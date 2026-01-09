Настало время спасения города от эпидемии. В крайне сжатые сроки.

Фанаты «Мора» приличное время пребывали в ожидании выхода Pathologic 3, и сегодня это ожидание наконец-то подошло к концу: игра добралась до релиза и стала доступна всем желающим. В российском регионе Steam проект предлагается по цене в 1 200 рублей, однако вплоть до 23 января на него будет распространяться релизная скидка в размере 20%. Так что до указанного дня забрать Pathologic 3 можно будет за 960 рублей.

По сюжету, мы играем за бакалавра Даниила Данковского, на плечи которого падает задание, важность которого невозможно переоценить: ему предстоит найти лекарство, которое остановит распространение эпидемии, изрядно подкосившей население местного городка.

Всё бы ничего, но на решение этой задачи Данковскому отведено лишь 12 суток. За это время протагонисту предстоит осмотреть пациентов, отделяя зёрна от плевел, принудительно вакцинировать ещё оставшихся в живых горожан, объявлять карантины и препятствовать распространению поддельных лекарств. Так что мы будем отыгрывать не просто роль молодого, но талантливого врача, но и своего рода следователя, наделённого ко всему прочему недюжинной исполнительной властью.