Звучит многообещающе, а вот что будет на практике — вопрос открытый.

В игровой индустрии принято обозначать высокобюджетные игры, рассчитанные на широкую аудиторию, индексом AAA (triple-A). Долгие годы этого было достаточно, однако несколько лет назад отдельным самонадеянным девелоперам и издателям этого показалось мало, и они придумали категорию AAAA (quad-A). Предполагается, что за ней скрываются сверхвысокобюджетные игры, превосходящие даже AAA-проекты, однако на практике все видеоигры, которым присвоили столь громкий индекс, оказывались не более чем оглушительными провалами.

Тем не менее, желание использовать такую терминологию осталось. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на LinkedIn-страницу одного из художников студии Eidos Montreal сообщил, что коллектив трудится над AAAA-видеоигрой.

Конкретных подробностей данного проекта пока нет. Известно лишь, что в его основу ляжет движок Unreal Engine 5 от Epic Games, а в плане жанра он будет относиться к приключенческим боевикам от третьего лица. Игра создаётся по полностью новой франшизе.

Следует понимать, что рынок видеоигр в наше время перегрет до предела: существуют игры на любой вкус, и всё уже упирается в ограничение в количестве свободного времени у взрослых геймеров, обладающих собственными источниками дохода, и на которых, собственно, ориентируются издатели и разработчики. Конкуренция нешуточная, и было бы интересно поглядеть, как новинка от Eidos Montreal будет с ней справляться.