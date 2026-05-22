В мире игр Михаил Андреев
Журналисты показали 20 минут свежего геймплея Gothic Remake
За пару недель до релиза.
Фанаты «Готики» уже много лет ждут выхода полноценного ремейка этой без преувеличения культовой на просторах СНГ ролевой игры, и вот, совсем скоро ожидания закончатся. В такой ситуации самое сложное — высидеть последние недельки, и, осознавая это, игровые журналисты потихоньку снабжают изголодавшихся по классике уже взрослых геймеров свежими порциями контента по игре.

Так, журналисты GameInformer опубликовали 20-минутное видео с демонстрацией игрового процесса Gothic Remake, в рамках которого наш главный герой общается с неигровыми персонажами, бегает по локации, сражается и выполняет простенькие задания.

Безусловно, что-то интересное уложить в 20 минут невозможно, но тут уже необходимо просто дождаться релиза. Отправиться в приключение и вновь принять роль Безымянного героя можно будет уже 5 июня.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive #gothic remake
