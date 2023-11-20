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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Руководитель студии-разработчика Baldur’s Gate 3 был уверен, что Alan Wake 2 станет игрой года по версии Golden Joystick
Ну какой же скромняга-симпатяга!

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Близится церемония награждения The Game Awards 2023, в которой ролевая игра Baldur’s Gate 3 представлена в большом количестве номинаций. На прошедшей Golden Joystick 2023 проект собрал статуэтки по всем номинациям, в которых был только представлен. Ситуацию с награждениями в очередной раз вызвался прокомментировать Свен Винке, глава студии Larian.

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Свен Винке признался, что не ожидал такого триумфа Baldur’s Gate 3 на прошедшей Golden Joystick 2023. Он считал, что проект студии может забрать победу в категории «Лучшая игра на ПК», но никак не предполагал, что Baldur’s Gate 3 заберёт все статуэтки, включая «Игра года».

Более того, глава Larian был убеждён, что игрой года станет Alan Wake 2 — сам он её не запускал, но «был наслышан». Свен Винке видел, что люди оставались в восторге от общения с новым хоррор-экшеном от Remedy. Наконец, оставалась ещё The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в победу которой бельгиец, по своей скромности, тоже больше верил, чем в свой проект.

Логика у Свена Винке довольно проста: игры такого жанра, как у Baldur’s Gate 3, нечасто забирают главные награды в индустрии. Как правило, все фанфары и «лайки» зарабатывают кинематографические экшены. А тут хардкорная партийная ролевая игра, ориентированная на ПК, стала фаворитом во всех номинациях — удивлению разработчика не было предела.

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Baldur’s Gate 3 также считается фаворитом грядущей The Game Awards 2023, церемония которой должна пройти в ночь с 7 на 8 декабря. Проект представлен в восьми номинациях, среди которых есть, разумеется, самая почётная — «Игра года». Ровно такое же количество номинацией есть у Alan Wake 2.

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