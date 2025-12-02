Игра жила, жива и, судя по всему, будет жить.

Euro Truck Simulator 2 продолжает не просто сохранять феноменальную популярность в целом, но и периодически обновлять рекорды «онлайна» в частности. Так, благодаря состоявшемуся в конце ноября релизу контентного дополнения Nordic Horizons, добавившему в игру локации Скандинавии, на выходных культовый симулятор дальнобойщика установил свежий рекорд одновременного количества пользователей в Steam — 72 678 человек.

Вместе с тем вплоть до 11 декабря на Euro Truck Simulator 2 в Steam будет распространяться большая скидка. Так, симулятор в базовом издании можно взять за четверть суммы — всего за 312 рублей. Ультимативная же версия со всеми контентными добавками обойдётся вам в полцены — 3 362 рубля. Полагаем, спустя почти четыре года все, кому это было нужно, разобрались, как пополнять кошелёк своей учётной записи Steam в текущих реалиях.

Что до Euro Truck Simulator 2 в целом, то следует понимать, что игра на «клавиатуре+мыши» даёт совсем не те впечатления, что с использованием полного набора манипуляторов. Так что о приобретении оных имеет смысл задуматься, если вы после работы готовы играть в симулятор... работы.