывов игроков в Steam в противовес к 86-балльной оценке на агрегаторах профессиональных обзоров. Дело в том, что обозреватели случайно или не очень забыли упомянуть про ограничение в 30 кадров в секунду в катсценах, отсутствие русской озвучки при её наличии в оригинальной игре, а также нестабильность с запуском в силу требования Ubisoft Connect.

Понятно, что ближе к выходным оценки выправятся, да и «онлайн» дополнительно подскочит, но на вечер четверга ситуация вот такая.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
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