Релиз запланирован на следующий год. Это третья и последняя часть серии.

В своё время головоломка The Talos Principle завоевала пусть и не армию, но дивизию преданных поклонников — точно. Разработчикам из Croteam удалось сделать философское приключение с проработанным главным действующим персонажем и снабдить это всё увлекательными задачками на сообразительность. Затем спустя девять лет на свет появилась The Talos Principle 2, а сегодня был официально анонсирован триквел.

Источник изображения: Devolver Digital / Croteam.

Согласно комментариям разработчиков, в третьей части нас ждут ещё более качественные, интересные и, как выразились девелоперы, «изощрённые» головоломки, а сеттингом станет Аномалия — место, не подчиняющееся привычным нам законам физики.

Дата выхода проекта пока не объявлена. Известно лишь, что это должно случиться в 2027 году на ПК и PlayStation 5.