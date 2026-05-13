Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Головоломка The Talos Principle 3 представлена официально
Релиз запланирован на следующий год. Это третья и последняя часть серии.

В своё время головоломка The Talos Principle завоевала пусть и не армию, но дивизию преданных поклонников — точно. Разработчикам из Croteam удалось сделать философское приключение с проработанным главным действующим персонажем и снабдить это всё увлекательными задачками на сообразительность. Затем спустя девять лет на свет появилась The Talos Principle 2, а сегодня был официально анонсирован триквел.

Источник изображения: Devolver Digital / Croteam.

Согласно комментариям разработчиков, в третьей части нас ждут ещё более качественные, интересные и, как выразились девелоперы, «изощрённые» головоломки, а сеттингом станет Аномалия — место, не подчиняющееся привычным нам законам физики.

Дата выхода проекта пока не объявлена. Известно лишь, что это должно случиться в 2027 году на ПК и PlayStation 5.

#devolver digital #croteam #the talos principle 3
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter