В мире игр Михаил Андреев
Симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 на выходных установил новый рекорд «онлайна»
Игра жила, жива и, судя по всему, будет жить.

Euro Truck Simulator 2 продолжает не просто сохранять феноменальную популярность в целом, но и периодически обновлять рекорды «онлайна» в частности. Так, благодаря состоявшемуся в конце ноября релизу контентного дополнения Nordic Horizons, добавившему в игру локации Скандинавии, на выходных культовый симулятор дальнобойщика установил свежий рекорд одновременного количества пользователей в Steam — 72 678 человек.

Вместе с тем вплоть до 11 декабря на Euro Truck Simulator 2 в Steam будет распространяться большая скидка. Так, симулятор в базовом издании можно взять за четверть суммы — всего за 312 рублей. Ультимативная же версия со всеми контентными добавками обойдётся вам в полцены — 3 362 рубля. Полагаем, спустя почти четыре года все, кому это было нужно, разобрались, как пополнять кошелёк своей учётной записи Steam в текущих реалиях.

Что до Euro Truck Simulator 2 в целом, то следует понимать, что игра на «клавиатуре+мыши» даёт совсем не те впечатления, что с использованием полного набора манипуляторов. Так что о приобретении оных имеет смысл задуматься, если вы после работы готовы играть в симулятор... работы.

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
21:46
Большой побег — фильм из золотого фонда Голливуда Картина, оказавшая колоссальное влияние на кинематограф Это основанный на реальной истории массового побега солдат союзников из немецкого лагеря для ...
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
NuclearMissionJam
21:42
Я ворона видел только в зоопарке) Это надо к любителям птиц обращаться, которые с фотокамерами в лесах и полях снимки делают. А я только в городе птиц вижу, кроме ворон и сорок тут никого крупного нет
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Роман Ефимочкин
21:33
Себя проверь для начала.
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
Валерий Муравицкий
21:26
Значит узлы создавали не зря
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
Bernigan
21:23
Это просто амудешный магазин где консультанты целенаправленно впаривают амд скорее всего, во всём мире далеко не так, что Стим подтверждает
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
dimkahon
20:59
А теперь смотрим, что написано на wcctech.com. Все, что нужно знать о нефанатской администрации сайта.
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Сергей Анатолич
20:57
Еуропа, вами правит баба-генеколог! Куда ещё ниже падать то? Конечно любая сделка будет для вас некрасивой. Кто вас вообще спрашивать будет. Вы же слякоть. В кого превратилась эта еуропа?🤮
Европа опасается «некрасивой сделки» для себя из-за мирного плана Трампа по Украине
Алексей Курляев
20:54
Как собрать ПК и не разориться на ддр? Покупайте по рекламе этого блогера на рекламируемом им ресурсе и точно в одних труханах будешь стоять около 5-ки с протянутой рукой😂 Кому нужен бюджетный пк r5 ...
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
vl
20:47
Zystax неисправим, выбирает в своих сборках блоки питания, как говорится, "на сдачу". На блоке питания нельзя экономить, это самая долгоживущая часть компьютера и параметры его должны быть соответст...
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Александр Сумин
20:41
Ура!!! Очень скоро и зимой в Москве жара будет доходить до +30°!!!
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
