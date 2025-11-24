Колоссальная сумма, если подумать. Тем более что 80% от неё приходится на москвичей.

Видеоигры давно уже стали основным для многих способом «убить время», вытеснив из этой роли просмотр кинофильмов или сериалов. Тенденция общемировая, и Россию, даже несмотря на то, что большая часть игр от наиболее известных издателей и разработчиков с 2022 года в стране официально недоступна, она не обходит. Так, издание «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства креативных индустрий (АКИ) сообщает, что россияне ежегодно оставляют в видеоиграх порядка 380 миллиардов рублей.

Глава Агентства Гюльнара Агамова отметила, что наиболее щедрым в этом плане регионом России является Москва: на столицу приходится 80% всех расходов на видеоигры. В АКИ не уточнили, что конкретно подразумевается под расходами на видеоигры, но что-то нам подсказывает, что львиная их доля — это так называемые донаты (покупка различного необязательного внутриигрового контента).

Агамова назвала игры современной платформой «передачи смыслов» и напомнила, что в некоторых странах, например, в Индонезии, видеоигры исполняют роль своеобразных социальных сетей, в которых люди общаются и даже заводят знакомства.

Любопытно, что этим летом при поддержке АКИ выходило похожее исследование, подсчитавшее объём российского видеоигрового рынка в сумму порядка 200 миллиардов рублей. Практически двукратное расхождение со статистикой-героиней данного материала можно объяснить тем, что в летнем исследовании учитывался именно официальный объём, тогда как свежее исследование, скорее всего, учитывает и различные неофициальные расходы, например, «донаты» у стримеров по различным играм.