Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
CD Projekt RED свежим видеороликом отметила пятилетие со дня выхода Cyberpunk 2077
За пять лет игра разошлась тиражом в 35 миллионов копий, что для одиночной ролевой игры — превосходный результат.

Кажется, только вчера мы пребывали в предвкушении выхода Cyberpunk 2077, как уже сегодня с этого момента минуло пять лет. За прошедшие годы научно-фантастическая ролевая игра от CD Projekt RED прошла путь от массового недовольства урезанным контентом и слабой технической частью до статуса культового проекта. И вот сегодня разработчики в свежем видеоролике вспомнили о том, как начинался путь проекта.

Напомним, что Cyberpunk 2077 осенью 2023 года обзавелась крупным сюжетным дополнением под названием Phantom Liberty, а к концу ноября текущего года разошлась тиражом в 35 миллионов экземпляров. В будущем CD Projekt RED намерена выпустить полноценный сиквел проекта, но сначала по плану выйдет новая часть «Ведьмака».

#cd projekt red #cyberpunk 2077
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
2
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
19
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
6
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

typym6ek
22:44
Чё думали прокатит и фанаты схавают гуано? Сами схавали в итоге)
Activision решила больше не выпускать Call of Duty Modern Warfare и Black Ops друг за другом
valderm
22:38
добавлю, слегка возрос 1% и 0.1% FPS в хорайзене и киберпуке, но киберпук не видит FSR 4... тестировал на 9060 ХТ 16 Гб (упора в видеопамять нет).... позже прогоню ждалкера 2 и обливион ремастер - д...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Алексей Лаки
22:37
Статья для тревожных домохозяек.
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
Roditch
22:35
А может ты и запасной ПК разберёшь? А потом с чувством, толком и расстановкой спокойно соберёшь его к 2027 году. Спешить не надо, делай всё неспеша и основательно.
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
valderm
22:29
я только несклько тестов провел, буду тестить дальше, но заметил прирост использования видеопамяти в хорайзене и томбовском райдере ( тесты делаю в QHD)... прирост фпс есть так скажем около 3-5 %, но...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Dzhereli
22:28
"старые чипы якобы не обладают нужными блоками для вычислений" - изучи эту тему на зарубежных сайтах. Там бомжам объяснили почему.
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
guanokot
22:25
только что смотрел интервью: Журналист: "Хочется гордость иметь, хочется чтобы мы тоже крутые были." Представитель ВАЗа: "Почему вы хотите гордиться заводом, который к вам никакого отношения не имеет?...
«АвтоВАЗ» вернётся к пятидневной рабочей неделе с нового года
shuler37
22:13
Аттракцион неслыханной щедрости закончился.
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
Терминатор
22:11
Ладно. Жду твоих тестов игры The Outer Worlds 2.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
valderm
22:05
да, а на 1150 по GPU, 6600 VRam улетала по тем временам в небеса с трехвентилятркой 😰, я на ней за 9 лет поменял 7 раз вентиля охлаждения
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter