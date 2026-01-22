Об этом сообщили разработчики из студии Spiders.

Новая часть относительно популярной ролевой игры GreedFall, получившая подзаголовок The Dying World, вышло в Steam по программе раннего доступа в сентябре 2024 года. За это время проект не снискал ровным счётом никакой популярности, одновременно в него играют не более двух десятков человек, ну а пользовательский рейтинг застыл на отметке в 57%.

Проект уже можно без зазрения совести назвать провалом по всем критериям без исключения, но девелоперы не опускают руки, и сегодня сообщили о том, что их творение покинет ранний доступ и станет полноценной завершённой игрой уже примерно через два месяца — 12 марта.

Если вы вдруг заинтересовались данной ролевой игрой, то напомним, что с точки зрения сюжета её события на три года предшествуют событиям первой части. Играть будем за аборигена с фигурировавшего в GreedFall острова Тир-Фради, которого насильно увезли на Древний континент, и которому предстоит найти себе место в этом гибнущем мире.

Изначально разработчики именовали сей продукт GreedFall II, но затем отказались от цифрового индекса, дабы не вводить никого в заблуждение и не создавать путаницу на ровном месте. Сюжетно, напоминаем, это приквел первой части.