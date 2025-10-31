Как минимум в плане первоначальных показателей «онлайна».

Несколько часов назад постапокалиптический экстракшн-шутер ARC Raiders (не путать с ARK Survival Evolved, никакого отношения друг к другу эти проекты не имеют) от коллектива Embark Studios, получившего известность благодаря многопользовательскому боевику The Finals, добрался до релиза.

И вопреки популярным предсказаниям новинка стартовала очень успешно: согласно статистике портала SteamDB, её пиковый «онлайн» в сервисе Valve перевалил за 260 тысяч пользователей. При этом необходимо понимать, что речь идёт о так называемом премиальном проекте — том, который предлагается за определённую сумму, а не распространяется по условно-бесплатной модели.

Отметим также, что впереди выходные, и обычно новые видеоигры собирают максимальный «онлайн» именно в течение уик-энда, так что у Embark Studios есть все шансы закрепить успех и оставить многопользовательский экшен The Finals в тени новинки.

Напомним, что ARC Raiders повествует о выживании людей на Земле, захваченной инопланетной механизированной расой под названием ARC. Выживать приходится в подземном комплексе Сперанца, ну а за поисками припасов выбираться на поверхность, где искателей приключений уже поджидают опасности вплоть до смертельных.

Пока что у нового шутера очень высокие пользовательские оценки в Steam: геймеры отмечают качественную проработку игрового мира, достойную работу художников и в целом увлекательный игровой процесс.