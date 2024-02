Вроде бы типичная AoE. С той лишь разницей, что нужен телефон. У вас же он есть?

Тенденция в игровой индустрии последние десять лет не меняется: упор делается на мобильные устройства, которые всегда при пользователях, благодаря чему те могут проводить время в видеоиграх (желательно с «донатом») даже в тех ситуациях, когда со стационарными игровыми устройствами это было бы невозможно — например, во время поездки в общественном транспорте. Сейчас игровая индустрия столь раздута, что разработчики и издатели всячески борются за отнюдь не безграничное свободное время платёжеспособных геймеров, поэтому в дело вступают даже такие неординарные решения, как перенос стратегии в реальном времени на мобильное устройство.

Именно так в своё время родилась идея создания Age of Empires Mobile, первыми кадрами игрового процесса которой сегодня поделились разработчики из студии TiMi. Нетрудно заметить, что перед нами своеобразный гибрид Age of Empires III и Age of Empires IV с поправкой на управление.

Отличительной особенностью Age of Empires Mobile является система «эпических героев», которые будут участвовать в битвах и применять уникальные способности, позволяющие сражать орды противников.

Релиз Age of Empires Mobile должен состояться в этом году в App Store и Google Play, но пока без конкретики.