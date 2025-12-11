Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Выход ремастера Deus Ex отложили на неопределённый срок после критики со стороны игроков
Проект будут доводить до требуемого геймерами уровня качества.

В конце сентября этого года Eidos Montreal и Aspyr представили вниманию общественности ремастер первой части серии Deus Ex. Первые кадры визуально обновлённой версии игры заставили многих геймеров задуматься о том, почему разработчики вообще собираются просить за этот труд деньги. Предполагалось, что игра в «омоложенном» виде заглянет на прилавки уже 5 февраля 2026 года, но сегодня разработчики объявили о переносе релиза на неопределённый срок.

По словам представителей компании Aspyr, они прислушались к отзывам игроков и приняли решение о том, чтобы потратить дополнительное время на доведение ремастера Deus Ex до требуемого уровня качества.

Все ранее оформленные предварительные заказы будут отменены, а деньги за них — возвращены покупателям. Судя по всему, задержка составит как минимум несколько месяцев; в противном случае столь радикальные меры издатель и девелоперы бы принимать не стали.

Изначально ремастер должен был порадовать игроков более современными эффектами освещения и затенения, текстурами и тенями высокого разрешения, более совершенной физикой, модернизированной системой частиц и в целом высокой детализацией моделей и объектов. Понятно, что в доработанной версии всё это будет реализовано, но, по всей видимости, теперь уже на более высоком уровне.

#eidos montreal #deus ex #aspyr #aspyr media #deus ex remastered
