Традиционная распродажа, затрагивающая новогодние и рождественские праздники, продлится до вечера 5 января.

Несмотря на то, что штатными средствами Steam в России пополнить кошелёк своей учётной записи уже без малого четыре года невозможно, но, полагаем, любители видеоигр нашли устраивающие их способы решить эту задачу, чтобы не оставаться без свежих интерактивных развлечений, особенно от издателей и разработчиков, которые продолжают добросовестно продавать свои творения на российском рынке. Поэтому имеет смысл упомянуть о начале в Steam традиционной большой зимней/рождественской распродажи.

Понятно, что количество доступных с российских учётных записей Steam видеоигр из-за ухода практически всех крупных издательств с российского рынка значительно сократилось, но масса достойнейших проектов продолжают продаваться, и в рамках зимней распродажи они предлагаются по очень «вкусным» ценам.

В качестве примера упомянем несколько субъективно наиболее интересных и известных проектов:

Detroit Become Human — 130 рублей (скидка 90%) вместо базовых 1300 рублей;

No Man’s Sky — 760 рублей (скидка 60%) вместо базовых 1 900 рублей;

Euro Truck Simulator — 312 рублей (скидка 75%) вместо базовых 1 249 рублей;

Elden Ring — 2 339 рублей (скидка 35%) вместо базовых 3 600 рублей;

Baldur’s Gate 3 — 1 499 рублей (скидка 25%) вместо базовых 1 999 рублей;

ARC Raiders — 2 576 рублей (скидка 20%) вместо базовых 3 220 рублей;

Warhammer 40,000 Space Marine II — 1 279 рублей (скидка 60%) вместо базовых 3 199 рублей.

Распродажа продлится вплоть до 5 января, 21:00 по московскому времени.