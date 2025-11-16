У игры на старте зафиксированы серьёзные технические проблемы. Которые, впрочем, оперативно устранили.

Вчера днём состоялся долгожданный многими полноценный релиз экстракшн-шутера Escape from Tarkov. Всё бы ничего, но, как оно часто бывает, разработчики по каким-то причинам к масштабному запуску проекта не подготовились, в результате чего релизу сопутствовали технические неполадки и трудности с авторизацией.

К моменту публикации данной заметки основная масса неполадок уже исправлена, и девелоперы даже подготовили для игроков виртуальную компенсацию, за что Battlestate Games можно похвалить, но осадок у людей остался. А вместе с ним остались и негативные пользовательские отзывы, которые в общей сложности вылились в 30-процентный рейтинг Escape from Tarkov в Steam.

При всём этом в плане «онлайна» у шутера всё не так плохо, как могло быть: максимальное количество игроков в Steam составило без малого 48 000 человек. Кроме того, к моменту написания данной заметки Escape from Tarkov являлся безусловным лидером в плане просматриваемости на площадке прямых трансляций Twitch: всего за приключениями стримеров в охваченном боевыми действиями вымышленном городе Таркове наблюдали более 267 000 зрителей.

Для сравнения, статистически самая популярная на Twitch категория «Общение» расположилась на втором месте с 221 000 зрителей. Иными словами, интерес к Escape from Tarkov есть, и не исключено, что рекорды «онлайна» у него только впереди.