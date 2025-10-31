Впрочем, впереди ещё выходные, и ситуация может выправиться. Хоть это и маловероятно.

Пару дней назад космическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от мэтров из Obsidian Entertainment добралась до полноценного релиза. Чудес успеха, по крайней мере, пока, новинке показать не удалось, и убедиться в этом можно, ознакомившись со статистикой, предоставленной порталом SteamDB.

Из этой статистики следует, что своего пикового значения «онлайна» The Outer Worlds 2 достигла именно в момент релиза вечером 29 октября. С тех пор синусоида показателей пикового «онлайна» устаканилась примерно на одном уровне, что означает достижение новинкой своего «потолка».

Безусловно, сегодня пятница, впереди выходные (пусть и не в России в связи с переносом выходного на следующую неделю), а это значит, что теоретически показатели The Outer Worlds 2 могут возрасти. Впрочем, даже если это и произойдёт, то вряд ли рост будет резким, и уж тем более многократным. Обычно ожидаемые игры фиксируют рекордные показатели «онлайна» уже в первые часы после релиза.

Отметим, что франшизу The Outer Worlds в целом сложно назвать популярной: рекордным показателем «онлайна» в Steam у первой части было всего 20 тысяч пользователей, что по меркам современной игровой индустрии совсем несущественно. Так что это ещё один довод в пользу того, что своего рекорда сиквел уже, по сути, достиг.