В мире игр Михаил Андреев
В Steam стартовала крупная зимняя распродажа видеоигр
Традиционная распродажа, затрагивающая новогодние и рождественские праздники, продлится до вечера 5 января.

Несмотря на то, что штатными средствами Steam в России пополнить кошелёк своей учётной записи уже без малого четыре года невозможно, но, полагаем, любители видеоигр нашли устраивающие их способы решить эту задачу, чтобы не оставаться без свежих интерактивных развлечений, особенно от издателей и разработчиков, которые продолжают добросовестно продавать свои творения на российском рынке. Поэтому имеет смысл упомянуть о начале в Steam традиционной большой зимней/рождественской распродажи.

Понятно, что количество доступных с российских учётных записей Steam видеоигр из-за ухода практически всех крупных издательств с российского рынка значительно сократилось, но масса достойнейших проектов продолжают продаваться, и в рамках зимней распродажи они предлагаются по очень «вкусным» ценам.

В качестве примера упомянем несколько субъективно наиболее интересных и известных проектов:

  • Detroit Become Human — 130 рублей (скидка 90%) вместо базовых 1300 рублей;
  • No Man’s Sky — 760 рублей (скидка 60%) вместо базовых 1 900 рублей;
  • Euro Truck Simulator — 312 рублей (скидка 75%) вместо базовых 1 249 рублей;
  • Elden Ring — 2 339 рублей (скидка 35%) вместо базовых 3 600 рублей;
  • Baldur’s Gate 3 — 1 499 рублей (скидка 25%) вместо базовых 1 999 рублей;
  • ARC Raiders — 2 576 рублей (скидка 20%) вместо базовых 3 220 рублей;
  • Warhammer 40,000 Space Marine II — 1 279 рублей (скидка 60%) вместо базовых 3 199 рублей.

Распродажа продлится вплоть до 5 января, 21:00 по московскому времени.

Сейчас обсуждают

aoxoa1
22:16
ну да, он был более солоноватым чем сейчас, потому что разплодили подвидов и утратили аутентичность.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mozghru
22:16
Да все знают,что больше всего зарабатывают бесплатные игры) А где же Колда? Майки знают как губить студии..Один Тодик вывозит с переизданиями)
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
aoxoa1
22:12
ну да, с кальмарами и шубу, вполне достаточно.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
32Влад32
22:08
В 11-й интерфейс хуже, чем в 10-й? Я думал, что хуже уже не будет. Эх, ностальгические воспоминания о ХР, 7-ке.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Entity
22:00
Также во сне человек многому учится. Сознание - оно непрерывно, просто при просыпании блокируется доступ к определенной области памяти и кажется что был провал. Хотя так бывает не всегда)
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
Dentarg
22:00
После закона о хранении всех баз в РФ было очевидно, что рано или поздно прилетит и такой.
ФСБ сможет получать копии баз данных у любых российских компаний
Roamville
21:57
Покетбука вы, кажется, в глаза не видели - исходя из написанного. Все остальное, как следствие, тоже доверия не вызывает.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
21:56
Понятно, сказать вам нечего.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Дмитрий Патрушев
21:51
Скоро НГ, хочет на пару дошиков заработать, а иначе вообще голодный будет сидеть
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
mozghru
21:49
Численность армии Эстонии-под 8к военнослужащих ,половина призывники.. На 600 бункеров ,хватит ли?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
