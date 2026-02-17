Обновление приурочено к старту второго сезона.

Хоть заинтересованность игроков в Battlefield 6 с момента релиза и по сегодняшний день, по статистике SteamDB, сократилась более чем в 12 раз, но план по пострелизной поддержке шутера сохраняется, тем более что каждое большое обновление и старт нового сезона — повод в игру вернуться. И вот сегодня Battlefield Studios сообщила о применении к Battlefield 6 обновления версии 1.2.1.0, приуроченного к старту второго контентного сезона.

Может быть интересно

Источник изображения: Electronic Arts / Battlefield Studios.

Ключевым нововведением стало новое поле боя под названием Contaminated. Данная карта изображает европейскую гористую местность и предполагает ведение масштабных сражений с использованием пехоты, наземной техники и вертолётов.

Также со стартом второго сезона в игре появились временные игровые режимы VL-7 Strike, Battle Royale — Synthesis и Gauntlet: Altered State. Во всех этих режимах задействованы зоны с психоактивным дымом, вынуждающие игроков менять тактику и держать противогазы и фильтры в рабочем состоянии.

В игру возвращается разведывательный вертолёт AH-6 Little Bird, а также добавлены новые виды оружия и экипировки, включая защитные маски, ПЗРК «Игла» и дополнительное стрелковое оружие.