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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Экшен-стратегия Warcraft Rumble выйдет на iOS и Android уже 3 ноября
В свежем трейлере авторы в подробностях рассказали обо всём.

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Разработчики из компании Blizzard выпустили новый трейлер, посвящённый своей мобильной экшен-стратегии Warcraft Rumble. Дата релиза проекта уже названа и даже размещена на официальном сайте — общий запуск должен состояться 3 ноября текущего года.

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Warcraft Rumble предложит игрокам собрать армию из известных персонажей вселенной Warcraft и отправить их сражаться с себе подобными в рамках PvP-битв и не только в них. Любителям мобильных развлечений проект также предоставить возможность коллекционировать миниатюры и проходить сюжетную кампанию, рассчитанную на одного человека.

На официальном сайте Warcraft Rumble разработчики достаточно подробно описали, как правильно надо правильно здесь играть. Сначала нужно собрать ресурсы и заняться размещением войск, расходуя золото. Авторы подчёркивают, что дополнительное золото можно получить со временем, за счёт добычи и из сундуков с сокровищами.

Затем идёт следующая фаза отыгрыша — захват объектов (сторожевых башен и камней встреч), которые позволяют размещать войска поближе к цели. Для победы нужно будет в какой-то момент контролировать всё поле боя.

Реиграбельность Warcraft Rumble достигается за счёт применения разных способностей войск для перехвата стратегической инициативы. Так, воздушные отряды эффективны против бойцов ближнего боя, а осадные отряды способны наносить дополнительный урон сторожевым башням. В бою ещё важно поддерживать размещённые отряды с помощью правильно подобранных заклинаний.

Ключевые особенности Warcraft Rumble:

  • более 60 персонажей из вселенной Warcraft;
  • одиночная кампания на 70 миссий;
  • система гильдий с сезонными наградами;
  • кооперативные и PvP-режимы;
  • подземелья и рейды.

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Warcraft Rumble станет доступна с 3 ноября по условно-бесплатной модели распространения на iOS и Android. Предварительная регистрация открыта уже сейчас.

#blizzard #warcraft rumble
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