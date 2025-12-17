Раньше этим параметром в системных требованиях можно было пренебречь, теперь так уже не получится

Параметр объёма оперативной памяти в системных требованиях видеоигр на протяжении многих лет геймерами игнорировался: в масштабе стоимости компьютера в целом «оперативка» стоила сущие копейки, и при желании до недавнего времени можно было накупить модулей, в сумме дающих объём оперативной памяти, равный 32 Гбайт, а в идеале — 64 Гбайт.

Сейчас на фоне бума искусственного интеллекта и колоссального спроса дата-центров на оперативную память производственных мощностей для «простых смертных» резко перестало хватать, что по базовому закону экономики при сохранении спроса привело к росту цен. К которому, в свою очередь, потихоньку начинают адаптироваться разработчики видеоигр.

Так, глава Larian Studios Свен Винке сообщил, что коллектив уделит особое внимание технической части своей новой амбициозной ролевой игры Divinity. Подразумевается, что Divinity будет отличаться высоким уровнем оптимизации уже на стадии выхода в раннем доступе, что первоначально не входило в планы разработчиков. Как добавил Винке, ситуация бросила разработчикам вызов, который они с интересом принимают. А вот когда игра выйдет — пока большой вопрос. Не исключено, что к моменту релиза проекта ситуация с ценообразованием на модули оперативной памяти стабилизируется.

Что до самой Divinity, то на текущий момент о данном проекте официально известно лишь то, что её действие развернётся в Ривеллоне и что это будет самая крупная и амбициозная игра Larian Studios. Каких-либо подробностей сюжета и игрового процесса пока опубликовано не было.