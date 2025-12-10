За пять лет игра разошлась тиражом в 35 миллионов копий, что для одиночной ролевой игры — превосходный результат.

Кажется, только вчера мы пребывали в предвкушении выхода Cyberpunk 2077, как уже сегодня с этого момента минуло пять лет. За прошедшие годы научно-фантастическая ролевая игра от CD Projekt RED прошла путь от массового недовольства урезанным контентом и слабой технической частью до статуса культового проекта. И вот сегодня разработчики в свежем видеоролике вспомнили о том, как начинался путь проекта.

Напомним, что Cyberpunk 2077 осенью 2023 года обзавелась крупным сюжетным дополнением под названием Phantom Liberty, а к концу ноября текущего года разошлась тиражом в 35 миллионов экземпляров. В будущем CD Projekt RED намерена выпустить полноценный сиквел проекта, но сначала по плану выйдет новая часть «Ведьмака».