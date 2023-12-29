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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Крупнейший сайт с пользовательскими модификациями ModDB подвёл итоги 2023 года
Лучший мод — Half-Life Alyx NoVR для Half-Life: Alyx. По названию всё должно быть понятно.

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Популярный и востребованный у создателей модификаций сайт ModDB подвёл свои итоги года и составил список лучших работ за прошедшие 12 месяцев. Победители были объявлены аж в 10 номинациях, про которых мы сейчас и поговорим.

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Лучший мод для одиночной игры — Half-Life Alyx NoVR для Half-Life: Alyx. Тут всё понятно из названия: модификация позволяет запустить оригинальный проект без VR-шлема. Авторы произведения утверждают, что с его помощью получится максимально безболезненно пройти Half-Life: Alyx без дополнительной гарнитуры. Проект в таком случае работает даже со Steam Deck.

Лучший мультиплеерный мод. Age of the Ring для The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth II — Rise of the Witch King. Модификация делает оригинальную игру более похожей по духу на произведения Джона Р.Р. Толкина. К тому же, Age of Ring содержит множество новых героев, юнитов, заклинаний и умений, а также сюжетную кампанию про путешествие Братства кольца. Мод существует уже много лет и за это время заработал множество наград от редакторов и пользователей сайта ModDB.

Лучший графический мод. Resident Evil — Seamless HD Project v1.1 для Resident Evil. Серьёзным образом «подтягивает» графическое исполнение оригинальной Resident Evil образца 1996 года. Автор мода Seamless HD Project прогнал задники через нейросеть, повысив их разрешение, отреставрировал интерфейс меню и портреты героев, а также улучшил все доступные визуальные эффекты.

Лучший перерабатывающий игру мод. TimeWarp для Half-Life. Это действительно совершенно новая игра, которая работает на базе первой Half-Life. Главный герой с классической амнезией оказывается в исследовательском подземном комплексе, после чего знакомится с ИИ Джей, которая рассказывает о своей миссии, — остановить Доктора и не дать ему уничтожить человечество. Новоявленная компаньонка предлагает бывшему подопытному помочь ей, получив за это «вольную». И главный герой отправляется с ИИ путешествовать по эпохам, собирая кристаллы времени.

Лучшая поддержка. FIFA Manager 2023 для FIFA Manager 14. Разработчики модификации поддерживают её на протяжении более 9 лет, а новую версию должны представить уже в начале 2024-го. Данный проект добавляет в игру текущие турниры, улучшает графику и исправляет множество критических ошибок.

Награда «Достойно выйти как официальный аддон» —Empire II для Empire: Total War. Речь идёт уже о четвёртой версии проекта, которая включает свыше 4,5 тысячи юнитов, 45 играбельных фракций, многопользовательские кампании, 27 новых культур и многое другое.

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Остальные награды мы выдадим списком:

  • Награда за лучшую адаптацию. Dawn of the Dead для Men of War: Assault Squad 2.
  • Лучшая уникальная особенность. Suburban Basketball для Doom II.
  • Самый ожидаемый мод. Dark Messiah: Co-op для Dark Messiah of Might and Magic.
#moddb #пользовательские модификации
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