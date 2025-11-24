Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
АКИ: Россияне ежегодно тратят на видеоигры около 380 млрд рублей
Колоссальная сумма, если подумать. Тем более что 80% от неё приходится на москвичей.

Видеоигры давно уже стали основным для многих способом «убить время», вытеснив из этой роли просмотр кинофильмов или сериалов. Тенденция общемировая, и Россию, даже несмотря на то, что большая часть игр от наиболее известных издателей и разработчиков с 2022 года в стране официально недоступна, она не обходит. Так, издание «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства креативных индустрий (АКИ) сообщает, что россияне ежегодно оставляют в видеоиграх порядка 380 миллиардов рублей.

Глава Агентства Гюльнара Агамова отметила, что наиболее щедрым в этом плане регионом России является Москва: на столицу приходится 80% всех расходов на видеоигры. В АКИ не уточнили, что конкретно подразумевается под расходами на видеоигры, но что-то нам подсказывает, что львиная их доля — это так называемые донаты (покупка различного необязательного внутриигрового контента).

Агамова назвала игры современной платформой «передачи смыслов» и напомнила, что в некоторых странах, например, в Индонезии, видеоигры исполняют роль своеобразных социальных сетей, в которых люди общаются и даже заводят знакомства.

Любопытно, что этим летом при поддержке АКИ выходило похожее исследование, подсчитавшее объём российского видеоигрового рынка в сумму порядка 200 миллиардов рублей. Практически двукратное расхождение со статистикой-героиней данного материала можно объяснить тем, что в летнем исследовании учитывался именно официальный объём, тогда как свежее исследование, скорее всего, учитывает и различные неофициальные расходы, например, «донаты» у стримеров по различным играм.

#россия #экономика #видеоигры #игровая индустрия
Сейчас обсуждают

Терминатор
18:39
Подскажите кто знает на мат платах где есть встроенный Bluetooth какие он поддерживает кодеки. Сижу ломаю голову.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:37
А вот тут я не причем вообще.я не ставил минуса.И даже Непрану порвану -щас исправлю.Так что у кого то масса ботов.Причем десятки
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
18:28
Ухахахахахахахах Хейтер,не в ту сторону воюешь,или своих не признал за туманом войны ? Вряд ли у Непранки хватит мозгов на столько ботов пхахахахахах или у Алёшки полотера
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
18:04
Да все равно поковыряться можно и с таймингам и не 6000 а вроде 6400.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
salexa
18:02
петухи хранцузские ...
Во Франции планируют ввести добровольную военную службу
Зэ Панишер
18:02
Ты нормально общаться умеешь ? Надо же.ок Ахаххахаха Да насколько помню у него 7700 И там 6000 золотая середина,больше не надо.толькл тайминги поменьше
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
18:00
Понятно ему не нужно по памяти 8400. Хотя он сам писал тут что перешёл на AM5 только из-за памяти DDR5. Спасибо вам что всё знаете и за него отвечаете.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
17:57
Непран порван,зачем ему на 7000 райзене 8400 кусок идиота ? Ухахахахахахахах А что ты можешь ? Украденный скрин с гпу3 с 4090 в интернете украсть и прилепить криво и скинуть пацанам ? Это мы видели уж...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Михаил Иванов
17:55
Интересно правда ли это,такая оперативка-это прям мощь,ждем презу
Huawei MatePad Edge будет поддерживать приложения Windows и DirectX
Терминатор
17:53
Твоя мамка Аsus че не может по памяти 8400 что ли ?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
