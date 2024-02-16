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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Capcom считает, что разработка игр дорожает, поэтому рассматривает возможность повышения цен
Как же это всё притянуто за уши.

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На сегодняшний день в игровой индустрии существует консенсус, что стоимость видеоигр в базовом исполнении должна составлять $70, ну и аналоги в местных валютах. Нетрудно понять, что с такой политикой игры перестают быть развлечением для всех, и что популярность в такой действительности начинают набирать проекты, распространяемые по условно-бесплатной модели. И вот, к когорте издателей, которые свято верят в то, что «разработка дорожает», готовится присоединиться Capcom. По крайней мере, под это решение уже начали активно стелить соломку.

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Так, согласно информации из финансового отчёта компании, за последние годы стоимость производства видеоигр выросла многократно, тогда как цены оставались прежними. Первым проектом Capcom, который будет распространяться по цене в $70, станет Dragon’s Dogma 2. Очевидно, что на основе результатов новинки и будет приниматься дальнейшее решение о повышении цен.

Как мы уже неоднократно отмечали, в своих отчётах издатели видеоигр очень удобно отмечают только одно обстоятельство — повышение стоимости разработки игр — но намеренно упускают тот факт, что за прошедшие десятилетия и объём игровой индустрии увеличился многократно, за счёт чего игры стали приносить больше прибыли, тем самым компенсируя затраты на производство. Манипуляция статистикой — это вообще очень удобная вещь, когда необходимо пропихнуть «нужное» решение. Наконец, не стоит забывать о том, что долларовая инфляция также имеет место: американская валюта за последние десять лет обесценилась примерно вдвое, причём тенденция свидетельствует о том, что темпы долларовой инфляции будут только увеличиваться. Со всеми вытекающими последствиями.

#capcom
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