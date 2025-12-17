Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
На фоне роста цен на оперативную память Larian Studios уделит особое внимание оптимизации Divinity
Раньше этим параметром в системных требованиях можно было пренебречь, теперь так уже не получится

Параметр объёма оперативной памяти в системных требованиях видеоигр на протяжении многих лет геймерами игнорировался: в масштабе стоимости компьютера в целом «оперативка» стоила сущие копейки, и при желании до недавнего времени можно было накупить модулей, в сумме дающих объём оперативной памяти, равный 32 Гбайт, а в идеале — 64 Гбайт.

Сейчас на фоне бума искусственного интеллекта и колоссального спроса дата-центров на оперативную память производственных мощностей для «простых смертных» резко перестало хватать, что по базовому закону экономики при сохранении спроса привело к росту цен. К которому, в свою очередь, потихоньку начинают адаптироваться разработчики видеоигр.

Так, глава Larian Studios Свен Винке сообщил, что коллектив уделит особое внимание технической части своей новой амбициозной ролевой игры Divinity. Подразумевается, что Divinity будет отличаться высоким уровнем оптимизации уже на стадии выхода в раннем доступе, что первоначально не входило в планы разработчиков. Как добавил Винке, ситуация бросила разработчикам вызов, который они с интересом принимают. А вот когда игра выйдет — пока большой вопрос. Не исключено, что к моменту релиза проекта ситуация с ценообразованием на модули оперативной памяти стабилизируется.

Что до самой Divinity, то на текущий момент о данном проекте официально известно лишь то, что её действие развернётся в Ривеллоне и что это будет самая крупная и амбициозная игра Larian Studios. Каких-либо подробностей сюжета и игрового процесса пока опубликовано не было.

#larian studios #divinity
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
22
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
43
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
18
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
5
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
2
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
1
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
7
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

Felix
22:55
Статья - огонь, как по мне. А тема повествования реально волнующая)
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
x41
22:52
А что с оверклоакой случилось? Чумбу переименовали и Данте. И декабрь на инглише.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
ЛехаСектоид
22:49
собака лает караван идёт
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
Владимир
22:44
Нет, тут новый вход запилили, и что-то там пошло не так, и ники переименовали в БД сайта
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:43
Забавно то, что на нормальных ресурсах использование твинков запрещено.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Владимир
22:42
чимбала переименовали )))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:31
>Основное ядро Liquorix 6.8 действительно не подписано. Но дистрибутив Chimbalix уже давно поставляется и с подписанным стандартным ядром Linux 6.1. Оно медленнее модифицированного ядра, но совместимо...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:27
И поддержка разного скейлинга и частоты выглядит вот так, а не твой скрин на одном мониторе:
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:24
>Насчёт VAAPI — это действительно косяк, но не мой, и исправлять его не вижу смысла в ближайшее время. Врёшь. Плеер чудесным образом получил плагин VDPAU, но не получил VA-API, так не бывает.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Overseer man
22:23
Просто поставьте Linux Nobara и забудьте об этом недоразумении. Хотя пока что можете сидеть на Windows 10, пока еще все игры поддерживаются...
Microsoft подробнее рассказывает о доступе ИИ-агентов в Windows 11 к папкам и файлам пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter