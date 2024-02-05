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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield получит поддержку FSR 3 уже на этой неделе
Но проблема же не в этом.

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Компания Bethesda сообщила, что на текущей неделе ролевая игра Starfield получит поддержку технологии апскейлинга FSR 3. Данное важное новшество появится вместе со свежим патчем, но сначала он будет доступен в бета-ветке Steam.

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Апдейт, который добавит FSR 3 к публичной версии Starfield, должен выйти до конца февраля текущего года. Вскоре после этого состоится релиз «следующего запланированного обновления», которое должно исправить проблему с FormID. Последняя вызывала проблемы с сохранениями у некоторых пользователей.

На данный момент наличием поддержки FSR 3 может похвастаться буквально несколько тайтлов, среди которых есть Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Напомним, релизная версия Starfield была снабжена только поддержкой FSR 2, программное решение от NVIDIA появилось в игре спустя несколько месяцев.

Starfield вышла на ПК и Xbox в начале сентября 2023-го. Несмотря на неплохие обзоры прессы, проект был прохладно встречен как фанатам Bethesda Game Studios, так и поклонниками жанра. На момент написания данного материала «симулятор космических загрузок» набрал в Steam свыше 93 тысяч отзывов, из которых только 62 % были положительными.

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Ситуация с недавними обзорами выглядит значительно хуже: 39 % положительных из 3102 написанных.

#amd #bethesda game studios #starfield #fsr 3 #microsoft gaming
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