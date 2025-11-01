Учитывая, что до конца года всего ничего, план внушительный.

Не успел экстракшн-шутер ARC Raiders толком выйти, как разработчики из коллектива Embark Studios уже опубликовали «дорожную карту», а если говорить по-русски, то просто план поддержки нового проекта вплоть до конца текущего года. Принимая во внимание тот факт, что до конца года осталось всего два месяца, план достаточно серьёзный.

Для начала разработчики напомнили, что уже сейчас вовсю корпят над ближайшим обновлением, которое добавит в игру новые состояния полей боя, новые испытания, косметические элементы и прочее. До конца ноября игроков ждёт новая карта Stella Montis, новое событие сообщества, два новых вида противников, а также свежие квесты и предметы экипировки.

На декабрь в ARC Raiders запланировано появление «снежного» состояния карт, новые квесты, свежее событие, а также новая «Колода рейдера».

Когда конкретно вышеуказанные обновления будут внедряться в игру, не уточняется, но в целом это не так уж и важно. Отметим, что ARC Raiders успешно стартовала в Steam, однако пока неясно, насколько этот успех долгосрочный. Предыдущее творение Embark Studios — шутер The Finals — тоже в своё время продемонстрировало успешный старт, но в итоге стремительно «сдулось».