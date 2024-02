В чём тогда смысл существования Xbox Series X и S?

Издания XboxEra и The Verge опубликовали материалы, в которых рассказали о желании компании Microsoft сменить свою стратегию по части распространения игр от внутренних студий. Редмондцы намерены отказаться от политики эксклюзивности, поэтому некоторые проекты могут появиться на платформах конкурентов.

По данным анонимных инсайдеров, знающих о делах в стане Microsoft Gaming, противоречивая ролевая игра Starfield появится на консоли PlayStation 5 после выхода дополнения Shattered Space. Релиз последнего ожидается до конца 2024 года. Информаторам также удалось выяснить, что Xbox потратила деньги на закупку PS5-девкитов для «поддержки текущих производственных усилий».

Аналогичным образом Microsoft собирается поступить в отношении приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle. По данным инсайдеров издания The Verge, редмондцы всерьёз рассматривают возможность выпуска проекта на PS5. В плане очерёдности это будет реализовано следующим образом: сначала экшен про молодого Индиану Джонса выйдет на ПК и Xbox, а спустя несколько месяцев заявится на PlayStation 5. Информаторы утверждают, что первоначальный релиз должен состояться в декабре 2024-го. Соответственно, на консоли от Sony игру следует ждать только в 2025 году.

Проверить достоверность сведений инсайдеров получится уже в ближайшее время, поскольку слухи о выходе ритм-экшена Hi-Fi Rush и кооперативного приключения Sea of Thieves на консоли PlayStation 5 начали ходить ещё в январе. Если вся информация подтвердится, то свежие новости о расширении платформенной географии обеих игр должны быть представлены в ближайшие недели.

В своём материале журналист The Verge отдельно подчеркнул, что пока Microsoft не приняла окончательного решения насчёт дальнейшей судьбы своих эксклюзивов. Дескать, стратегия только формируется, все ещё можно обратить вспять. Но инсайдеры убеждены, что редмондцы объявят о своей новой стратегии уже в феврале. Если так, то в покупке консолей Xbox Series не останется никакого смысла. Игроки из РФ и РБ знают, насколько «дружелюбной» стала эта платформа за последние годы. Возня с DNS — только верхушка айсберга.