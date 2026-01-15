Хорошие новости, учитывая, что сейчас творится с оперативной памятью.

Бум нейросетей, или так называемого искусственного интеллекта, привёл к тому, что крупные технокомпании начали скупать вычислительное оборудование, создав большой перекос на рынке. В частности, резко взлетела стоимость оперативной памяти, без которой немыслим ни один компьютер. Как нетрудно догадаться, в такой исторический период последнее, что хотят видеть геймеры, это запредельные и необоснованные требования новых игр к объёму этой самой оперативной памяти.

Полторы недели назад разработчики из IO Interactive выкатили системные требования экшена 007 First Light про молодого Джеймса Бонда, в которых порекомендовали игрокам закупиться 32 Гбайтами оперативной памяти. Учитывая визуальную и геймплейную составляющие данного проекта, нетрудно догадаться, какая была реакция игрового сообщества на эти известия.

По неизвестной причине разработчикам потребовалось девять дней на то, чтобы отреагировать на ситуацию, обнаружить ошибку и поправить требования к оперативной памяти. Теперь и в минимальных, и в рекомендованных требованиях указаны 16 Гбайт ОЗУ. Кроме того, девелоперы снизили рекомендации и к объёму видеопамяти: с 8 и 12 Гбайт до 6 и 8 Гбайт для минимальных и рекомендованных требований соответственно.

Релиз 007 First Light, напомним, назначен на 27 мая. Играть будем за молодого, но подающего большие надежды Джеймса Бонда, которому ещё только предстоит стать культовым Агентом 007.