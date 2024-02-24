Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Age of Empires Mobile продемонстрировали игровой процесс новинки
Вроде бы типичная AoE. С той лишь разницей, что нужен телефон. У вас же он есть?

реклама

Тенденция в игровой индустрии последние десять лет не меняется: упор делается на мобильные устройства, которые всегда при пользователях, благодаря чему те могут проводить время в видеоиграх (желательно с «донатом») даже в тех ситуациях, когда со стационарными игровыми устройствами это было бы невозможно — например, во время поездки в общественном транспорте. Сейчас игровая индустрия столь раздута, что разработчики и издатели всячески борются за отнюдь не безграничное свободное время платёжеспособных геймеров, поэтому в дело вступают даже такие неординарные решения, как перенос стратегии в реальном времени на мобильное устройство.

реклама

Именно так в своё время родилась идея создания Age of Empires Mobile, первыми кадрами игрового процесса которой сегодня поделились разработчики из студии TiMi. Нетрудно заметить, что перед нами своеобразный гибрид Age of Empires III и Age of Empires IV с поправкой на управление.

Отличительной особенностью Age of Empires Mobile является система «эпических героев», которые будут участвовать в битвах и применять уникальные способности, позволяющие сражать орды противников.

Релиз Age of Empires Mobile должен состояться в этом году в App Store и Google Play, но пока без конкретики.

#age of empires mobile #timi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
36
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
126
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
9
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5

Сейчас обсуждают

E. S.
00:19
Серверный проц надо сравнивать с серверными, а не тредриперами. Очень им хочется показать, что арм хорош. Но не так же это делать?
Nvidia GH200 не смог опередить Threadripper 7000 в тестах Linux
Ляд
00:12
Танк сделан для колониальных войн, он должен пугать своим видом папуасов и красиво кататься по шоссе.
Фото: Танк M1 Abrams с динамической защитой зафиксирован в зоне СВО
АЕV
00:12
Очередной сбитый А50 вс РФ как бы говорит об обратном)))
Фото: Танк M1 Abrams с динамической защитой зафиксирован в зоне СВО
DonCarleone
00:10
Хорошие санкции, вводите их больше...чтобы до выборов в сша, страна развалилась уже
В Минфине США считают, что страна выдержит обратный эффект своих же антироссийских санкций
bog098
00:08
Тебе то какая разница, все равно не закажешь с амазон
Цена на AMD Ryzen 9 7900X3D упала до самого низкого уровня за всю историю
Ремонт Компьютеров
23:59
Xeon 1650v4+ мать с612, и 6700хт сижу играю во все новинки под 85 кадров, исключение Анал вэйк 2 с упором в видеокарту и шлак Старфилд
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Ремонт Компьютеров
23:57
Huanan X99-QD4+ xeon 1660v4 + 32gb итого 11500 рублей за всё. Все эти рузены 5500, 3600, 5600 в мусорку за из цену
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Китя
23:54
Гарантия 36 месяцев. NV 7000 он любит умирать еще. а первом году при перегреве. Отнесешь возьмешь новый, он же будет еще на гарантий.
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
MoKotik
23:47
Мой проц 10400F выдает 452 и 3351 балла, так что норм производительность
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 протестировали в бенчмарке CPU-Z
REY_B_
23:47
Если уж настройки Ультра, то почему FHD? Если тестить чисто процессор, без упора в видяху, то настройки должны быть на минимальных. Если "как оно есть на самом деле", то напротив, в разрешении 2,5К, у...
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем