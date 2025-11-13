В базовом издании игра предлагается за 1 800 рублей.

Пока другие разработчики и издатели видеоигр открывают предварительные заказы на свои творения за несколько недель, а в особо запущенных случаях — за несколько месяцев до их выхода, студия Battlestate Games дала возможность предзаказать и, как следствие, предзагрузить свой экстракшн-шутер Escape from Tarkov буквально за два дня до его полноценного релиза.

В Steam новинка предлагается за вполне адекватные по современным меркам деньги: базовое издание обойдётся покупателю в 1 800 рублей, издание Left Behind Edition в 2 900 рублей, ну и издание Prepare for Escape Edition — в 4000 рублей. Также добавим, что вплоть до релиза, который состоится в эту субботу, на все издания Escape from Tarkov будет распространяться 25-процентная скидка, так что в ближайшие два дня их можно будет приобрести за 1 350, 2 175 и 3 000 рублей соответственно.

Расширенные издания отличаются от базового рядом внутриигровых бонусов. Покупка издания Left Behind Edition даст вам возможность пользоваться защищённым контейнером «Альфа» размером 2 на 2 ячейки, расширенным тайником на 10 на 40 ячеек, а также специальной экипировкой и набором умений. Издание Prepare for Escape Edition даёт защищённый контейнер «Бета» размером 3 на 2 ячейки, а также ещё более расширенный тайник — размером 10 на 50 ячеек. Кроме того, в самом дорогом издании внутриигровые торговцы будут иметь по отношению к вам больший начальный бонус к лояльности.