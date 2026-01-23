Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы ARC Raiders поведали о планах контентной поддержки шутера до мая этого года
Большие обновления с уникальными названиями будут выходить ежемесячно.

Экстракшн-шутер ARC Raiders, быть может, и стал неожиданно успешным для всех, включая самих девелоперов, но раз уж взялся за гуж — не говори, что не дюж. Необходимо обеспечивать проект регулярными обновлениями, чем, собственно, разработчики из Embark и занимаются. Сегодня они рассказали, какие изменения ждут игру в ближайшие четыре месяца, включая, что любопытно, почти подошедший к финалу январь.

Итак, в ближайшую неделю ARC Raiders получит обновление под названием Headwinds. Оно добавит в игру дополнительный отдельный матчмейкинг для игроков, достигших 40 уровня и выше. Предполагается, что такое разделение игроков по «скиллу» позволит обеспечить комфортные условия для всех участников процесса. Кроме того, ожидается появление нового внутриигрового проекта и небольшое новое условие на карте.

В феврале выйдет дополнение Shrouded Sky. По сравнению с январским в нём содержится вдвое больше изменений: новое условие на карте, новая угроза, внутриигровой проект, обновление карты.

В марте и апреле выйдут обновления Flashpoint и Riven Tides соответственно. Мартовское обновление можно назвать «проходным», а вот в апреле появится полностью новая карта, новый крупный противник категории «Арк», а также новое условие на карте.

Апдейты будут выходить ежемесячно и впредь, но об их содержимом дальше апреля девелоперы пока и сами, судя по всему, не знают. За вычетом всякой стандартной повторяемой из месяца в месяц мелочёвки.

#nexon #embark studios #arc raiders
+
Написать комментарий (0)
