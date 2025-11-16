Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Escape from Tarkov стартовал в Steam с 30-процентным пользовательским рейтингом
У игры на старте зафиксированы серьёзные технические проблемы. Которые, впрочем, оперативно устранили.

Вчера днём состоялся долгожданный многими полноценный релиз экстракшн-шутера Escape from Tarkov. Всё бы ничего, но, как оно часто бывает, разработчики по каким-то причинам к масштабному запуску проекта не подготовились, в результате чего релизу сопутствовали технические неполадки и трудности с авторизацией.

К моменту публикации данной заметки основная масса неполадок уже исправлена, и девелоперы даже подготовили для игроков виртуальную компенсацию, за что Battlestate Games можно похвалить, но осадок у людей остался. А вместе с ним остались и негативные пользовательские отзывы, которые в общей сложности вылились в 30-процентный рейтинг Escape from Tarkov в Steam.

При всём этом в плане «онлайна» у шутера всё не так плохо, как могло быть: максимальное количество игроков в Steam составило без малого 48 000 человек. Кроме того, к моменту написания данной заметки Escape from Tarkov являлся безусловным лидером в плане просматриваемости на площадке прямых трансляций Twitch: всего за приключениями стримеров в охваченном боевыми действиями вымышленном городе Таркове наблюдали более 267 000 зрителей.

Для сравнения, статистически самая популярная на Twitch категория «Общение» расположилась на втором месте с 221 000 зрителей. Иными словами, интерес к Escape from Tarkov есть, и не исключено, что рекорды «онлайна» у него только впереди.

#escape from tarkov #battlestate games
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
26
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
34
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
11
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

Яков Рудев
17:48
Соревнование меча и брони. В Карабахе и в начале СВО побеждал меч(беспилотник), сейчас рэб, обьектовое пво , пво войск + дробовики у солдат, сеткометы, бпла перехватчики, мангалы на танках и роль бпла...
В Китае испытали напечатанный на 3D-принтере турбореактивный двигатель
ChAS
17:32
Видел в живую. Как раз на работе такая ещё лежит.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Говорящий Гриб
17:25
Пedики что ли?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Говорящий Гриб
17:23
Она там никогда не прекращается.
Аналитики заявили о завершении паники на рынке биткоина
Говорящий Гриб
17:20
Скоро мы все замёрзнем.
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
komatoz2000
17:20
сука, какой же я старый....даже боязно вспоминать мои первые видяхина шине ISA
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Говорящий Гриб
17:13
Где ты там маму свою увидел? В фразе "я когда то ее очень хотел" ?
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
unhurtable
16:51
И стороны пожав руки разбежались - одни искать денег за которые обещали купить, вторые производственные мощности чтоб наделать это чудо... P.S. О, понял - бартер на кокаинум же
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
Всеволод Шевченко
16:45
Вы все козлы, а я и Зистакс - пацаны!
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
OldBrave
16:44
Тут ты не прав, - "...невозможно погасить даже продажей самих сша...". ВВП - это не стоимость активов, а стоимость произведенной в течение года продукции.
США стоят на пороге экономического кризиса по мнению экс-аналитика МВФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter