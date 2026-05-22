За пару недель до релиза.

Фанаты «Готики» уже много лет ждут выхода полноценного ремейка этой без преувеличения культовой на просторах СНГ ролевой игры, и вот, совсем скоро ожидания закончатся. В такой ситуации самое сложное — высидеть последние недельки, и, осознавая это, игровые журналисты потихоньку снабжают изголодавшихся по классике уже взрослых геймеров свежими порциями контента по игре.

Так, журналисты GameInformer опубликовали 20-минутное видео с демонстрацией игрового процесса Gothic Remake, в рамках которого наш главный герой общается с неигровыми персонажами, бегает по локации, сражается и выполняет простенькие задания.

Безусловно, что-то интересное уложить в 20 минут невозможно, но тут уже необходимо просто дождаться релиза. Отправиться в приключение и вновь принять роль Безымянного героя можно будет уже 5 июня.