Оглашены системные требования 007 First Light — для 1080p@60fps сгодятся RTX 3060 Ti или RX 6700 XT
Требования к процессорам ещё более демократичные.

При всём активном насаждении мысли о неотвратимости 4K-гейминга суровая реальность остаётся куда более прозаичной: по статистике Steam, более 52% всех геймеров остаются на мониторах с разрешением 1080p и более 20% — на мониторах с разрешением 1440p. Поэтому логику того, чтобы в первую очередь озвучивать системные требования именно для разрешения 1080p, можно без зазрения совести назвать железобетонной.

Вот разработчики из IO Interactive ей и следуют, огласив сегодня минимальные и рекомендованные системные требования своего приключенческого боевика 007 First Light про молодого, но подающего большие надежды Джеймса Бонда.

Минимальные требования предполагают, что вы будете играть в разрешении 1080p и довольствоваться фреймрейтом в 30 fps, и выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-9500K или AMD Ryzen 5 3500;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700 или дискретный эквивалент от Intel;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10/Windows 11.

Рекомендованные требования уже подразумевают, что вы намерены играть в разрешении 1080p при 60 fps, что многими геймерами воспринимается как минимально приемлемый фреймрейт. Чтобы его обеспечить, потребуется компьютер следующей или похожей конфигурации:

  • процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT или дискретный эквивалент от Intel;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10/Windows 11.

Какими при этом должны быть непосредственно настройки графики, не уточняется. Впрочем, у девелоперов ещё вагон и маленькая тележка времени, чтобы уточнить эту информацию. Напомним, что недавно релиз 007 First Light отложили на два месяца, так что теперь сыграть в приключения самого известного вымышленного сотрудника спецслужб можно будет только через полгода — с 27 мая.

